Egyre több az online csalás, az OTP szakértői három óvintézkedést javasolnak mindenkinek

Az online fizetés térnyerésével a csalók is egyre kifinomultabb módszerekkel igyekeznek megszerezni az óvatlan áldozatok pénzét. Az MNB tavalyi adatai szerint minden második internetező találkozott már olyan csalással, ahol a bankok nevével visszaélve kíséreltek meg pénzhez jutni. A bank szakértői arra biztatják ügyfeleiket, hogy ismerjék meg és használják azokat a fejlesztéseket és mobilbanki funkciókat, amelyekkel kivédhetik ezeket a próbálkozásokat. Az online fejlesztések ugyanakkor azokra az ügytípusokra is kiterjednek, amelyeket csak személyesen, a bankfiókban lehet intézni: az online időpontfoglalást idén február végéig már majdnem 100 ezren vették igénybe.

A bankok nevével visszaélve elkövetett csalásokról szinte kivétel nélkül mindenki hallott már, az OTP kutatása szerint – online kérdőív segítségével, 1000 fő megkérdezésével – a válaszadók majdnem felénél már próbálkoztak is a csalók, sőt százból 14 megkérdezett már áldozatul is esett valamilyen csalásnak és 100-ból 9 főnek anyagi kára is keletkezett a visszaélésből.

Sokan úgy gondolják, hogy a legérintettebb az idősebb korosztály, melynek tagjai nem gyakorlottak az online pénzügyekben, ezért könnyebb megtéveszteni őket. Ezzel szemben a kutatás arra is rávilágított, hogy

az érintettség nemtől, kortól, iskolázottságtól független. Legnagyobb arányban azok tapasztaltak ilyen visszaélést, akik a legaktívabban vásárolnak és fizetnek online, illetve akik elmentik a bankkártya-adataikat vásárláskor.

Az OTP szakértői szerint az online védelem biztosítása érdekében az első lépés az internetes biztonsági kód szolgáltatás beállítása: ez egy egyedi kód, amelyet vásárláskor a bank küld meg SMS-ben az ügyfél mobiltelefonjára. Ezt a beállítást az online felületen, illetve a mobilappplikációban is el lehet végezni, de telefonon, illetve személyesen is lehet segítséget kérni az ügyfélszolgálatán, illetve a bankfiókokban.

A második lépés a Telekód módosítása. Ez egy három számjegyből álló jelszó, ami alapértelmezetten a kártya mögött álló fizetési számla vagy hitelszámla utolsó három számjegye. Ahhoz, hogy a kártyát internetes vásárláshoz is használni lehessen, ezt a kódot kell megváltoztatni. Az ügyfelek ezt a műveletet szintén számos csatornán keresztül elvégezhetik. Ezt követően az internetes vásárlás jóváhagyása a mobileszközökre kapott internetes biztonsági kóddal (SMS) és TeleKóddal történik meg.

Ha az internetes vásárlást az OTP MobilBankban hagyják jóvá az ügyfelek, nem szükséges TeleKódot használni.

Érdemes aktiválni a push értesítések küldését az appban, így biztonságosan és gyorsan jóváhagyhatóak az online kártyás vásárlási tranzakciók, illetve az összes kártyás tranzakcióról, valamint a számlán történt pénzmozgásról is azonnal tájékoztatást kapnak a felhasználók

– mondta a Pénzcentrum-nak Kökény-Majer Anita, az OTP Bank digitális csatornáinak szolgáltatásfejlesztéséért felelős vezetője.

Végül a vásárlási limitek beállítását javasolják, így, ha a kártya illetéktelen kezekbe is kerül, csak a kártyabirtokos által beállított összeget tudják leemelni róla. Meghatározható az online vagy a napi vásárlási, készpénzfelvételi limit, illetve az is, hogy mely országokban lehessen használni a kártyát.

Egy kattintással letiltható a belépés

Olyan esetekben, amikor fennáll a veszélye annak, hogy az online felület vagy az applikáció belépési jelszavait adathalászok szerezhették meg, az OTP új internet- és mobilbanki funkciója segítségével egy kattintással letiltható a belépés, így megakadályozható, hogy a bűnözők ellopják, tovább utalják saját maguknak az áldozat számláján lévő pénzt.

A letiltást követően a számla jogos tulajdonosa sem tud belépni az internet- vagy mobilbankjába, azonban a bank telefonos ügyfélszolgálatán vagy személyesen egy bankfiókban a hozzáférés újra aktiválható. „Ha fennáll a veszélye, hogy adatlopás történt, azt ajánljuk mobilbanki felhasználóinknak, hogy éljenek a letiltási lehetőséggel. Kérjük, azt azonban gondolják át a letiltás előtt, hogy valóban az internet- és mobilbank belépéshez használt adataikat szerezhették-e meg, nem pedig a bankkártya-adataikat. Ha a csalók bankkártya adatokat szereztek meg, akkor ne az internet- és mobilbank belépést tiltsák le, hanem a bankkártyáikat” - hívta fel a figyelmet a bank digitális szolgáltatásainak fejlesztéséért felelős vezetője.

Banki ügyintézés soron kívül

Bár a mindennapos banki tranzakciókat a fiatalabb, és a pandémia óta már az idősebb generációk is szívesen intézik online, azonban kortól függetlenül a bonyolultabb pénzügyekben –befektetési tanácsadás, hitelfelvételek, különösen az lakásvásárlást érintő hitelek-, az ügyfelek továbbra is igénylik a személyes segítséget a tanácsadóktól, illetve nem lehet teljesen online intézni, mint például egyes hitelfelvételi ügyletek.

„Lehetőség van a meghatározott szolgáltatások kapcsán időpontot foglalni, így az ügyfelek idejüket a valóban érdemi, számukra fontos szakértői támogatás igénybevételére használhatják. Alapvetően azokban az esetekben élnek a lehetőséggel az ügyfelek, amikor összetettebb, pénzügyi tervezéssel, hitelfelvétellel kapcsolatos banki ügyeket intéznek” – mondta Koncsek Gergő, az OTP Bank Fiókhálózati működésért felelős vezetője.

2022-ben közel 700 ezren éltek ezzel a lehetőséggel.

A legtöbben - közel 308 ezren - azért foglaltak időpontot, hogy a megtakarítási és befektetési pénzügyi tervezéssel kapcsolatos kérdéseikre választ kapjanak. Ezt követték az ingatlanhitelezéssel, majd a személyi kölcsönnel összefüggő foglalások. De számos esetben érkezik megkeresés olyan ügyben, amely a prémium tanácsadáshoz, a vállalkozói számlanyitáshoz és hitelekhez, vagy a babaváró támogatáshoz kötődik.

Az időpontfoglalás iránti igény töretlen, az idei év első két hónapjában már közel 100 ezren használták ki ezt a funkciót a gyorsabb és egyszerűbb ügyintézés érdekében. Továbbra is a megtakarítási és befektetési pénzügyi tervezés a legnépszerűbb tanácsadói terület, amit az ingatlanhitelezés, majd a prémium tanácsadás követ.

A foglalások legnagyobb számban online csatornákon keresztül történnek, ebből 2022-ben közel 82 ezer mobil- és internetbankból érkezett, és ez a szám dinamikusan növekszik. Mindez annak is köszönhető, hogy a folyamat rendkívül egyszerű, hiszen nem kell mást tenni, mint kiválasztani a banki tevékenységet, majd beállítani, a bankfiók helyét és az időpontot.