Ennek sokan nem fognak örülni húsvét előtt: ezért nem lesz olcsóbb se a csokinyuszi, se a csokitojás

Március 29-én tartott sajtótájékoztatót a Magyar Édességgyártók Szövetség, amin a Pénzcentrum is részt vett. Az eseményen fókuszában az előttünk álló húsvét állt, de szóba kerültek az ágazatot érintő legnagyobb nehézségek is. Ahogy az is, hogy miért nem lesznek olcsóbbak a csokoládék most húsvétkor.

"Háború, válság ide vagy oda az emberek mindig szeretik a csokoládét" – mondta el a Magyar Édességgyártók Szövetség sajtótájékoztatóján Dr. Török Róbert a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum igazgatója, aki hozzátette, az édességipar mindig megtalálja a megfelelő válaszokat a vészterhes időkben is.

A vészterhes időkről már a HUNBISZ szervezeti titkára tartott előadást, ebben elhangzott hogy a legfrissebb becslések szerint a magyar édességpiac forgalmi értéke 2022-ben 20 százalékkal, 310 milliárd forintra emelkedett. Elhangzott az is, stagnáló a fogyasztás, és ami meglepő tavaly nem zuhant ez be olyan mértékben, mint anno a 2008-as válságkor, vagy éppen a pandémiakor vagy a NETA első bevezetésekor.

A szövetség beszámolt arról is, egyértelműen dráguló piacról beszélhetünk, de az édességek még így is az országos átlagos élelmiszerinfláció alatt drágultak. Kiemelték, hogy ez annak köszönhető, hogy a gyártók jókora olyan költséget nyelnek be, ami egyébként a vásárlókra hárulna. Az áremelkedések fő okai között szerepel egyébként: az alapanyagok drágulása, az energiaárak és munkabér költségek növekedése, illetve a NETA emelése.

A stagnáló 2022-es évnek azért volt egy nagy nyertese is, a beszámoló szerint a jégkrémek piaci majd 5 százalék növekedést tudott felmutatni olyan környezetbe, ahol minden más forgalom inkább 1-4 százalék között csökkent.

Húsvét és édesség

Friss kitekintés szerint 2020-ban „tragikus” volt az értékesítés, 20-25 százalékkal visszaesett a forgalom húsvétkor. 2021-ben viszont az édességpiac már visszapattant a 2019-es szintre, nem maradtak készleten édességek. 2022-ben már kilőtt a húsvéti édességpiac, idén viszont a forgalom tényleg növekedhet, de az értékesített mennyiség stagnálhat.

„Azt mondják a kereskedők, van egyfajta lefelé vásárlás, de a minőséget nehezen engedik el a vásárlók” – hangzott el, de arra is számítanak az szakemberek, hogy a gyakorlatilag mára eltűnt édességbevonós termékek nem fognak tömegével visszatérni a boltok polcaira. Az adatok egyébként azt mutatták, hogy a 2022-es húsvéti időszak forgalomban 5,3 milliárdról 7 milliárdra nőtt, míg az eladott mennyiség 800 tonnáról 1000 tonnára nőtt.

Kiemelték azt is, továbbra is a csokinyúl a legnépszerűbb, de nagyon közel van hozzá a csokitojás, egymáshoz képest 52-48 százalékban állnak. Egy korábbi kutatás azt is mutatta, a vásárlók 49 százaléka továbbra is a minőséget keresi, míg 37 százalékuk helyzettől függően, de ez azt jelenti, hogy a vásárlók minimum fele mindig inkább minőségi terméket vásárol.

Az eseményen felhívták a figyelmet arra is, hogy a jégkrém esete különösen érdekes, hiszen igen energiaköltséges, ennek okán ez a termék is jócskán drágult, mégis többet vásároltak belőle az emberek. A szövetség beszélt arról is, hogy reményeik szerint az alapanyagárak stabilizálódni fognak, és gyorsabb lefolyású válságra készülnek, mint ami volt 2008-ban.

Nem lesz olcsóbb az édesség

Intődy Gábor, újságírói kérdésre elmondta, ő nem számít árcsökkenésre a húsvéti édességek terén. Ennek több oka is van, véleménye szerint a gyártók most örülnek, hogy kicsit felszabadultak az alapanyagárak nyomása alól, hiszen már eddig is sok költséget nyeltek be. A kereskedők viszont könnyen tudják többletköltségeiket szétporlasztani az édességeken, hiszen ahogy a titkára mondta „ha a csokinyuszi nem 500 forintba fog kerülni, hanem 580-ba, akkor is mindenki meg fogja venni húsvét előtt”.