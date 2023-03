Megdöbbentő: ennyit költ élelmiszerre a dúsgazdag Polgár Árpád és Tünde az USA-ban

Még a Polgár házaspárt is megdöbbentette, hogy a floridai nagybevásárlásuk, még ha kicsivel is, de olcsóbbra jön ki, mintha Magyarországon vásárolnának. Arról nem is beszélve, hogy az amerikai boltba rengeteg az 1-et fizet, kettőt kap akció, így ha azokat az „ingyen” termékeket is beleszámoljuk, már jóval brutálisabbá válik a különbség.

Néhány napja új videóval jelentkezett a Polgár házaspár. Bejelentkezésükben azt vizsgálták, mennyibe kerül ugyanaz a hétvégi bevásárlás Floridában és Magyarországon. Fontos megemlíteni, hogy az árakat 356 forintos dollár-forint árfolyamon számolták. Klasszikus ételekhez vásároltak, úgy mint sült csirkemell vagy egy teljesen átlagos sajtos, tejfölös tészta.

Mindezekhez vettek, tésztát, sajtot, tejfölt, tojást csirkemellet, de olyan nasinak valót is, mint például a csokoládé. Teljes bevásárlásukat egyébként videójukban végig is lehet követni, a floridai boltban a számlájuk összesen 83 dollár lett, amiből viszont csupán 63 cent (!) az adó. A bevásárlás után meg is jegyzik, hogy náluk ott kinn egyáltalán nem terheli áfa az alapélelmiszereket, de amúgy is csak 7 százalékos áfáról lehet beszélni alap esetben is. Emlékeztetnek arra is a videóban, hogy ez Magyarországon 27%.

De vissza a bevásárláshoz, miután a házaspár megejtette a floridai bevásárlást, Tünde otthon leült a számítógépe elé és egy magyar nagyáruház webshopjában összerakta megközelítőleg ugyanazt a bevásárlókosarat, mint amit élőben is elkészítettek. Lett is nagy meglepődés, Tünde ugyanis az online vásárlás végeztével kijelenti,

Floridában olcsóbb elkészíteni a sajtos-tejfölös tésztát, mint Magyarországon.

Mint mondja, idehaza például a bevásárlókosárban szereplő Barilla tészta 1199 forint, míg az USA-ban 679 forint volt. A Nutelláért viszont kb. ugyanannyit fizettek, de a tejföl is olcsóbb volt Flordiában, úgy ráadásul, hogy a kiszerelés sokkal nagyobb is volt. Polgárék szerint nagyon sok mindenben van eltérés, például a tej, a rizsital is olcsóbb Floridában. Míg a Lindt csokoládé nagyjából egy áron volt. De viszont a Häagen-Dazs fagyi is már olcsóbban jött ki kinn, mint Magyarországon.

Arról nem is beszélve, és ezt a videó is megmutatja, hogy az USA-ban, abban a boltban, ahol vásárolni szoktak rengeteg termékre van 1-et fizet, kettőt kap akció, ami Magyarországon azért meglehetősen ritka. Ekképpen ezeknél a termékeknél az ár nagyon gyorsan feleződhet is. Tehát véleményük szerint, kinn igazából olcsóbban kijönnek a bevásárlásból.

Polgár Árpád egy ponton arról is beszél, hogy durván 20 éve élnek Floridában is, és mint mondja, anno tényleg kétszer, de akár háromszor is többet fizettek a termékekért kint, mint Magyarországon. De ez a különbség az évtizedek alatt egyre szűkült, sőt Polgár szerint, az utóbbi 2-3 évben megfordult a kocka, és már Magyarországon drágábbak a dolgok. A házaspár verdiktje egyébként az, hogy

az amerikai bevásárlás 29 807 forintba, míg a magyar 32 101 forintba került.

Igaz, az amerikai akciók miatt 6247 forintnak megfelelő terméket még ingyen megkaptak. Sőt, míg Floridában 200-210 forint áfát fizettek összesen az egész bevásárlásra, addig Magyarországon ezt több mint 6000 forintra rúgott. Polgár Árpád a videó egyik pontján úgy fogalmaz a hazai viszonyok tekintetében, hogy a „27 százalékos áfa elmebeteg”, majd hozzáteszi, hogy Floridában a 3000-4000 dolláros átlagfizetésből azért más kifizetni ezt a 30 ezer forintot, mint az otthoni átlagfizetésből.