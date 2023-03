Átalakul a magyarok kedvenc online üzlete: hatalmas összegeket spórolhatnak ezzel a vásárlók

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Hatalmas átalakításokat jelentett be a kifli.hu, ami minden vásárlót érinteni fog. A cég ugyanis új szállítási idősávokat vezetett be, amik segítségével nem csak spórolhatunk a bevásárláson, de még a környezetet is védhetjük.

A kifli.hu úgynevezett ökoidősávokat vezetett be, amiknek célja, hogy csökkentse az ugyanazon területen található megtett utak számát. Ha már eleve terveztek túrát arra a területre, ahová a vásárló rendel, akkor választhat az ökoidősávok közül, amivel csatlakozik a közelébe tervezett útvonalhoz - segítve további útvonalak és értékes erőforrások megtakarítását. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ami a legjobb az egészben, hogy a vásárlók most 300 Ft-ot is megtakaríthatnak a szállítási költségen ezeknél a környezetbarát időablakoknál. A cég egyébként régóta odafigyel a környezetre, hiszen újrahasznosítható csomagolóanyagokat használ, miközben CNG üzemanyagú a flottája, ráadásul az élelmiszerpazarlás ellen is fellép a leértékelt termékeivel. EZ IS ÉRDEKELHET Vérszemet kaptak a vásárlók: így használhatják ki az egyre durvuló az árháborút a boltokban A boltok az elmúlt időszakban egymásra licitálva tartósan csökkentették egyes alapvető élelmiszerek árát.

Címlapkép: Getty Images

