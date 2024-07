Párizs 2024: ilyen út vár a magyar női kézilabdacsapatra a negyeddöntőig az olimpián

Az erőviszonyok ismeretében reális célkitűzés a negyeddöntőbe jutás a magyar női kézilabda-válogatott számára a szerdán (ma) kezdődő párizsi olimpián. A B csoportból toronymagasan kiemelkedik a házigazda, címvédő és világbajnok Franciaország, amellyel a magyarok az első mérkőzésüket játsszák csütörtökön 19 órától. Vasárnap a Brazília, jövő kedden az Angola, jövő csütörtökön a Spanyolország, illetve jövő szombaton a Hollandia elleni találkozó is nyerhetőnek tűnik Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese számára, de mindegyik rendkívül nehéznek ígérkezik.

Az ellenfelek sorából játékerő alapján az Afrika-bajnok Angola lóg ki némileg lefelé, bár egyszer - a 2007-es világbajnokságon - már sikerült legyőznie a magyar csapatot, amely tavaly decemberben a világbajnokság középdöntőjében a Horvátország elleni mérkőzésen új dimenzióba lépett. A 45. percben még hat, az 55. percben négy góllal vezettek a horvátok, de Klujber Katrinék nagy bravúrral fordítottak, és győzelmükkel megszerezték az olimpiai selejtezőtornán való indulás jogát.

Már a horvátok elleni hajrában látszott, és azóta is minden meccsen bizonyosodott, hogy a játékosoknak jobb az erőnlétük, mint korábban, fizikálisan jobban bírják a hajrát. A debreceni kvalifikációs tornán Nagy-Britannia után Svédországot és Japánt is stabil játékkal győzték le. A felkészülés során Szlovénia ellen Roglán 31-21-re, Győrben 28-27-re nyertek, Németországtól pedig Stuttgartban 30-29-re kikaptak.

A kapusteljesítmény sokkal stabilabb a korábbiaknál, a hatékonyabb védekezésnek köszönhetően Böde-Bíró Blanka - a magyar olimpiai küldöttség egyik zászlóvivője - és Janurik Kinga is többet tud segíteni a csapatnak. A válogatott a továbbra is meglévő hullámvölgyek ellenére "jobban néz ki" a pályán, összeszedettebben, tudatosabban kézilabdázik és jobban küzd a legnehezebb helyzetekben is, mint korábban, ezek az edzőmeccseken is megmutatkoztak.

Ezekre a "jó tulajdonságokra" nagy szükségük lesz a magyaroknak, ugyanis várhatóan négy ki-ki meccs vár rájuk a csoportkörben. Ha ezek közül nem nyerik meg mindet, akkor is továbbjuthatnak, de minél előkelőbb helyen végeznek, annál könnyebb ellenfelet kaphatnak a negyeddöntőben. Erre szükség is lesz, mivel az A csoportban kapott helyett a többi között Dánia, Norvégia, Svédország és Németország is.

A pozitív élmények a fáradtságot is elnyomják, ezért is lenne fontos, hogy jó meccseket játsszunk, és eredményesek legyünk

- szögezte le Golovin a magyar szövetség honlapján. Az edző hozzátette, az első párizsi edzésük jól sikerült, látta a lányokon a koncentráltságot.

"Mindenki tudja, miért jöttünk, és nagy siker az olimpiai kijutás, de nyilván azért dolgozunk, hogy itt is eredményesek tudjunk lenni. Csak egy csapat nyerheti meg az olimpiát, de mindent meg fogunk tenni, hogy elérjük a céljainkat, beteljesítsük a vágyainkat, élvezzük a játékot és minél nagyobb sikert szerezzünk Magyarországnak és magunknak" - szögezte le Golovin.

1976, 1980 és 2004 után negyedszer fordul elő, hogy a magyar férfi és női kézilabda-válogatott is olimpiai résztvevő. A nők nyolcadszor tagjai az ötkarikás torna mezőnyének, legjobb eredményük a 2000-es ezüstérem, legutóbb, a tokiói játékokon a negyeddöntőben búcsúzva hetedikként zártak.