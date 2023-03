Atyaég! Erre szórják el pénzüket a magyar tinik: vagyonokról döntenek pillanatok alatt

Egy divatkereső európai webáruházak között készített felmérése szerint annak ellenére, hogy a 12-26 éves korosztály vált a divat világát leginkább meghatározó korcsoporttá, a vállalkozások csak 20%-a igazítja választékát a legfiatalabb generáció ízlésvilágához. Ugyanakkor azok a webáruházak válhatnak sikeressé, akik a rendelkezésükre álló technológiák segítségével képesek néhány másodperc alatt felkelteni, majd fenntartani a fogyasztók figyelmét.

Friss e-kereskedelmi jelentést készített a GLAMI divatkereső platform, melyben külön fejezetet szentel a digitális innováció és a Z generáció kapcsolatának. A beszámoló szerint az ezredforduló óta egyre inkább a Z generáció formálja azokat a sajátos esztétikai irányzatokat, amelyek sokszor meghatározó trendekké válnak a divat világában, valamint néhány éven belül ez a korcsoport már nem csak a trendeket fogja diktálni, de hamarosan ők válnak majd egyben a legfizetőképesebb fogyasztókká is.

"A Z generáció tagjainak nagy része eltávolodik a stílusok által meghatározott öltözködéstől, hogy valamelyik közösségi médiában látható „hiperspecifikus” vizuális esztétikához (pl. barbiecore, regencycore, kidcore, balletcore, westerncore stb.) illeszkedjen és ennek megfelelő ruhadarabokat keres az interneten. A divatmárkáknak és a webáruházaknak ugyanakkor nem csak a kínálatukat kell ezekhez a dinamikusan változó igényekhez igazítaniuk, hanem olyan innovatív vásárlási élményt is kell biztosítaniuk, amelyekkel a fogyasztók gyorsan és kényelmesen találhatják meg, illetve vásárolhatják meg az igényeiknek megfelelő termékeket" – mondta Silvia Lešková, a GLAMI országigazgatója.

A kutatás kiemeli továbbá a Z generáció fogyasztói attitűdjeinek másik fontos aspektusát is, mégpedig, hogy olyan vállalatoktól akarnak vásárolni, amelyek hozzájuk hasonló értékeket képviselnek. Így előszeretettel támogatják azokat a divatmárkákat, amelyek etikus üzleti gyakorlatokat folytatnak, például támogatják a fenntarthatóságot, illetve elutasítják a diszkrimináció bármely formáját. A jelentés példaként említi, hogy 2022-ben újra népszerűek lettek a bő szabású farmerek, mert a Z generáció számára a testhezálló „skinny jeans” az elvárások szimbólumává vált.

Hasonló okokra vezethető vissza a használt ruha vásárlás felfutása is. Mivel ez egy fenntartható és egyben megfizethető módja az új ruhák beszerzésének, a 12-25 éves korosztály előszeretettel vásárol turkálókban, akár Instagramon, TikTokon és YouTube-on keresztül is.



A két meghatározó trend ellenére a GLAMI kutatásában résztvevő európai divatwebshopok csak 40% nyilatkozta, hogy 2023-ban az üzletfejlesztés fókuszterületének tekinti a kínálat átalakítását és csupán 20% tervezi, hogy a választékot kifejezetten a fiatalabb közönség igényeihez igazítsa. Ugyanakkor a kutatás arra is felhívja a figyelmet, hogy idén a webshopok csak 31%-a tervezi kifinomultabb adatelemzési megközelítések bevezetését, mint például a belső adatgyűjtés és feldolgozás bővítése, a többcsatornás felhasználói élményre való összpontosítás, vagy a személyre szabás.

A kutatás szerint tehát a Z generáció, ha jelenleg nem is a legtöbbet költő célcsoport, néhány éven belül nagyobb vásárlóerővel rendelkeznek majd, mint az őket megelőző Y generáció. Mivel hamarosan már nem csak trendalapítók lesznek, hanem meghatározó fogyasztói csoporttá is fognak válni, az igényeikkel való lépéstartás elengedhetetlen a sikerhez az e-kereskedelem legnagyobb szegmensében.