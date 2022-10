Pogácsastop! Nem fogod elhinni, hol csapott le a spórolás a rezsidémon miatt

A repi pogácsával, vízzel is takarékoskodni kell a Miniszterelnökségen, erre egy kiszivárgott tájékoztatóból derült ki.

Drasztikus spórolási intézkedéseket foganatosított a Gulyás Gergely vezette miniszterelnökség - írta meg a 24.hu. A lap egy kiszivárgott belső tájékoztató alapján azt írja: még a vendégeknek vagy a sajtó munkatársainak szánt pogácsával és vízzel is spórolni kell az év utolsó három hónapjában.

A tájékoztató leszögezi azt is, hogy az utazgatás is korlátozások alá esik: nagyobb küldöttségek nem mehetnek, ha muszáj, akkor egy-két ember mehet egyszerre. Korlátozták a belföldi utakat is, és minden minisztériumi munkatársnak tartania kell magát a maximális takarékosság elvéhez. A spórolás bejelentése nem új keletű az állami intézményben: szeptemberben maga Gulyás Gergely jelentette be, hogy az állami intézményeket legfeljebb 18 fokra lehet felfűteni.