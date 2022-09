Brutális emelést jelentett be ez a futárcég Magyarországon: nem lesz olcsó mulatság a házhozszállítás

Januártól csaknem tizenöt százalékkal emeli szállítási díjait Magyarországon a DHL. A logisztikai szolgáltató ma jelentette be éves ármódosítását, mely 2023. január 1-jétől lép életbe. Magyarországon az árnövekedés mértéke 14,9% lesz a 2022-es árakhoz képest.

A DHL Express évente felülvizsálja az árait, figyelembe véve az inflációt és a valutaárfolyamok változását, valamint a hatósági és biztonsági előírásokhoz kapcsolódó adminisztratív költségeket. Ezeket az előírásokat a nemzeti és nemzetközi hatóságok rendszeresen módosítják a DHL Express által ellátott több, mint 220 országban és területen. Az áremelés mértéke a helyi gazdasági körülményektől függően országonként változó, és a DHL Express minden partnerére vonatkozik, amennyiben az nem ütközik egyéb szerződéses feltételekbe.

2022 eddig ismét egy fordulatokban gazdag év volt, változékony piaci környezettel, amely kihívást jelent a globális kereskedelem számára. Azonban bebizonyítottuk, hogy képesek vagyunk stabil és megbízható szolgáltatásokat kínálni ügyfeleinknek világszerte.

- nyilatkozta Mészáros Ádám, a DHL Express Magyarország ügyvezető igazgatója.

Az éves árkorrekció lehetővé teszi számunkra, hogy fenntarthassuk és tovább fejleszthessük infrastruktúránkat és technológiánkat, annak érdekében, hogy rugalmas, fenntartható és a kategóriájában legjobb ügyfélmegoldásokat biztosíthassuk ügyfeleink számára

- tette hozzá. Elmondta azt is, hogy a növekvő vásárlói igényekre válaszul is kellett árat emelni, közelebbről azért, hogy a szállítmányozás minősége a megszokott színvonalon maradhasson - emelett pedig a fenntarthatóságra is ügyelnek.

Ez magában foglalja a legkorszerűbb repülőgépeket és járműveket, az elosztóközpontjaink bővítését a kapacitások növelése érdekében, hiszen a vásárlók igénye folyamatosan növekszik, valamint a zöld és egyre fenntarthatóbb megoldásokba való beruházásainkat, mint például a Fenntartható Repülőgép-üzemanyag vagy az elektromos járművek

- mondta el a DHL ügyvezető igazgatója.