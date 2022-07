Ezek a termékek sem ússzák meg a kegyetlen drágulást: érdemes készülni, fájni fog

Szeretünk ajándékokat vásárolni, nagyobb eseményekre pedig hajlandóak vagyunk akár a családdal össze is dobni a pénzt egy nagyobb, egyedibb ajándékra. Az esküvői szezon elstartolásával pedig különösen indul a roham a jobbnál jobb ajándékokért, mivel sokan nem csak egy borítékkal szeretnék meglepni az ifjú párt. Azonban a drágulás nem várt oldalról is érkezhet, hiszen ha valami egyedit szeretnénk vinni, lassan annak is busásan meg kell fizetni az árát.

Már rég nem illik sablonos ajándékokat adni kerekebb évfordulókra, esküvőkre vagy születésnapokra. A korábbi kutatások alapján a magyaroknak szinte teljesen mindegy milyen ünnepről van szó, szeretnek ajándékozni, és egyes ünnepekre pedig még akár többet is elvernek, csak azért, hogy szeretteiket meglephessék.

Korábbi összeállításunkból kiderült, hogy bár ünneptől függően változó, hogy mennyit költ egy átlagos magyar ajándékra, azonban jellemző, hogy még mindig jócskán a zsebünkbe nyúlunk, ha a szeretteinkről van szó. Gyermeknapra és Húsvétra kevesebbet költünk,Valentin-napra, születésnapokra, esküvőkre és karácsonyra bátrabban szánunk nagyobb összeget az ajándékokra.Több alkalomra még mindig sablonos ajándékokkal készülünk, azonban a felmérések alapján egyre többen vásárolnak online, és hajlandóak vagyunk több időt is eltölteni azzal, hogy a tökéletes ajándékot válasszuk ki szeretteinknek. Esküvőkre, kerekebb évfordulókra pedig szívesen dobjuk össze a pénzt a család többi tagjával is, csak azért, hogy meglephessük szeretteinket.

Ajándékvásárlásban a netes vásárlás az, ami tarol, sőt, az uniós tagállamok közül a második legnagyobb mértékben nőtt az internetet vásárlásra is használók aránya Magyarországon az elmúlt öt évben. Az Eurostat közelmúltban közzétett adatsora szerint a 2016-os 48 százalékhoz képest tavaly már a hazai internethasználók 74 százaléka vásárolt webáruházból. Az öt év alatt bekövetkezett 26 százalékpontos bővülés a második legmagasabb az Európai Unióban, mindössze egyetlen egységgel maradt el az aranyérmes cseh mutató mögött. Az internetes, és csomagküldő kereskedelem felpörgését látványosan igazolja a hazai statisztika is. Az online értékesítés éves forgalma tavaly előtt lépte túl először az ezermilliárd forintot, 2021-ben pedig jócskán 1300 milliárd forint fölé nőtt.

Ráadásul már nem csak klasszikus webshopokon szerezhetünk ajándékokat, hanem olyan alternatív oldalakon is, mint a Brancs közösségi finanszírozási oldal, ahol akár ajándékot is válogathatunk. Az oldalon ráadásul nagyot mennek a kézműves ötletek is. Jellemzően a magyarok nagyobb ünnepségekre költenek többet, vásárolnak drágább, egyedibb ajándékot. Ezt tapasztalja a Szép Nap Fafaragó stúdió művésze is, Major Janka is, aki fotók alapján készíti el a megrendelők portréját, fafaragással.

Eseménytől függően vásárolnak nagyobb, drágább ajándékot az emberek. Nászajándéknak, esetleg kerekebb évfordulóra, születésnapra nagyobb összegeket szánnak, esetleg a családból többen, együtt dobják össze az összeget, hogy nagyobb ajándékot vehessenek

- emelte ki Major Janka, aki hozzátette, hogy ő két méretben árulja a képeket, amelyeknek ára 40 000- 50 000 forint között mozog.

Két méretben dolgozom, azonban az árkülönbség és a méretbeli különbség kicsi a két méret között, így inkább a nagyobbat választják a megrendelők, hiszen az a 10 000 forintos különbség nem számít

- mondta Major Janka. Egyre több magyar alkotót találhatunk online felületeken, ahol kézzel készült, egyedi ajándékötleteket árulnak.

A drágulás már ide is bekúszik

A Brancs közösségi finanszírozási oldalon is egyre több a kézzel készült termék, azonban gyakran a készítőknek a mostani áremelkedésekkel is meg kell küzdeniük. Drágulnak az alapanyagok, a beszerzési díjak, a szállítási díjak, sőt, ha a kézműves az alapanyagot euróban fizeti az külön terhet róhat a készítőre. Major Janka fával dolgozik, így hiába vásárol hazai terméket, az árak emelkedése őt sem kerüli el.

Az, hogy minden drágul, természetesen engem is érint, különösen, ami a faanyagot illeti. A különböző kezelő anyagok árán még nem érzem a drágulást, azonban a faanyag, valamit az asztalos munka költségei, a munkadíj, az eszközök karbantartása, használatának költségei nőnek

- tette hozzá a fafaragó művész. Nem ő az egyetlen, aki faanyaggal dolgozik, és ezáltal érinti a drágulás. Korábban a FunkyLab parafatáska készítője, Harmat Eszter beszélt arról, hogy bizony, a megmunkálás költségei egyre drágulnak. Ő parafatextillel dolgozik, amelyet Portugáliából szállít be, így a mostani gazdasági változások az ő termékének árára is hatással vannak.

Apránként ugyan, de ez is drágul. Egy kisebb családi vállalkozástól rendelem az alapanyagot, ők nem emeltek ugyan, csak egyszer, azonban a forint gyengülését nem tudom kikerülni, hiszen euróban fizetek az anyagért. Az elmúlt évben így számomra mintegy 20 százalékkal emelkedett az anyag ára. A többi anyagot itthon szerzem be, főleg fém kellékeket, ezeknél is nagyjából 20 százalékos emelkedést tapasztaltam, ami a következő fél évben fokozódni fog

- tette hozzá Harmat Eszter.