Elképesztő, mire szórják a magyarok a pénzt: úgy vesszük ezeket, mint a cukrot

Akár esküvő, akár születésnap, a magyarok imádnak ajándékozni.A felmérések azt mutatják, hogy a legtöbben online válogatnak ajándékot, a szeretteinknek különlegesebb alkalmakkor pedig hajlandóak vagyunk mélyebben is a zsebünkbe nyúlni. Ezen kívül vannak olyan ünnepek, ahol még mindig sablonos ajándékokat adunk, ezért egyre nagyobb színteret kapnak az egyedi meglepetések is.

Ünneptől függően változó, hogy mennyit költ egy átlagos magyar ajándékra, azonban jellemző, hogy még mindig jócskán a zsebünkbe nyúlunk, ha a szeretteinkről van szó. Gyermeknapra és Húsvétra kevesebbet költünk,Valentin-napra, születésnapokra, esküvőkre és karácsonyra bátrabban szánunk nagyobb összeget az ajándékokra. Több alkalomra még mindig sablonos ajándékokkal készülünk, azonban a felmérések alapján egyre többen vásárolnak online, és hajlandóak vagyunk több időt is eltölteni azzal, hogy a tökéletes ajándékot válasszuk ki szeretteinknek.

Egy korábbi felmérésből kiderült, hogy bár egyre kevesebb embernek ajándékozunk, nekik mégis megfontoltabban választunk meglepetést. Nagy népszerűségnek örvendenek az egyedi ajándékok is, mint egy személyreszabott portré, éttermi vacsora, vagy utazás. Bár még mindig akad, aki utolsó pillanatra hagyja az ajándékvásárlást, azért a magyarok zöme azért időben gondoskodik a meglepetésekről.

A vásárlók 70,3 százaléka házastársát, élettársát ajándékozza meg egy-egy ünnep alkalmából, 56,6 százalékuk a szülőknek is vesz valamit. A megkérdezettek közel fele 3-4 héttel az ünnep előtt kezdi el az ajándékok beszerzését, míg a női válaszadók 19,7 százaléka igen korán, akár 2-3 hónappal korábban is nekilát az ajándékok megvásárlásnak. A karácsonyi ajándékok kiválasztása esetén a fiatalabb, 27-35 éves korosztály 35,6 százaléka gondosan összeállított listával vág bele az ajándékok beszerzésébe. Vannak azonban olyanok is, akik nem készülnek előre: a kutatásban résztvevő férfiak, valamint a 45-53 éves korosztály mintegy 10 százaléka állította, hogy nem tudja előre, kinek mit szeretne adni, inkább vásárlás közben, a kínálat alapján hoz spontán döntést.

Ajándékvásárlásban a netes vásárlás az, ami tarol, sőt, az uniós tagállamok közül a második legnagyobb mértékben nőtt az internetet vásárlásra is használók aránya Magyarországon az elmúlt öt évben.

Az Eurostat közelmúltban közzétett adatsora szerint a 2016-os 48 százalékhoz képest tavaly már a hazai internethasználók 74 százaléka vásárolt webáruházból. Az öt év alatt bekövetkezett 26 százalékpontos bővülés a második legmagasabb az Európai Unióban, mindössze egyetlen egységgel maradt el az aranyérmes cseh mutató mögött. Az internetes, és csomagküldő kereskedelem felpörgését látványosan igazolja a hazai statisztika is. Az online értékesítés éves forgalma tavalyelőtt lépte túl először az ezermilliárd forintot, 2021-ben pedig jócskán 1300 milliárd forint fölé nőtt.

A legutóbbi december a legerősebb havi adatot hozta 148 milliárd forinttal, a megelőző hónap 147 milliárdos csúcsát adva át ezzel a múltnak.

Ráadásul már nem csak klasszikus webshopokon szerezhetünk ajándékokat, hanem olyan alternatív oldalakon is, mint a Brancs közösségi finanszírozási oldal, ahol szintén akár ajándékot is válogathatunk. Az oldalon ráadásul nagyot mennek a kézműves ötletek is.

Mikor adunk ajándékot?

Születésnapra, karácsonykor és esküvőre csaknem minden magyar vesz ajándékot - derült ki a Bónusz Brigád és a GKI Digital ajándékozási szokásokat vizsgáló közös felméréséből, amelyben a 18 évesnél idősebb internetezőket kérdezték. Ez alapján a születésnap a legfontosabb ünnep, még a karácsonynál is többet költünk ilyenkor az ajándékra. Névnapra a megkérdezettek 61 százaléka érzi szinte kötelezőnek az ajándékozást,az anyák/apák napja a nőnapnál őszintébb ünnep: a válaszadók közel 80 százaléka szerint ilyenkor kötelező megajándékozni szüleit, párját. Valentin-napra a válaszadók közel fele nem adott semmit, ez azonban az idő folyamán változott, hiszen tavaly már erre az ünnepre is bőven zsebbe nyúltak a magyarok.

Húsvétkor a megkérdezettek 35 százaléka szerint nem kell ajándékozni, mikuláskor pedig több mint 60 százalék szerint kötelező megajándékozni főként a gyerekeket. Karácsonykor mindössze 1 százalék nem tartja kötelezőnek az ajándékozást, 6 százalék illendőségből ad, a többiek úgy vélik, ezen az ünnepen kötelező ajándékot adni egymásnak.

A nászajándék elterjedt a kutatás szerint, esküvőre a válaszadók 85 százaléka úgy véli, mindenképpen kell ajándékozni, eljegyzéskor 41 százalék, házassági évfordulón 60 százalék érzi kötelezőnek, hogy meglepetést szerezzen. A gyermekszületéskor 69 százalék szerint nem lehet üres kézzel érkezni a kisgyerekes házhoz, míg a tejfakasztó bulira a megkérdezettek fele szerint nem kell ajándék, a másik fele vagy illemből vagy őszinte örömmel adna ajándékot. A keresztelő kötelezően ajándékozós esemény.

A pedagógusnap a megkérdezettek fele szerint illendőségről szól, ballagásra és diplomaosztóra 78 százalék szerint kötelező ajándékozni, míg érettségire kevesebben érezték fontosnak, hogy ajándékot adjanak. Új munkahely és munkahelyi jubileum esetén szinte senki nem érzi úgy, hogy ajándékoznia kellene, de a nyugdíjba vonulás már a válaszadók közel fele szerint egy tipikus ajándékozási helyzet.

A választ adók 64 és 63 százaléka a párjának és a gyerekeinek vett ajándékot, a harmadik helyen a szülők állnak. A válaszadók közel fele legtöbbször a gyerekeit lepi meg valamivel, a 30 év alattiak inkább a párjuknak szoktak ajándékkal kedveskedni. A megkérdezettek közel fele 4-7 embert lepett meg évről évre születésnapja alkalmából.

A kutatásából az is kiderült, hogy sokszor sablonos az ajándék: például nőnapkor, névnapkor, az anyák/apák napján, a lakásavatón, húsvétkor és mikuláskor is. Az egyedi ajándékok a születésnapra, a karácsonyra, a ballagásra, az eljegyzésre, az esküvőre, a házassági évfordulóra, a gyermekszületésre, és a keresztőre jellemzőek.

Az egyedi ajándékok a felmérések alapján egyre nagyobb szerepet kapnak, egyre többen árulják online ötleteiket. Mi is találtunk pár különlegesebb egyedi ajándékötletet, amelyet akár születésnapra, akár esküvőre is vihetünk. Az Art By Mantina például személyreszabott portrékat kínál, amin vicces és kedves stílusban rajzolják le a szeretteidet, barátaidat, vagy akár kollégáidat, üzleti partnereidet. Itt is rendelhetünk online, ehhez csak annyira lesz szükségünk, hogy elküldjük szeretteinkről a fotót, amely alapján a művész elkészíti a képet. Az egyedi portrérajzokat szabvány méretekben (A5, A4, A3) készítik el, így az elkészült alkotások keretezése gyors és olcsó. Ráadásul a portrék ára nagyjából 11 ezer és 24 ezer forint között mozognak, amennyit mindenképp elköltenénk ajándékra. Nem ez az egyetlen ötlet, aki egyedi ajándékként portrékat készít, hiszen a Szép Nap fafaragó stúdió szintén szeretteink pillanatait örökíti meg fában. Azonban ha nem szeretjük a portrékat, akkor is találunk érdekes ajándékötleteket,a Raw Design csavarokból, kézzel készült fali dekorációkat készít, amely szintén jó meglepetés lehet szeretteinknek.