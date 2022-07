Zsebükbe nyúlhatnak a magyar szülők: brutál drágulás várható az iskolai, óvodai menzákon

Egyes helyeken 350 forintból kell megoldani egy óvodás napi háromszori étkezését, ráadásul még a beszerzéssel is gond van.

Hetente drágulnak a nem hatósági áras alapanyagok, egy polgármester szerint őszre ezer forintra drágulhat egy óvodás napi háromszori étkezése - írja a Népszava. Nehezíti a helyzetet az is, hogy a konyhák beszerzési gondokkal küzdenek, a csirkecombot sok helyen jóval előre meg kell rendelni, mert a beszállító is csak több helyről tudja időben beszerezni a kellő mennyiséget.

A kormány ráadásul épp most készül majd ellenőrizni, hogy megfelelően változatos-e az étrend a bölcsődékben, óvodákban és iskolákban. A konyhák azonban a napi gondok mellett azzal is szembesülnek, hogy már nem sokáig lehet tartani az eddigi bekerülései költséget: sok helyen még mindig napi 350 forintból oldják meg például egy óvodás napi háromszori étkezését. Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke azt mondta: őszre ez az összeg az ezer forintot is elérheti például az ő városában.