Elkezdődött a dinnyeháború a magyar boltokban: 2000 forint különbség is van egy 10 kilós darabon

Biró Attila Link a vágólapra másolva

Már most megkezdődött a dinnyeháború a magyar boltok, pedig gyakorlatilag ezen a héten indult el a hazai szezon. Ha végignézzük az árakat, akkor egy 10 kilós görögdinnyén már most bukhatunk 2 000 (!) forintot csak abból kifolyólag, hogy melyik boltban vásároltuk. Jelenleg egyébként a kilós átlagárak 299 forint környékén mozognak, de van aki már nagyon közel ment a 200 forinthoz, de olyan üzlet is akad, ahol a klasszikus magyar dinnye kilója még 400 forintot kóstál.

Immáron ezzel a héttel kezdetét vette a dinnyeszezon Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy az igazi szabadföldi görögdinnye szedése most kezdődik csak el igazán. Az első hírek pedig biztatóak, a szakma úgy számol, hogy az időjárásnak köszönhetően a magyar vásárlók szeptemberig élvezhetik a magyar dinnyét. Sőt, nem csak ők, de a termelők is reményekkel teli nyárnak néznek elébe, mivel az elmúlt hetek időjárása kifejezetten kedvezett a dinnyének, így a várakozások szerint felülmúlhatja a korábbi éveket az idei év termésminősége. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Mennyi dinnyét eszünk? Nem véletlen, hogy a magyarok kedvenc nyári gyümölcse (bár termesztéstechnológiai értelemben a dinnye zöldség) egyértelműen a dinnye. A hazai fogyasztási szokásokról annyi elmondható, hogy itthon még mindig van kereslet a nagyobb dinnyékre, elsősorban a kiskereskedelmi és alkalmi árusító helyeken. Az áruházláncoknál ugyanakkor egyre inkább a kisebb, 5-8 kilogrammos dinnyéket keresik a vásárlók. Az is biztos, hogy folyamatosan nő az igény magszegény - úgynevezett magnélküli - dinnyék iránt, ezekből leginkább a fekete héjú érhető el, de a csíkos változat is terjed. Mindez összességében oda fut ki, hogy hazánkban átlagosan fejenként 10 kg dinnyét fogyasztunk el egy évben. Mennyi most a dinnye? Azzal, hogy hivatalosan is megkezdődött a hazai dinnyeszezon, a 27-i hét akciós újságjaiban már a legnagyobb hazai áruházak is megkezdték a hirdetéseket. A Pénzcentrum pedig meg is nézte, milyen dinnyeárakkal kezdődik a szezon a hazai termékeket illetően. Az Auchan például akciós újságja címoldalán hirdeti a magyar görögdinnyét, kilóját 218 forintos áron adja. A Lidl ezen a hétvégén július 9-10. között akciózta be az első magyar görögdinnyéket, ők ekkor a kilóját 399 forint helyett 279 forintért fogják adni, ami 30 százalékos árleszállítást jelent. A Penny Market csütörtöktől vasárnapig bio görögdinnyével támad, azonban ennek a kilós ára 349 forint lesz. A Tesco akciós újságjában klasszikus dinnyét most nem, de magszegény görögdinnyét hirdetnek. Ráadásul akciós is lesz a nyári kedvenc, 499 forint helyett 349 forintért lesz beszerezhető a finomság, ami 30 százalékos akciót jelent a termék esetében. A klasszikus görögdinnye kilója a hipernél egyébként (online ár) 299 forint. A Spar és a CBA/Príma heti kiadványában egyáltalán nem találtunk viszont dinnyeakciókat, de a boltok hivatalos online felületét megnézve kiderült, hogy a Prímában 399 forint a görögdinnye kilója, míg a Sparban 299 forint jelenleg. Mi a helyzet a piacokon? A Piaci Árinformációs Rendszer (PÁIR) rendszer adatai alapján vidéki fogyasztói piackon a 27. héten 300-350 forintba került átlagosan egy kiló magyar görögdinnye, míg Budapesten 498-ba. Mustránk során tehát kiderült, hogy ezen a héten az Auchanban lehet a legolcsóbban dinnyét venni, ott egy 5 kilós darab 1 090 forintra jön ki, egy tíz kilós pedig 2 180-ra. Ehhez képest a legdrágább Prímában 5 kiló dinnye 1 995 forintba, 10 kiló pedig 3 990 forintba kerülne. Ez majdnem a duplája a legolcsóbbnak. A többi helyen átlagosan 299 forint körül mozog a dinnye ára, ez 5 kiló esetén 1 495, 10 kiló esetén 2 999 forintos árat jelentene. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 6 százalékos THM-el, és havi 106 085 forintos törlesztővel fel lehet venni a Raiffeisen Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,42% a THM; a K&H Banknál 6,43%; az Erste Banknál 6,67%, a MagNet Banknál pedig 6,8%; míg az UniCredit Banknál 6,9%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni a Sopron Bank, a Takarékbank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Az árakból jól látszik, már a magyar dinnyeszezon első hetében is jókora különbségek mutatkoznak a csemegék árát illetőn. Mint látjuk, egy darab 10 kilós dinnyén már 2 000 forintos különbséggel is találkozhat az ember. Lesz még 100 forintos dinnye? Mint ismeretes, még a pandémia előtti években sorra botrányokat okozott az, hogy az egyes kereskedelmi láncok 100 forint alá, jellemzően 99 forintra akciózták le termékeiket. A termelők ilyenkor mindig azt mondták, hogy ez veszélyezteti a dinnyeellátást, a boltok meg azt, hogy nagy a termelők feleslege, és ők csak ezt segítenek értékesíteni. Bárhogy is, a forró hangulatnak úgy látszik a pandémia valamennyire véget vetett, az utóbbi években nem igazán láttunk 100 forint alatti dinnyeárakat. Maximum a szezon végén, de persze az mindig kérdés marad, hogy ez mikor éri el a hazai piacot, illetve hogy meddig tart. Bárhogy is, a KSH statisztikái szerint a görögdinnye kilójának havi átlagára tavaly nyáron mindössze 214 forintig csökkent, szemben a 2020-as 221 forinttal. Ez egyébként 2019-ben még 183 forint volt, előtte, azaz 2018-ban pedig csupán 170 forint. Jól látható tehát, hogy a pandémia után nagyságrendileg árállóbbak a dinnyék akár még a szezon végén is, mint előtte. A jó dinnyeválasztás titka Mindenki másra esküszik: egyesek kopogtatják, mások szaglásszák, míg van, aki tapintás útján próbálja a tökéletes dinnyét megtalálni. Horváth Béla, dinnyetermelő azonban korábban elárulta a titkot lapunknak, hogyan választható ki a finom, érett dinnye: Azokat a dinnyéket érdemes kerülni, amik nagyok, de súlyra könnyűnek tűnnek, mert ott nem igazán van beltartalom. Tehát a minél tömörebb, méretre inkább kisebb, ám súlyra nagyobb darabokat érdemes keresni.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK