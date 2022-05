Kiakadtak a magyar boltláncok: hatalmas teher a különadó, bajba kerülhetnek az üzletek

Az extraprofit adó előkészítése során az Országos Kereskedelmi Szövetség tagvállalkozásaival nem került sor egyeztetésre, holott ez elengedhetetlen lenne a kereskedelem működését meghatározó kérdésekben, az ágazat legnagyobb súlyú szakmai tömörüléseként, a szükséges kormányzati intézkedések végrehajtása és az árubiztonság megőrzése érdekében.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség 2022. május 27-i közgyűlésén áttekintette a kormány részéről egy nappal korábban bejelentett extraprofit adó bevezetésének várható következményeit a kereskedelemben. A jelenlegi feszült gazdasági környezetben alapvető, közös érdek megőrizni az áruellátás biztonságát. A súlyos helyzet hátterében egyebek mellett a korábban vártnál nagyobb infláció, a termelői árak jelentős emelkedése, az energia drágulása és a munkaerőhiány húzódik meg.

A kereskedelem saját működési költségei, továbbá különösen a legnagyobb ráfordítást igénylő beszerzések költségei az inflációnál nagyobb ütemben növekedtek az elmúlt időszakban.

Az extraprofit adó a jelenlegi kiskereskedelmi adómérték, továbbá az élelmiszer árstopba bevont termékek forgalmazási vesztesége mellett újabb, számottevő súlyú terhet jelent, ami tovább szűkíti a kereskedelmi vállalkozások gazdálkodási lehetőségeit.

Az extraprofit adót a kiskereskedelem esetében is az árbevétel alapján kell elszámolni, így közvetlenül nem kapcsolható össze a kiskereskedők profitjával és így nem értelmezhető. A kiskereskedők árbevétele valóban nőtt a tavalyi árbevételhez viszonyítva, mivel magasabb áron kerülnek beszerzése és értékesítésre a termékek; az árbevétel növekedése nem a profit növekedését jelenti. Fontos azt is látni azt is, hogy az árbevétel nagyon nagy hányada a forgalmazott termékek beszerzési áraként a szállítóknál, így az OKSZ több ezer magyar szállítójánál csapódik le.

A kormány intézkedéseinek háttere, a családok védelme és a költségvetés egyensúlyának megőrzése, a gazdaság növekedési lehetőségeinek javítása alapvető érdek, ez nem vitatható.

Figyelemmel kell lenni ugyanakkor arra, hogy a kereskedelmet terhelő intézkedések a vállalkozások napi működési kereteire, pénzügyi mozgásterére rendkívül kedvezőtlen hatással vannak.

A kiskereskedelem a COVID idején válságadót fizetett, amelyet az ágazat, kiskereskedelmi különadóként, azóta is fizet. A kiskereskedelmi adó ezévi terhe 80 milliárd forint körüli, a költségvetési előirányzat alapján. Ezen felül a kiskereskedelem finanszírozza az árstop költségeit: a szakértői becslés alapján a február-június hónapokban az OKSZ tagvállalkozásai 25-30 milliárd forinttal támogatták a magyar családokat. Az extraprofit adó 60 milliárd forintos előirányzatával együtt a kereskedelmi ágazat terhelése 200 milliárd forint az előbbiek alapján 2022 első félévében

Sajnálatos módon az extraprofit adó előkészítése során az OKSZ tagvállalkozásaival nem került sor egyeztetésre. Ezt ugyanakkor az OKSZ tagvállalkozásai elengedhetetlennek tartják a kereskedelem működését meghatározó kérdésekben, az ágazat legnagyobb súlyú szakmai tömörüléseként, a szükséges kormányzati intézkedések végrehajtása és az árubiztonság megőrzése érdekében.