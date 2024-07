Megszólalt a Mol-vezér az extraprofitadó kapcsán: "nincs olyan, hogy egy adó nem épül be az árakba"

Karl Marx szerint minden profit extraprofit. Nem gondoltam volna, hogy valaha marxista bonmot jut eszembe a hazai gazdaságról, de a különadó porondon tartása a csengőfrászt hozta rám - írja Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója a mandineren.

"Az adófizetés nem boldog tevékenység, de fázni, betegnek lenni és kátyús úton menni még annál is utálatosabb. (...) Mindenki bead valamit a közösbe, cserébe a közösség mer iskolát, kórházat és laktanyát álmodni a boldogabb jövőért. Az adó ezenfelül helyes cselekedetre is tud ösztönözni (szokj le a cigiről, vagy fizess!), illetve a jövedelem újraelosztásának is az egyik eszköze (a gazdagabbak többet fizetnek, a rászorulók pedig olcsóbban jutnak hozzá a közjavakhoz). Egyszerű, logikus és sokoldalú. Csak nem szabad túltolni" - írja a Mol-vezér, hozzátéve "most úgy látszik, megszaladtunk".

Kiskereskedelmi, tranzakciós, devizaváltási, bank-, gyógyszergyártói, extraprofitadó és a többi. Se szeri se száma a különadóknak. Tizennégy olyan adónem van, ami az utóbbi két évben jött létre. Hova lett a kiszámítható adórendszer?

- teszi fel a kérdést Hernádi Zsolt. Kiemeli: "Az eltelt két évben a legnagyobbak, az OTP, az MBH, a Richter, a Telekom, a 4iG és a Mol közel 800 milliárd forint különadót fizetett. Ebből hat kecskeméti Mercedes-gyár kijött volna! És az idei év sem lesz piskóta."

A Mol elnök-vezérigazgatója felteszi a kérdést, hogy meddig is kell még fenntartani a "rendkívüli” különadókat, hiszen az volt az ígéret, hogy 2022 lesz az utolsó év, most pedig már 2024-et írunk. "Olyanok lesznek, mint a hazánkban ideiglenesen állomásozó szovjet csapatok" - írja.

Ráadásul nincs olyan, hogy egy adó nem épül be az árakba. Ha a befektetők hozamát csökkentjük, akkor a beruházások elmaradása, ha a beszállítókra hárítjuk, akkor a beszállítói kör csökkenése idézi elő a kínálat zsugorodását – és jön az áremelkedés

- magyarázza. "A háborús árakat pedig nem a vállalatok idézték elő, hanem a háború és az arra adott politikai válaszok. Árat lehetne persze csökkenteni úgy is, hogy növeljük a kínálatot, amire a legjobb megoldás a beruházás – volna. Viszont a különadók pont ezeket a pénzeket veszik el" - fejti ki. Az üzenet egyértelmű:

minden nem megy; nem lehet egyszerre agyonadóztatni és elvárni a termelés növekedését.

"Az államnak előbb teret kell hagynia az iparnak, és nem szabad elvinnie a beruházásra szánt pénzt, hogy holnap is legyen mit adóztatnia" - írja a Mol-vezér.

Címlapkép: Vajda János, MTI/MTVA