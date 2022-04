Nagy dobásra készül a Wolt: vidéken is örülhetnek, mutatjuk a részleteket

Alig öt hónappal ezelőtt jelent meg a piacon az első Wolt Market. A szolgáltatás máris olyan dinamikus növekedésnek indult, hogy már a hatodik egység nyílik meg hamarosan Budapesten. Az angyalföldi Wolt Market a Pest északi részén élőknek könnyítheti meg az élelmiszer házhozszállítást. Hamarosan pedig több vidéki városban is elérhetővé válik a szolgáltatás.

2021 novemberének utolsó napjaiban nyitott az első Wolt Market Budapesten, az azóta eltelt öt hónap alatt pedig rohamos növekedésnek indult ez a szolgáltatási terület.

A forgalmunkat két hónap alatt megduplázzuk, és ezt a trendet próbáljuk tartani a továbbiakban is. Jelenleg a pesti belvárosi lokációnk teljesít a legjobban, ami nem meglepő, mert ezen a kiszállítási területen van jelenleg a legtöbb aktív felhasználónk

- árulta el Törös Gábor, a Wolt Market Magyarország ügyvezető igazgatója. A Wolt Market hatodik egysége Angyalföldön nyílik, a Fáy utcában - április 9-étől fogadnak rendeléseket. Rendelhetnek innen a XIII. kerületben, Újpesten, Újpalotán és Zugló egyes részein lakók. Az első két hétben ingyenes a kiszállítás, emellett rengeteg felhasználó jut majd kreditekhez, hogy kipróbálhassa az appal történő bevásárlást.

A vevők Keleti, Nyugati, Déli, Újbuda, Óbuda és immáron Angyalföld vevői közel 2500 féle termékből válogathatnak, de a kínálat folyamatosan bővül. A szupermarketekben megszokott élelmiszereken és háztartási cikkeken túl fokozatosan jelennek meg a vegán és speciális étrendi igényeknek megfelelő termékek is. A legnépszerűbb termék a banán, ebből a nyitás óta már több ezer kilót adtak el. De nem mindenkinek a banán a legnagyobb kedvence. Az egy termékre elköltött legmagasabb összeg 255 ezer forint, amiből egy vevő Jägermeistert vásárolt az elmúlt hónapok során, de az applikáció legnagyobb rajongója átlagosan több mint napi egyszer rendel, eddig 174 alkalommal vásárolt. A terjeszkedés nem áll meg itt, hamarosan újabb egységek megnyitása várható - nem is csak Budapesten, hanem vidéki városokban is.

Az elmúlt hónapokban erős alapokat építettünk a növekedéshez, de fontos, hogy ezt csak úgy tudjuk fenntartani, ha minden nap tovább javulunk a vevői visszajelzések és a saját tapasztalataink alapján. Örülünk például annak, ha a vevőink megírják nekünk, hogy még mit látnának szívesen a választékunkban

- tette hozzá Törös Gábor ügyvezető igazgató.