Egyre több magyar fizet már így a bolti kasszáknál: biztosan gyorsabbak, hacsak nem jön közbe valami

Az egyre népszerűbb okoseszközös fizetések igen jó hónapot zártak januárban friss adatok szerint.

Továbbra is jelentős a magyar gazdaság készpénzigénye, GDP-arányosan 15 százalék körüli szinten van, ami nemzetközi szinten is jelentősnek mondható. A kiugró készpénzmennyiségben szerepet játszik, hogy sokan így takarékoskodnak, de a készpénzes fizetések, vásárlások aránya is még magasnak mondható. Ugyanakkor a kártyás vásárlások és fizetések, ezen belül az okoseszközös - elsősorban okostelefonos fizetések - tranzakciók hozzájárulnak a készpénz mánia csökkenéséhez - derül ki a K&H összeállításából, amely bemutatja, hogy a technológiai mamutok - az Apple, a Google és a Garmin fizetési alkalmazásaival mire és mennyit költöttek az érintettek.

Kiugró növekedés, nagyobb tortaszelet

“Az Apple Pay már 2020 óta elérhető a K&H-s ügyfelek részére, tavaly pedig a Google Pay és a Garmin Pay révén bővült a kínálat. Mindháromnál töretlenül növekednek a tranzakciószámok és a forgalom, hiszen kényelmes és biztonságos fizetési megoldásról van szó” - mondta Árva András, a K&H lakossági szegmensért felelős marketingvezetője. Hozzátette: a teljes magyar piacon is egyre nagyobb szerepet kapnak a mobilos fizetések, a magyar jegybank adatai szerint a múlt év harmadik negyedében az úgynevezett mobiltárcás vásárlási tranzakciók darabszáma és értéke is 110 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbi szintet. Ez kiugró növekedés, és ennek eredményeként a tranzakciók számát nézve az összes magyarországi kibocsátású kártyás fizetés 11 százalékát mobileszközzel bonyolították le.”

Mi történt januárban?

A bank adatai szerint 2021 és 2022 januárja között havonta átlagosan 1,2 millió okoseszközös fizetés történt. Ehhez képest idén januárban meghaladta a 1,5 milliót a tranzakciók száma. A szóban forgó fizetésekhez köthető forgalom havi átlagban 7,2 milliárd forintot tett ki, ezt fejelte meg a 2022 januári 9,7 milliárdos összeg.



A pénzintézet azt is megnézte, hogy az Apple Pay-, Google Pay- és Garmin Pay-használók mit vásároltak 2022 januárjában. Az elköltött összeget nézve az élelmiszer-vásárlások adták a forgalom 27 százalékát az Apple Pay esetében, a Google Pay ugyanez az arány 34 százalékos, a Garmin Pay pedig 33 százalékos eredménnyel zárta a januárt. A ruha- és cipővásárlás részesedése 8-11 százalékos volt, az üzemanyag-költéseké 7-9 százalékot tett ki, a vendéglátásé pedig 8-9 százalékos volt a három fizetési megoldásnál.