Horror áron mérik a chilei cseresznyét Budapesten: hiába 16 ezer kilója, elkapkodják a vásárlók

Hiába méregdrága, így is elkel a chilei cseresznye az egyik budapesti boltban. Mint kiderült, nem csak a 16 ezres kilónkénti áron, hanem szemenként 320 forintért is meg lehet venni - a legtöbben ugyanis csak pár darabot vesznek. A Dél-Amerikából érkező cseresznye nem csak azért drága, mert messziről jön, a különleges termesztési technológiát is meg kell fizetni.

