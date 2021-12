Most indul csak a horror a fenyőpiacon: rengeteg magyar le is mondott az igazi karácsonyfáról

Aki az utolsó pillanatra hagyja a karácsonyfa vásárlást, az bizony pórul járhat, ugyanis a szebb, jobb darabok ezekben a napokban kelnek el. Most kiderült, hogy a karácsonyfákra is kihatnak az egész évet megkeserítő drágulások, ugyanis mintegy 10-20 százalékos drágulás jelenik meg ezen a piacon is.

A viszonteladóknál a karácsony sztárjai továbbra is a luc, nordmann és ezüst fenyők, amelyeket megvásárolhatunk földlabdásan gyökerestül, vágottan sőt akár bérelhetjük is őket. Már Budapesten is dübörög a fenyő-biznisz, több helyen megjelentek az árusok, a nagyobb bevásárlóközpontok parkolójában is válogathatunk a fák közül. Az árváltozást pedig úgy rejtik el, hogy egyszerűen nem méterre szabják az árat, hanem darabra.

Megkérdeztük olvasóinkat, hogy ők átlagosan mennyit terveznek költeni idén karácsonyfára. Nagyjából 1800 ember válaszolt, a megkérdezettek 15,37 százaléka egyáltalán nem vesz fát, míg 31,06 százalékuknak műfenyőjük van. A műfenyők egyre népszerűbbek nálunk is, amelyről lapunk korábban írt, itt is széles árkategóriában válogathat az, aki nem vágna ki fát karácsonyra.

A válaszadók közül 5 000 forint alatt 12,18 százalék költ, 5 000 és 10 000 forint között 27,38 százalék vásárol karácsonyfát, ez az árkategória a legnépszerűbb. További 10,66 százalék 10 000 és 20 000 forint között költ karácsonyfára, míg 20 000 és 30 000 között a megkérdezettek mindössze 1,52 százalék költ. 30 000 forint felett kevesen, a válaszadók 1,84 százaléka költ karácsonyfára.

Honnan vegyünk fát?

Van, aki az első parkolóban vásárol, van, aki a kertészetekre esküszik, azonban biztos, hogy a favásárlási őrület december derekán már teljesen a tetőfokán pörög.

Az elmúlt években sok eladó azt tapasztalta, hogy a nordmann fenyő egyre kelendőbb, valamint hogy a vásárlók nem szeretik az utolsó pillanatra hagyni a karácsonyfa beszerzését.

Az elmúlt években azt láttuk, hogy a legkelendőbb fafajta a nordmann fenyő, ugyanis ezek nem hullajtják a tűleveleiket, ráadásul tömör, dús megjelenésükkel igazán szépek tudnak lenni. Ennek ellenére a hagyományok miatt a klasszikus karácsonyi hangulatot teremtő luc-és ezüstfenyő iránt is nagy az érdeklődés. A legkeresettebb méretek a 100-200 centiméter közötti fák, de az agglomerációban, valamint vidéken elhelyezkedő üzleteinkben a 2,5-3 méteres fák is népszerűek. Fenyőinket méret – és kategóriákban sorolva, darabra értékesítjük. A nordmann, és az ezüstfenyők 3990 forinttól, míg a lucfenyők 2990 forinttól érhetőek el választékunkban.

- nyilatkozta a Pénzcentrumnak az Auchan, akik mintegy 50 000 fát értékesítenek a szezonban, konténeres és akár vágott formában is.

Sokan nem bízzák a véletlenre a favásárlást, és kertészethez fordulnak. A fenyőfákat idén is hazavihetjük gyökerestül, vagy vágva. Ha azonban nincs hova kiültetnünk később a fát, de mégis szeretnénk élőfát otthonunkban, úgy érdemes szétnézni, ugyanis egyes kertészetek bérlésre is adnak lehetőséget.

Nagyjából 25-30 ezer darab fenyőfát értékesítünk évente, ennek 10-15 százaléka élőfenyő. Elmondható, hogy a vágott fenyők versenyében a nordmann megelőzte a lucfenyőt, hiszen bár a lucfenyő olcsóbb volt korábban, mostanra ez az árkülönbözet eltűnni látszik. Sokan inkább a nordmannt választják, hiszen az egy tökéletes karácsonyfa, nem hullajtja a tűlevelét, egyszerűbb díszíteni, és a fa is szebb.

- mondta megkeresésünkre az Oázis Kertészet vezetője, Boross Dávid, aki azt is elmondta lapunknak, hogy náluk vágottan és gyökerestül is kerülnek eladásra fák, és évről évre növekszik a mennyiség is, amit eladnak.

3 000 -4 000 fát adunk el élve, gyökerestül, sokat pedig vágva, hiszen azt egyszerűbb szállítani is. Mi nem emeltünk a saját árainkon. A luc- és a nordmann fenyők többségében is hazai termesztésű, jó minőségű fák, azonban nem számíthatunk nagyobb árváltozásra, vágott fenyőknél a tavalyi árakhoz képest mintegy 10 százalékos emelés várható. Más a helyzet az első osztályú külföldi nordmann fenyőkkel, aminek árára már hat az euró árfolyam emelkedése, valamint a szállítási költség is, így akár 20 százalékot is emelkedhet ennek ára.

- tette hozzá Boross Dávid, aki elmondta, hogy tavaly 4 000-5 000 forint volt a lucfenyő métere, míg a nordmann 6 000-7 000 ezer. Az első osztályú dán nordmann fenyő ára azonban elérheti a 8 000-10 000 ezer forintot is méterenként. Ha szeretnénk élőfenyőt, azonban nincs helyünk ezt később kiültetni, alternatív megoldásként bérelhetünk is fát az Oázis Kertészetből, amelyet az ünnepek után ha megőrizve viszünk vissza, úgy az ár felét vissza is kaphatjuk.

Az egy méteres cserepes luc 10 000 forinttól indult tavaly, a cserepes nordmann 15 000 forinttól. Ez drágább, mint egy vágott fenyő, azonban itt bele kell számolni az árba, hogy élő termékről van szó, amelyet nehezebb is mozgatni cserepestül, mint vágott társát.

A tudatos kertészek azonban nem bízzák a véletlenre a kiültetést sem. Azok a kertészek, akiknek a termékeire eddig is volt kereslet, őket a járvány ideje alatt is ugyanannyira keresték. Míg a fák árában várható némi drágulás, egyes kertészetek inkább a prémium kategóriát képviselik, hiszen a karácsonyfát mint kertészeti termékként árusítják, tehát ezek a fák az ünnep után kiültethetők, és meg is maradnak. Sok kertésznek nem a mennyiség a fontos, inkább a minőség.

Magyarországon évi szinten mintegy 2 millió fa kerül eladásra karácsonykor, ehhez a számhoz képest a Megyer Kertészet ezres nagyságrendben ad el, ami elenyésző számnak tűnhet. Azonban mi saját teherautóval szállítjuk földgömbös fáinkat, háztól házig, és ebben a szolgáltatásban mi egyedülállóak vagyunk, hiszen akár nagyobb méretben is tudunk szállítani. Ezeket a földlabdás fenyőket a kertbarát vásárlói közösségünk pedig később ki is tudja ültetni.

- tette hozzá Megyeri Szabolcs a Megyeri kertészet vezetője, aki azt is elmondta, hogy náluk is a luc, nordmann és ezüstfenyők a legkelendőbbek az ünnep során, és elmondásuk szerint egyre többen választanak gyökeres, kiültethető fát.

Arra próbáljuk ösztönözni a vásárlóinkat, hogy minél előbb, és minél tudatosabban vásároljanak karácsonyfát, ne hagyják ezt az utolsó pillanatra. A piacon várható ugyan némi drágulás, hiszen a fenyőfa mindig árérzékeny, így egy 20 százalékos drágulásra lehetett idén számítani. Azonban a mi fenyőink még így is a felső kategóriába tartoznak, hiszen mi prémium szolgáltatást nyújtunk. Nem csak kiültethető, jó minőségű fenyőt adunk el,mint kertészeti termék, hanem ezt házhoz is szállítjuk megbeszélt időpontban. Így a mi áraink a magasabb kategóriába tartoznak, földlabdás kiszállított fenyőfáink 20 000 -25 000 forint között mozognak az áraink.

- fejtette ki a Megyeri kertészet vezetője.