Itt a Kifli bejelentése: újra korlátozzák a bevásárlást

A Kifli vásárlóinak küldött tájékoztatása szerint annak érdekében hogy minél több vásárlót ki tudjanak szolgálni, december 13-tól korlátozni fogják, hogy egyszerre hány különböző terméket tudnak a vevők vásárolni egy rendelésben. Karácsonyig átmenetileg megszűnik a 15 perces időablak, az expressz kiszállítás és a vásárlás kiegészítésére legkésőbb 12 órával a kiszállítás megkezdése előtt lesz lehetőség.

"Továbbra is a fő célunk és szándékunk, hogy mindannyiukat a lehető legmagasabb színvonalon ki tudjuk szolgálni, a csökkent létszám és más egyéb akadályok ellenére is a megszokott színvonalat tudjuk nyújtani" - írja a Kifli.hu a vásárlóinak küldött tájékoztatóban. Ezért javaslatokat is megfogalmaznak, hogyan vásároljanak a vevők a következő időszakban ahhoz, hogy mindene meglegyen az ünnepekre.

December 11-19 között lehetősége lesz a vásárlóknak, hogy kedvezményesen vegyenek egyszerre nagyobb kiszerelést vagy mennyiséget egy adott termékből. Azt javasolják, hogy az ünnepekhez szükséges tartós és fagyasztott élelmiszereket rendeljék meg ebben az időszakban, majd 20-án külön adjanak le új rendelést a friss árukra.

- írja a tájékoztató levél. Azt is hozzátették: "Ha jelenleg éppen karanténban van, akkor mindannyiunk biztonságának érdekében ajánlom az online fizetést és persze lehetőséget biztosítunk teljesen érintésmentes átadásra is, erre irányuló igényét a rendelés leadásakor jelezheti felénk. Ilyen esetben a futár az ajtó elé helyezi a bevásárlást, majd csengetés után távozik. Ha karantén alatt göngyöleget adna át, kérem, azzal várja meg a karantén végét."

