Elhárították a bajt: 5 nap tuán újraindult a MediaMarkt webáruháza

Múlt héten érte kibertámadás a MediaMarkt magyarországi webáruházát, ami miatt le is állították azt. Most a cég közölte, hogy újra működik a rendszer.

Ismét zavartalanul működik a MediaMarkt webáruháza, amelyet kibertámadás miatt kellett leállítani múlt kedden - közölte a cég.

Mint a Pénzcentrum is megírta, a kibertámadás érintette a rendelésfeldolgozó rendszereket is. Ebből következően a támadást megelőzően rögzített és visszaigazolt megrendelések feldolgozásában is késedelemmel kell számolni. Amint a kiszolgáló rendszerek újra működnek, úgy minden érintett vevő elektronikus üzenetben kap tájékoztatást a várható szállítási időpontról.

Amint a szolgáltatások helyreállnak, a MediaMarkt Magyarország azonnal tájékoztatja a nyilvánosságot. Mindenki megértését kérik, vizsgálati okokból jelenleg nem tudnak további tájékoztatást adni.