Brutál drágaság a magyar piacokon: már a bio zöldség, gyümölcs sem luxus, összeértek az árak

Míg tavaly az alma drágult meg drasztikusan, idén a burgonyaárak szöktek az egekbe: de mi történt a zöldség és gyümölcs árával, mi az oka az áringadozásnak? Aki figyeli az árakat, az észrevehette, hogy a korábban méregdrágának titulált bio termékek árai, mostanra már nem is tűnnek olyan borsosnak. Vajon lesz olyan, hogy a bio és a konvencionális termények árai összeérnek? Szakértők szerint végeredményben ez lenne a végső cél.

Arról, hogy mi történt a zöldségek árával, már több ízben is beszámoltunk a Pénzcentrum oldalán, röviden: az egekben vannak. Holott egy friss uniós statisztika szerint Magyarországon csaknem 13 százalékkal olcsóbb a gyümölcs és a zöldség, mint az EU-ban átlagosan. Azonban az olcsó magyar gyümölcs- és zöldségárakon mostanra vastagon meglátszik a járvány okozta válság, a munkaerőhiány, és a két éve tartó szélsőséges időjárás hatása. Míg tavaly az alma drágult meg drasztikusan, idén a burgonyaárak szöktek az egekbe.

Mitől drága, mitől olcsó?

"Általában egy-egy túltermelésnek a következménye, ha valaminek nagyon alacsony az ára; túlkínálat alakul ki. Most azt látjuk, hogy a zöldség és gyümölcs árak egyre magasabbak, de nem azért, mert mostanra állt fel a reális áruk. Vannak olyan jellegű termékek, amelyek nagyon munkaigényesek, és egyrészt kevés a munkaerő, másrészt nőttek a növényvédőszer árak is, amelyek mind megmutatkoznak a termékek árain is. Jelen pillanatban nincs olyan jellegű túltermelés, mint korábban; átalakult a gazdaság" - mondta el a Pénzcentrumnak Kazi Péter, a Zabosfa KerTÉSZ Kft. ügyvezető igazgatója.

Aki gyakran nézegeti, hasonlítgatja a piaci, bolti árakat, mint ahogy a Pénzcentrum, észrevehette, hogy a korábbi óriási különbség a bio és a nem bio (hagyományos, konvencionális) zöldség, gyümölcs között mára eltűnt.

Míg korábban akár háromszor-négyszer is többe került a bio minősítéssel ellátott termény, ma már alig valamivel több.

Miért drága a bio?

Maga a bio termesztési technológiának egyik alappillére, hogy ha olyan területen termesztik ezeket a termékeket, ahol előtte normál, konvencionális gazdálkodással folyt a termelés, akkor ott van egy 3 éves átállási idő. Ez idő alatt nem tudják a termelők bio-ként értékesíteni a termékeket, viszont műtrágyával és növényvédő szerrel sem tudják javítani a termésátlagot. A művelési költségek is lényegesen magasabbak a bio termesztésnél, mert például gyomírtót nem lehet használni bio gazdálkodás esetén, és ezt mind kézi munkaerővel kell elvégezni, amely most különösen drága.

Hosszú távon a cél az, hogy a kétfajta zöldség ára közelebb kerüljön egymáshoz, mert a termelési technológia fejlődésével már lehet sok mindent gépesíteni, de ez még nem reális a mai termelő számára mondta el a szakember.

A bio termesztés törekszik a hagyományos termesztési formára. Régebben a baracknak barack íze volt, a paradicsomnak paradicsom íze. Nem kőzetgyapoton termelték, és nem tápanyaggal pótolták utána a hiányzó vitaminokat, valamint nem használtak ízfokozókat vagy érésgyorsítókat, hanem a természet normál rendje szerint termesztették a zöldségeket és gyümölcsöket. Mára már rájöttünk arra, hogy bármi, ami gyorsítja vagy megváltoztatja a folyamatokat, azok általában hosszú távon kárt okoznak, ebből lesznek az intoleranciák, az allergiák és a rákos megbetegedések.

Ha kellőképpen odafigyelünk a saját biológiánkra, és szeretnénk hosszan, minőségi életet élni, akkor kerülnünk kell a vegyszereket, és törekednünk kell arra, hogy olyan termékeket fogyasszunk, amelyektől nem csak pillanatnyilag érezzük magunkat jól, hanem tartósan is. Továbbá az sem utolsó szempont, hogy ha tudatosak vagyunk, és odafigyelünk a Földünkre, akkor ne romboljuk különböző vegyszerekkel, illetve kemikáliákkal.