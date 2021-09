Megrohanták a műszaki boltokat a vásárlók: ezeket a laptopokat, tableteket veszik, mint a cukrot

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Múlt héten elindult a 2021/2022-es tanév, egyelőre jelenléti oktatással az általános és középiskolákban, és hamarosan az egyetemeken is megkezdődik az őszi félév. Az esetszámok emelkedése és a delta variáns terjedésére vonatkozó adatok szerint azonban a negyedik hullám is kezdetét vette. Bár azt még nem tudni, hogy kell-e készülni ősszel iskolabezárásra, és digitális tanrendre, ahogy tavaly, úgy tűnik sokan erre számítanak: a műszaki áruházakban rengeteg laptop és tablet fogyott a nyár utolsó hónapjában. Átlagosan 150-200 ezer forintot szántak a vásárlók digitális eszközökre az iskolakezdés előtt. A Pénzcentrum most kiderítette, melyek a legnépszerűbb laptop és tablet modellek 2021 őszén.

A tanévkezdés előtt más években is élénkült a kereslet a digitális eszközök iránt, főként a főiskolások vásároltak be akkor laptopokból, PC-kből, tabletekből. Azonban a pandémia hatására sokkal nagyobb igény mutatkozott a digitális eszközök iránt, az egyik legkeresettebb kiegészítő eszköz tavaly a fejhallgató pl. volt. Tavaly a tavaszt a legtöbb család valahogy átvészelte meglévő digitális eszközei, majd nyáron, illetve karácsonyra vásároltak be új laptopokból, tabletekből, és más okoseszközökből. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Idén ismét bizonytalanságot hoz a járvány negyedik hulláma: elrendelik-e újra a home office-t a munkahelyek, digitális tanrendre állnak-e át az iskolák? Bár már nagyobb rutinja van az embereknek az otthoni munkavégzésben és tanulásban, arra is rájöttek, hogy nem elég felkészültek digitális eszközök terén, illetve mik azok a kütyük, amikből újat véve megkönnyíthetik saját dolgukat. A Pénzcentrum most megkereste a hazai áruházakat, akik növekvő keresletről és kosárértékről számoltak be. Veszik a laptopokat, mint a cukrot Az eMAG és az Extreme Digital cégcsoporton belül utóbbi márka esetében a tanévkezdés laptopok és tabletek vásárlására gyakorolt hatása sokkal jobban kirajzolódik, míg az eMAG vásárlói körében az egyéb, például FMCG termékek értékesítése erősebb. Náluk 75 százalékkal több darab notebook fogyott augusztusban júliushoz képest, és a gépek eladásai által generált árbevétel is közel 70 százalékkal volt magasabb júliushoz képest. A tabletekből augusztusban több mint 20 százalékkal fogyott több júliushoz képest, és a forgalomnövekedés is hasonló mértékű volt. Mivel Extreme Digital kimondottan erős elektronikai, műszaki termékek értékesítésében, náluk az év többi hónapjában is erős a laptopok és tabletek forgalma, hasonló kiugrás nem igazán tapasztalható. Viszotn ha a két márka júliusi és augusztusi forgalmát összesítve nézzük, közel negyedével több laptop és néhány százalékkal több táblagép talált gazdára. Az is jellemző volt, hogy ebben az időszakban elsősorban az olcsóbb eszközöket vásárolják. Az iPon tapasztalatai szerint, ahogy a tavalyi év hasonló időszakát alapjaiban határozta meg a koronavírus-járvány miatt bevezetett távoktatás, idén is igyekeznek felkészülni a szülők arra az esetre, ha a negyedik hullám miatt szigorítások lépnek életbe a közösségi élettel kapcsolatban. A laptopok iránti érdeklődés 30 százalékkal, a tabletek iránti pedig 50 százalékkal magasabb volt augusztusban, mint egy átlagos hónapban. Ez a korábbi évekhez képest is 10-15 százalékos növekedést jelent - mondta el lapunknak az iPon kommunikációs vezetője, Hagymási Balázs. A MediaMarkt is 20 százalékos forgalomnövekedésről számolt be a laptopok kapcsán augusztusban, a tabletek pedig túlszárnyalták az elmúlt hónap forgalmát. A vásárlók érdeklődése a fejlettebb technikai tudás, jobb minőség, prémium márkák irányába mozdult, és igaz ez úgy a notebook-okra és tabletekre, mint a kiegészítő termékekre (pl. perifériás eszközök, routerek, adattárolók). Utóbbiak esetében ugyanis megfigyelhető, hogy a koronavírus miatti digitális átálláskor a vásárlók leginkább arra koncentráltak, hogy a szükséges eszközöket be tudják szerezni. Most pedig már ezeket inkább komolyabbra, nagyobb tudású, kapacitású készülékekre cserélik - válaszolta lapunknak a MediaMarkt. Keresik az olcsóbb megoldásokat Az iPon vásárlói átlagosan 120-150 ezer forint között vettek laptopokat, táblagépet pedig 100-120 ezer forint között kerestek. Ez a korábbi évekhez képest magasabb összeghatár, ennek alapvető oka pedig az a globális áremelkedés, ami a megszokottnál alacsonyabb ellátottságból adódik. Tabletet az iskolakezdés előtt az Extreme Digitalnál bruttó 71 ezer forintért vásároltak, míg az eMAG-vásárlók egy kicsivel kevesebbet, bruttó 58 ezer forintot hagytak a kasszánál ilyen termékért. Notebookokat bruttó 203 ezer forintos átlagáron vásároltak július eleje és augusztus közepe között a cégcsoportnál, (ha csak a bruttó 400 ezer forintnál olcsóbb gépeket tekintjük iskolai felhasználású laptopoknak). A MediaMarktnál idén is nagyon keresettek az Apple termékei (MacBook, iPad), de általánosságban az is elmondható, hogy a vásárlók körében nem az olcsóbb, belépőáras laptopok hódítanak, hanem a közepes árfekvésű, 220-250 ezres készülékek. Ezek a legkelendőbb tabletek, laptopok 2021 őszén A MediaMarktnál egészen pontosan, a tanévkezdés okán a tabletek közül az iPad-eket keresik és ezek mellett keresettek az 50-60 ezres Android rendszerű Samsung, a Lenovo, és a Huawei termékek. A prémium kategóriából pedig népszerű a Huawei MatePad 11. A laptopok esetében továbbra is nagyon népszerű a Macbook, és a 200-220 ezer forintos kategória termékei. Az Extreme Digital és eMAG azonos notebookkészletéből a három legnépszerűbb modell az Acer Aspire 3 FullHD laptop fekete színben (A315-34-C7C6 15,6" , Intel® Celeron® Dual Core N4000, 4GB, 256GB SSD, Intel® UHD Graphics 600, Linux, magyar billentyűzettel), az ezüst színű Apple MacBook Air 13" laptop (Apple M1 chip 8 core CPU, 8GB, 256GB, Apple 7 core GPU, macOS Big Sur, magyar billentyűzettel, Space Grey - 2020) és a szintén ezüst Huawei MateBook D14 14" FullHD laptop (Intel® Core™ i5-10210U, 16GB, 512GB SSD, Intel® UHD Graphics, Windows® 10 Home, nemzetközi angol billentyűzettel) Az Extreme Digitalnál a három legnépszerűbb tablet az androidos, szürke Samsung Galaxy Tab A7 10.4 (SM-T500) WiFi 3GB/32GB tablet), a szintén androidos Lenovo M8 (8" HD IPS(TB-8505F) ZA5G0091BG, 2GB/32GB Wi-Fi tablet, szürke színben) és az ugyancsak androidos, aranyszínű Huawei MediaPad T3 (10.0 Wi-Fi + 4G/LTE 16GB). Az eMAG-nál dobogós helyre a szintén a Huawei MediaPad T3 10 tablet (9.6" kijelző, 16GB, 2GB RAM, WiFi + LTE), és az androidos Lenovo Tab M8(TB-8505F) Wi-Fi tablet (8" HD IPS, Mediatek Quad-Core 2.0 GHz-es processzor, 2GB RAM, 16GB eMMC, Bluetooth, GPS, Wi-Fi, Android 9) került, viszont feljött a harmadik helyre a (fekete) Denver TAQ-70332 Tablet (7" kijelző, 8GB, Wi-Fi). Az iPonnál a legnépszerűbb tablet modellek a Samsung Galaxytab A7 és az iPad Pro 2021, a laptop-típusok közül pedig az Asus VivoBook 15 és a HP 250 G8 a legkelendőbbek.

Címlapkép: Getty Images

