Úgy veszik ezeket a kütyüket, mintha nem lenne holnap: brutálisat megy az Apple, mindenki ilyet keres

Az elmúlt évek visszaesése után újra fellendülni látszik a személyi számítógépek (PC) globális piaca. Az IDC piackutató cég friss jelentése szerint a második negyedévben 3%-kal nőtt a PC-szállítások száma, elérve a 64,9 millió darabot - írja a Reuters.

A legnagyobb növekedést az Apple produkálta, amelynek szállításai 20,8%-kal ugrottak meg az előző év azonos időszakához képest. Ezzel az Apple lett a globális PC-gyártók közül a legjobban teljesítő vállalat. Az Acer csoport is jelentős növekedést ért el, 13,7%-os emelkedéssel.

A világjárvány okozta vásárlási hullámot követően sokan arra számítottak, hogy a PC-piac hosszabb távon visszaesik.

Ryan Reith, az IDC Worldwide Device Trackers csoportjának alelnöke elmondta:

A pezsgés egyértelműen az AI körül zajlik, de sok minden történik a nem AI-s PC-vásárlások terén is. Ez az érett piac most pozitív jeleket mutat.

Bár globálisan pozitív trendek figyelhetők meg, Kína továbbra is gyenge eredményeket produkál. A kínai Lenovo csoport továbbra is vezető szerepet tölt be 22,7%-os piaci részesedéssel. Őket követi a HP 21,1%-kal. A Dell Technologies piaci részesedése 15,5%, bár szállításaik 2,4%-kal csökkentek.