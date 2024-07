Nagy változás élesedik a Google Walletben: erről mindenki tudjon, aki a telefonjával szeret fizetni

Már az asztali gépen vagy a laptopon is végezhetünk módosítást, ha Google Walletet használunk az elektronikus fizetéshez vagy a hűségkártyák tárolásához.

Néhány hónappal az idnulás után már a magyar felhasználóknak is elérhető az egyik elektronikus pénztárca-szolgáltatás, a Google Wallet webes felülete - erről a HVG számol be. Mind írják, természetesen a mobilalkalmazás már régóta működik, de mostantól az asztali számítógépen vagy laptopon is beléphetünk a digitális tárcánkba.

A metódus persze nem különbözik jelentősen attól, amit a mobilalkalmazásban a felhaszánlók már megszokhattak: a Wallet asztali felületén ugyanúgy hozzáadhatunk (vagy levehetünk) fizetési kártyákat, hozzáadhatunk belépőkártyákat vagy éppen megnézhetjük a korábbi tranzakciókat. A hűségkártyáink, reptéri beszállókártyáink is elférnek itt, amit a tapasztalatok kszerint egyre többen használnak is.