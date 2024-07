Ezt veszi rengeteg magyar most online a hőségben: nekik lehet igazuk?

A futball-Eb és a közelgő olimpia nyomán sokan rendeltek nagy képátlójú 4K-s, illetve egyszerűbb, konyhába, más helyiségbe szánt kisebb készüléket, jelentősen nőtt az áruhitel-felhasználás az előző nyárhoz képest és a pelenkák, az öblítők, a mosogatógépkapszulák, a vécépapír, illetve a macskaeledelek voltak a legnépszerűbb online rendelt napi fogyasztási cikkek - közölte az eMag.

Milyen termékeket rendelnek a magyarok idén nyáron online? Az eMAG összegyűjtötte az idei nyári vásárlási trendeket. Idén nyáron a Bluetooth hangszórók és fülhallgatók eladásai jelentősen nőttek az eMAG-nál. A hangszórók közül különösen népszerűek a vízálló JBL modellek, a fülhallgatók közül pedig a Xiaomi, Apple és JBL márkájúak a legkeresettebbek.

A júniusi értékesítési adatok szerint a legnépszerűbb strandjáték a lufis vízibomba, de a hagyományos, pumpás vízipisztolyok mellett megjelentek a toplistán a kifinomultabb elektronikus modellek is. Sokan már nyitottak arra is, hogy férfi vagy női fürdőruhát rendeljenek, hiszen könnyen (és ingyen) visszaküldhető a termék csomagautomatán keresztül akkor is, ha nem bizonyul megfelelőnek a mérete.

Az elmúlt hónapban leadott megrendelések jelentős hányada kifejezetten nagyobb méretű fürdőruhákra vonatkozott. A gyermek fürdőruhák népszerűek a lányok körében a sellő témájú, a fiúk körében pedig a szuperhős és cápa témájú fürdőruhák, és a legtöbben teljes testvédelmet nyújtó fazont vásárolnak a gyerekeknek.

A hűtőtáskák közül idén az elektromos típusok a legnépszerűbbek, a passzív modelleket kevesebben rendelik, de sokan vásárolnak hozzájuk jégakkukat.

A napernyők vásárlásakor elsősorban a szögletesebb, függő kivitelű típusokat keresik itthon, amelyeknek a tartója nem középen, hanem oldalra került, így praktikusabb a használatuk. Idén sokan választanak napvitorlát is. Bár az eMAG-on a legnépszerűbb úszómedence felfújható kivitelű, a legtöbben fémvázas kerti medencét rendeltek, föld feletti kialakítással és vízforgató, szűrőkészlettel. Egyre többen rendelnek szögletes medencét a korábban egyeduralkodónak számító kerek helyett.

Nem csak a klímák fogynak jól

Nem meglepő, hogy a vásárlók a legjobb energiabesorolású, wifi-vezérléssel ellátott split klímaberendezéseket keresik - a legnépszerűbb márkák között van a Star-Light, a Gree és a Midea, illetve a top 10-ben mobil klímaberendezések is szerepelnek. A ventilátorok között az álló és oszlopos felépítésű modellek fogynak a legjobban, és a cég egy különleges terméket is talált a toplistán: egy USB-n keresztül újratölthető nyakhűtő ventilátort.

A nyári szezonban az okostelefonok térhódítása miatt visszaszorulóban lévő digitális fényképezőgépek eladásai is növekednek: az eMAG-nál a legnépszerűbbek a nagy teljesítményű, de kompakt MILC fényképezőgépek, de a top 10-ben DSLR fényképezőgépek is szerepelnek. Szintén befért a tízes listába a fényképeket azonnal hőpapírra nyomtató instant fényképezőgép és egy gyerekeknek szánt, könnyen kezelhető digitális fényképezőgép is.

Két fontos sportesemény is zajlik idén nyáron, így sokan döntenek új tévé vásárlása mellett: az eMAG toplistájából kiderül, hogy a legnépszerűbbek a 40-50-60 colos, 4K felbontású modellek, de akadnak egyszerű kis tévék is, vélhetően a konyhába vagy a hálószobába.

Érdekes változás a játékkonzolok eladásában, hogy júniusban az Asus hordozható kézikonzolja az eladások tekintetében megelőzte a Playstationt, az Xboxot és a Nintendo Switchet is.

A napi fogyasztási cikkek közül a magyar vásárlók a nyári hónapokban is a szokásos slágertermékeket keresik: pelenkát, öblítőt, mosó- és mosogatógépkapszulát, vécépapírt, de idén nyáron a macskaeledel is kifejezetten népszerű online rendelt termék lett.