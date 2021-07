Fontos változás a Spar üzleteiben: júliustól már így is lehet fizetni a kasszáknál

Júliustól a kijelölt SPAR to Go egységekben is elfogadják az OTP SZÉP-kártyát.

„ (...) A vásárlási komfortot bővítjük azzal, hogy idén júliustól a kijelölt SPAR to Go egységeinkben lehetővé tesszük az OTP SZÉP-kártyákkal történő fizetést. Éttermi szolgáltatásunkat a nyári pihenőidőben fokozott számban veszik igénybe, amely esetében kedvelt alternatív fizetőeszköz lehet a Széchenyi Pihenőkártya, mely úgy használható, mint bármely más vendéglátóhelyen. Például a jelenleg érvényes zsebek közti átjárhatósággal, azaz a szabadidős és szálláskeretből is rendezhető az ételek ellenértéke. Vevőink egy kényelmes vásárlási lehetőséggel gyarapodnak” – mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

Az üzlethálózat 2021. július 1-től fogadja el alternatív fizetési lehetőségnek a kijelölt SPAR to Go egységekben az OTP SZÉP-kártyát - írja közleményében a boltlánc. A belső eladótérben található, frissen sültekre specializálódott 13 – három budapesti, tíz vidéki – éttermi egységében a helyben készült grilltermékeket lehet Széchenyi Pihenőkártyával megvásárolni. Az áruházi eladótértől szeparált 33 – 15 budapesti, 18 vidéki – egységében pedig az összes forgalmazott termékre vonatkozik a Széchenyi Pihenő-kártyával történő fizetési lehetőség. Az érintett SPAR to Go pontok elérhetősége a vállalat honlapján megtalálható.