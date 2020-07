Újabb rekord született: nagyot ment tavaly a magyar filmipar

Rekordot döntött tavaly a magyar filmipar: az előző évhez képest csaknem 50 százalékkal, 164,4 milliárd forintra nőtt a közvetlen filmgyártásra nyilvántartásba vett összeg - közölte a Nemzeti Filmintézet. Ezzel a hazai filmgyártás volumene már negyedik éve meghaladja a 100 milliárd forintot. A teljes költés 94 százalékát külföldi produkciók tették ki; 2019-ben 319 produkció gyártását regisztrálták Magyarországon, ebből 228 magyar alkotás volt, nyolc koprodukció és 83 külföldi produkció.

A legtöbbet, 14 milliárd forintot az Emmy-díjas The Alienist (TNT) című amerikai drámasorozat második évadára, az Angel of Darknessre költöttek Magyarországon. A 2021-es bemutatóra tervezett Halo (Showtime) című amerikai akció, sci-fi sorozat magyarországi költségvetése meghaladta a 12 milliárdot és jelentős összeget, egyenként mintegy 7 milliárd forintot költöttek a Shadow and Bones (Netflix) tévésorozatra, valamint a Harry Haft (Baltimore Pictures, Bron Media Corp.) című életrajzi mozifilmre.

Magyarország továbbra is a kontinens legnépszerűbb forgatási helyszíne, tapasztalt szakemberekkel és világszínvonalú stúdiókkal. A járványveszély alatt folyamatosan azon dolgoztunk, hogy mielőbb teljes kapacitással újraindulhasson a hazai filmgyártás, amely a hazai és külföldi produkciókkal együtt mintegy húszezer embernek ad munkát

- idézte a kommüniké Káel Csabát, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztost, az NFI Igazgatóságának elnökét.

Mint fogalmazott, elsődleges cél megőrizni a magyar filmipar versenyképességét, a nemzetközi filmiparban betöltött vezető szerepét. Kiemelt fejlesztés ennek érdekében a fóti stúdiókomplexum bővítése: a kormány gazdaságvédelmi akcióterve keretében megvalósuló beruházás a tervezési szakaszba lépett.

Az NFI Mafilm fóti stúdiókomplexumában a Netflix hetek óta két műteremben díszletet épít a Terra Vision címmel készülő sorozatához, hamarosan elkezdődik a forgatás.

A középkori várdíszletet egy amerikai produkció foglalta le július második felére, emellett több nemzetközi és hazai produkció érdeklődik a stúdiók és kültéri díszletek iránt. A NFI Mafilm stúdiókomplexum bővítésről áprilisban döntött a kormány. A beruházás keretében négy új filmstúdió épül, ezek további 9600 négyzetméter hasznos alapterülettel növelik a jelenlegi stúdiókapacitást, így összesen 12 ezer 200 négyzetméter fog a produkciók rendelkezésére állni Fóton.

A tájékoztatásból kiderül, hogy az Origo Filmstúdiót egész évre lefoglalták. A veszélyhelyzet előtt kötött megállapodások értelmében még idén visszatér forgatni három nagyszabású nemzetközi produkció: a Dűne (Legendary), a The Banker's Wife (Amazon) és a The Nightingale (Sony). Az etyeki Korda Stúdióban a videójátékon alapuló Halo (Showtime) című sorozat forgatása fog folytatódni.

A hazai gyártású produkciók június közepe óta forognak újra, készül Madarász Isti Átjáróház és Rohonyi Gábor-Vékes Csaba Szia, Életem! című alkotása, emellett további tizenöt mozifilm forgatása kezdődik még az idén. A Nemzeti Filmintézet a biztonságos forgatások érdekében elkészítette a koronavírus elleni védekezéshez szükséges ajánlásait.

A magyar filmesekhez eljutatott egészségvédelmi terv célja az általános kockázatértékelés és a filmforgatások speciális igényeire kidolgozott egészségügyi óvintézkedések szakszerű összefoglalása - tartalmazza a közlemény.

Címlapkép: Getty Images