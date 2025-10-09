2025. október 9. csütörtök Dénes
Fotó: ETO Park Hotel
Vállalkozás

Október 14-én jön a Portfolio győri konferenciája! Az utolsó jegyek még elérhetők

Pénzcentrum
2025. október 9. 16:53

Alig néhány nap múlva, 2025. október 14-én Győr ad otthont a Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórumának. Az ETO Park Hotel Business and Stadium-ban megrendezésre kerülő esemény kiváló lehetőséget kínál a régió vállalkozóinak és gazdasági szakembereinek, hogy első kézből értesüljenek a legfrissebb gazdasági trendekről, üzleti lehetőségekről. Ne maradjon le erről a kiemelkedő eseményről, regisztráljon most!

A Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum célja, hogy átfogó képet nyújtson a régió és az ország gazdasági helyzetéről, valamint támogassa a helyi és régiós vállalatokat a hatékonyság és versenyképesség növelésében.

A konferencia különös figyelmet fordít a kkv-szektor kihívásaira és lehetőségeire, miközben olyan aktuális témákat is érint, mint az infláció, a forint árfolyama, vagy éppen a munkaerőpiaci trendek.

Az első szekcióban a vállalatok lehetőségeit és kihívásait veszik górcső alá. A szekció bemutatja a kkv-szektor helyzetét, valamint a támogatási, forrás- és üzletszerzési lehetőségeket. Előadást tart Suppan Gergely, a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetés makrogazdasági megalapozásáért felelős helyettes államtitkára, aki a kormányzati intézkedésekről és célokról beszél. Emellett egy izgalmas kerekasztal-beszélgetés is várható a Demján Sándor Tőkeprogram tőkefinanszírozási gyakorlatáról, melyen többek között Balog Ádám, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke és a KAVOSZ Zrt. igazgatóságának elnöke is részt vesz.

A második szekció a vállalkozásfejlesztés magasabb szintjeit mutatja be, fókuszálva a hosszú távú fennmaradás és növekedés kulcselemeire. Nagy Péter Gábor, a Budapesti Értéktőzsde igazgatója tart panelfelvezető előadást, majd moderálja a vállalatvezetői kerekasztalt, ahol olyan sikeres vállalkozók osztják meg tapasztalataikat, mint Prohászka Andrea, a TUTTI Élelmiszeripari Kft. ügyvezető igazgatója és Happ Olivér, a HAPP Fuvarozó és Szállítmányozó vezérigazgatója.

A harmadik szekció a makrogazdasági aktualitásokra és a globális gazdasági hatásokra összpontosít. Madár István, a Portfolio Csoport vezető elemzője ad átfogó képet a magyar gazdaság jelenlegi helyzetéről és kilátásairól. Emellett Kiss Gergely, az Attrecto elnöke a generatív AI jelenlegi és jövőbeli lehetőségeiről tart előadást. A szekciót egy kerekasztal-beszélgetés zárja a globálpolitikai-gazdasági összefüggésekről, vámokról és külföldi piacszerzésről, melyen részt vesz Nagy Viktor, a Portfolio Csoport vezető elemzője is.

Ne hagyja ki ezt a kivételes lehetőséget a networkingre és a legfrissebb gazdasági információk megszerzésére!

Kattintson, és egisztráljon most a Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórumra, és legyen részese a régió gazdasági életét meghatározó eseménynek!

Címlapkép: ETO Park Hotel
#vállalkozás #kkv #konferencia #portfolio #győr #portfolio konferencia

