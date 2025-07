Erre már sokan vártak: így változik a NAV ePénztárgép és NAV eNyugta alkalmazása

Zsebünkben a pénztárgép, ingyenesen letölthető a NAV ePénztárgép és NAV eNyugta alkalmazása - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szerdán.

A közlemény szerint Magyarország élen jár a gazdaságfehérítésben, a kormány kiemelt célja változatlanul az adminisztrációs terhek csökkentése és ami ennél is fontosabb az, hogy ösztönözze a tisztességes piaci versenyt, valamint a gazdaság folyamatos fehérítését.

Az e-pénztárgépeket 2025. július 1-től több százezer vállalkozás önkéntesen használhatja. Az új technológia csökkenti a vállalkozások adminisztrációs terheit, környezettudatosabbá teszi működésüket és egyszerűsíti a nyugtaadási folyamatát. Nemcsak a cégek, hanem a vásárlók is profitálhatnak az e-pénztárgép és e-nyugta alkalmazások használatával, hiszen a fogyasztói jogok (garancia és jótállás) érvényesítése sokkal gyorsabbá és egyszerűbbé válik. Emellett a rendszer továbbra is biztosítja a papíralapú nyugta lehetőségét azon fogyasztók számára, akik azt igénylik. Az intézkedések jelentős - 10-20 milliárd forintot kitevő - gazdaságfehérítő hatásának köszönhetően a fejlesztésekkel a fogyasztók és a vállalkozások mellett a magyar államháztartás is jól jár.

Rámutattak, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) két vadonatúj, saját fejlesztésű, ingyenes felhő alapú alkalmazása, a NAV ePénztárgép és a NAV eNyugta már elérhető az App Store és a Google Play Áruház felületein.

Közölték, a kormány 2014-ben vezette be az online pénztárgép-rendszert. Az azóta bekövetkezett robbanásszerű digitális fejlődés hatására egyre nagyobb az igény arra, hogy az online pénztárgépeknél korszerűbb, fenntarthatóbb eszközök támogassák a vállalkozások munkáját. Az online pénztárgépet 2028-ig használhatják a vállalkozások és fokozatosan térhetnek át az új e-pénztárgépes rendszerre, amelyek használata önkéntes. Ugyanakkor a jelenleg pénztárgépet nem használó vállalkozásoknak érdemes minél előbb átállni az új rendszerre a nyugtatömb alkalmazása helyett, hiszen 2026. szeptember 1-től digitálisan kell adatot szolgáltatniuk nyugtáikról.

A felhőalapú e-pénztárgép a gyakorlatban egy mobilalkalmazás. Ezzel új fejezet nyílik a nyugtaadásban, ugyanis egy okostelefon használatával minden eddiginél egyszerűbb módon állítható ki e-nyugta. Az alkalmazás célja, hogy a nyugtaadás egyszerűbb, gyorsabb és olcsóbb legyen: az átállással nyugtánként tíz forint spórolható meg. Az e-pénztárgép mellett szól az is, hogy az azt használó vállalkozások mentesülnek bizonylatmegőrzési kötelezettségük alól, a NAV nyugtatára ugyanis 10 évig tárolja a beérkezett adatokat.

Több százezer vállalkozó számára ingyenesen biztosítják a lehetőséget arra, hogy e-pénztárgépet használjon a papíralapú nyugtatömb helyett. A NAV saját fejlesztésű, felhőalapú applikációja már elérhető, de más fejlesztők is engedélyeztethetnek ilyen alkalmazásokat: a forgalmazási engedély feltételei és a műszaki dokumentáció elérhető a NAV honlapján az eNyugta-aloldalon.

Az e-pénztárgépet használó vállalkozások vásárlói - a NAV eNyugta alkalmazás vevői applikációjával - telefonjukra kaphatják a nyugtát. A fejlesztés hosszú távú célja, hogy a vásárlók elektronikusan követhessék minden költésüket. Az új app támogatja a tudatos vásárlást, hiszen az alkalmazás segítségével elektronikusan gyűjthetők és visszakereshetők lesznek a garancia érvényesítéshez szükséges bizonylatok, miközben a vásárlás változatlanul anonim marad. A fogyasztói jogok érvényesítése pedig sokkal gyorsabbá és egyszerűbbé válik, mert senkit sem akadályoz jogai érvényesítésében a papír alapú nyugta elvesztése. Ugyanakkor az e-pénztárgép lehetővé teszi a nyomtatást, így a fogyasztó továbbra is a kezébe kaphatja a blokkot, ha azt igényli.

A fejlesztések célja - az adminisztráció csökkentése mellett - a gazdaság további fehérítése. A Nemzetgazdasági Minisztérium és a NAV várakozásai szerint ugyanis, ahogyan az online pénztárgépek bevezetése is jelentősen növelte a bejelentett forgalmat több ágazatban, az e-pénztárgép hosszú távon hasonló áttörést hozhat.

Egyúttal felhívják a figyelmet arra, hogy mindig érdemes egy-egy alkalmazás letöltésekor óvatosan eljárni, annak hitelességét ellenőrizni. Az adathalász támadások elkerülésében is segít a NAV, ugyanis honlapján közzéteszi az engedélyezett e-pénztárgépeket és vevői alkalmazásokat. A NAV által fejlesztett ingyenes ePénztárgép, és eNyugta alkalmazás már elérhető a https://nav.gov.hu/ado/enyugta oldalon - ismertette közleményében a minisztérium.