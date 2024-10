Nagy a baj a Google háza táján: nagyon komoly idők köszönthetnek be

Az amerikai kormány fontolgatja a Google feldarabolását, miután a vállalat ellen hozott bírósági ítélet kimondta, hogy jogellenesen nyomta el versenytársait az online keresés piacán. Az Igazságügyi Minisztérium (DOJ) által mérlegelt lépések precedens nélküli beavatkozást jelentenek a technológiai óriáscégek működésébe- számolt be a BBC.

A DOJ augusztusban nyert pert a Google ellen, amelyben a bíróság megállapította, hogy a vállalat törvényellenesen korlátozta a versenyt az online keresés piacán. Az ítélet nyomán a minisztérium most olyan intézkedéseket fontolgat, amelyek megakadályoznák, hogy a Google olyan termékeket használjon, mint a Chrome böngésző, a Play alkalmazásbolt és az Android operációs rendszer a saját keresőmotorjának előnyben részesítésére.

A Google keményen visszavág a javaslatokra. A vállalat szabályozási ügyekért felelős alelnöke, Lee-Anne Mulholland egy blogbejegyzésben "radikálisnak" és "átfogónak" nevezte az elképzeléseket.

A fogyasztók, a vállalkozások és a fejlesztők sérelmét kockáztatják

- írta Mulholland. Az Igazságügyi Minisztérium álláspontja szerint a Google több mint egy évtizeden át folytatott jogellenes magatartást. "A Google jogellenes magatartása több mint egy évtizeden át fennállt, és számos önerősítő taktikát tartalmazott" - áll a DoJ bírósági beadványában. A minisztérium szerint ez megakadályozta, hogy potenciális versenytársak megvessék lábukat az online keresők piacán.

A Google jelenleg domináns pozíciót tölt be a keresési piacon, az összes online keresés mintegy 90 százalékát a vállalat végzi. A DOJ azzal vádolja a céget, hogy más termékeit - például a Chrome böngészőt és az Android operációs rendszert - arra használja, hogy a felhasználókat a keresőmotorjához irányítsa, ahol hirdetések eladásával keres pénzt.

Mulholland asszony elismeri, hogy a Google azért teszi ingyenessé a Chrome böngészőjét és Android operációs rendszerét, mert ezek olyan átjárók, amelyek "segítik az embereket a webhez való hozzáférésben és termékeink használatában". Ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy ha ezeket leválasztanák a Google-ról, akkor saját jogon kellene elkezdeniük pénzt keresni, ami az árak emelkedéséhez vezetne.

A Google azt is állítja, hogy az online hirdetési piac versenyképes, és egyre többen fordulnak olyan platformok felé, mint a TikTok és az Amazon. Ugyanakkor a Wall Street Journal cikke szerint a Google még mindig több mint 50 százalékos részesedéssel rendelkezik a hirdetési keresési piacon. Az Igazságügyi Minisztérium várhatóan november 20-ig nyújt be részletesebb javaslatcsomagot, míg a Google december 20-ig nyújthatja be saját javasolt korrekciós intézkedési javaslatait.