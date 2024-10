Heteken belül rengeteg pénzt lehet igényelni: gyorsan kell lépni, ha nem akarunk lemaradni

Várhatóan idén novemberben több mint 3 milliárd eurós kerettel nyílik meg az Európai Bizottság Innovációs Alapjának (Innovation Fund) következő pályázati köre. Bármely tagállamból, szinte megkötés nélkül jelentkezhetnek készpénztámogatásra a zöld beruházást indító vállalkozások.

Az Innovációs Alap a világ egyik legnagyobb finanszírozási programja, amely innovatív, alacsony vagy zéró szén-dioxid-kibocsátású technológiák fejlesztését és megvalósítását segíti elő. A 2020-ban indított kezdeményezésben már több mint 6 milliárd euró támogatást osztottak szét az Európai Gazdasági Térségben. A következő, 2024. novembere és 2025. márciusa között tartó pályázati időszak során 60%-os beruházási költség (CAPEX) támogatásra és 10 évig tartó üzemeltetési és fenntartási költség (OPEX) finanszírozásra lehet pályázni.

„Hatalmas lehetőséget kapnak az uniós, így a hazai vállalkozások is, hiszen a nyerteseknek közvetlen forrást biztosít az Alap a központi EU-költségvetésből. A pályázati időszak alatt végig elérhető a támogatás és nincs iparági korlátozás. A több milliárd eurós keret kiosztása szigorúan pénzügyi és technikai alapokon zajlik. A sikeres jelentkezéshez azonban az érdeklődő cégeknek ajánlott már most elkezdeni a felkészülést, hiszen egy komplex folyamatról van szó, amiben sokat segíthet, ha tapasztalt külső szakértőket is bevonnak” – mondta Kocsis Zsolt, az EY adópartnere.

Bármely uniós vállalkozás jelentkezhet az Alap pályázati forrásaiért, amelynek célja elsősorban a karbonsemlegességre, a megújuló energiákra, az energetikai hulladék-újrahasznosítására, a tiszta gyártásra és a hidrogéntechnológiára összpontosít.

Az Európai Unió versenyképessége szempontjából kulcskérdés a zöld átmenet felgyorsítása, hogy lépést tudjon tartani Kínával és az Egyesült Államokkal. A teljesítményösztönzésre korábban bevezetett ideiglenes válságkezelési és átállási keret (TCTF) adott lehetőséget arra, hogy a tagállamok saját költségvetésükből biztosítsanak forrásokat a zöld átállást segítő iparág számára.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 18 583 438 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 137 058 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,68% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; a Raiffeisen Banknál 7,00%, az Erste Banknál szintúgy 7,00%, az OTP Banknál pedig 8,16%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

„Az európai térségre jellemző, nehéz gazdasági helyzet és az abból fakadó költségvetési megszorítások veszélybe sodorják a fenntarthatóságot célzó fejlesztéseket. Az Innovációs Alap azonban közvetlen EU-s forrást jelent a cégek számára. Ez amellett, hogy új lendületet adhat a zöld-átállásnak Európa-szerte, lehetőség a hazai vállalatoknak, hogy forrást szerezzenek olyan innovatív fejlesztéseikhez, ami a hosszú távú, fenntartható növekedésüket segíti elő” – tette hozzá Kocsis Zsolt.