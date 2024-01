Hatalmas pofont kapott az RTL legújabb Cápája: faképnél hagyta az intimgyantás vállalkozó

Erősen indult a Cápák között című üzleti műsor hetedik évada, melyben egy új befektető is bemutatkozott, méghozzá Sárospataki Albert, a Billingo online számlázó alapítója és vezérigazgatója. Rögtön az első részben óriási csata alakult ki egy vállalkozásért közte és Moldován András között, hogy ki nyert végül, az kiderül az összefoglalónkból.

Az RTL üzleti showműsora új évaddal jelentkezik 2024-ben, amelyet január 7-től vasárnaponként 19 órától láthatunk. A Cápák között 2019 óta van jelen a műsorkínálatában, indulása óta közel egymilliárd forintot ígértek oda az üzletemberek, és ma este tovább gyarapították ezt az összeget, méghozzá nem kevés pénzzel.

„Benne lesz a tévében, hogy a pisilőtölcsér bizniszbe nem vettek be”

Molnár Boglárka rendhagyó termékkel érkezett a Cápákhoz: egy papír pisitölcsérrel, ami segítséget jelenthet a húgyúti fertőzésekre fogékony nőknek. Rengeteg kutatómunka után alkották meg az egyedi papírreceptúrával készült terméket, mely a használat után a wc-be dobva összeesik, mint a közismert papírguriga. Egy 5 darabos csomag 750 forintba kerül, az előállítási költsége pedig 40 forint egy darab pisitölcsérnek.

A vállalkozó célja egy olyan menedzsment összeállítása, mely 2 éven belül láthatóvá teszi a terméket: 20 milliós befektetésért 10 százalékot ajánlott fel a cégéből. Ebből a pénzből tölcsérautomatákat vásárolna, amit nagyobb fesztiválokon helyezne el (egy automata ára 3,5 millió forint), valamint női piszoárokat is fel szeretne állítani. Ez 200 milliós cégértéket jelent, viszont a 2023-as év árbevétele mindössze másfél millió forint volt – ez láthatóan meglepte a Cápákat. Boglárka 2025-re 420 millió forintos adózás utáni eredményt vár a cégétől, de az eredmény összegét nem tudta pontosan megmondani, amikor azt firtatták.

Jó nagy hitet raktatok bele ebbe a termékbe

- ez volt Sárospataki Albert első reakciója, miután meghallgatta a számokat.

Too good, to be true, azaz túl szép, hogy igaz legyen Dr. Varga Eszter szerint, aki szerette volna, ha együtt kibontják a számításokat, ám ez nem sikerült. Elismerte, hogy nagyon jó lehet az üzlet, de a gazdálkodási számok nem stimmeltek, ezért kiszállt.

Balogh Leventének ellenben tetszett az ajánlat, bár az automatákban nem hitt, csak a retailben, felajánlott 10 millió forintot 10 százalékért cserébe, feltéve, ha be tud még húzni a vállalkozó még egy Cápát. Albert tett ajánlatot, de 15 százalékot kért, így természetesen már Levente is, ezt azonban a Bogi nem fogadta el.

Pálinkából gin tonik

Czomba Bianka és Beliczay Zsolt a pálinkafőzés nagymesterei, melyben már nagy sikereket értek el, de egy új termékkel törnének be most a magyar piacra: a dobozos gin tonikkal. Mint a beszélgetésből kiderült, korábbi munkahelyét vásárolta meg Zsolt, ami a covid alatt bedőlt, 70 millió forint saját tőkét rakva bele, de mivel a pálinkafőzés egy rázós terep, rengeteg szabályozással, ezért nyitottak új termékek irányába.

Az külön tetszett a Cápáknak, hogy nem csak az új üzlethez kerestek befektetőket, hanem az egész cég nyereségének a 10 százalékát is felajánlották a 20 millió forintért cserébe. Moldován András azonnal megadta volna az összeget 20 százalékért, pedig még meg sem kóstolta a terméket:

Miért? Élő sertést sem eszek, mégis értem a szakmát!

Ám a tárgyalások még folytatódtak, miután Balogh Petya rákérdezett az adósságaikra is. Mint kiderült 140 millió forintos hitelállományuk van, amit a befektető egyébként nem érzett problémának, mert az árbevételük stabil. Ennek ellenére kiszállt, mivel alkoholba nem fektet elvből. Dr. Varga Eszter szerint azonban a magas eladósodottság probléma, ezért ő is kiszállt, ahogy Balogh Levente is, mivel tudta, hogy a retailbe való betöréshez neki kellene nagyon sokat tennie, és épp nem keres munkát.

Sárospataki Albert ezzel nem értett egyet. Szerinte az, hogy már 220 helyen ott van a termékük, hatalmas dolog, tett egy ajánlatot: megadta azt, amiért jöttek, és meg is egyeztek.

Partedlitársas

Egy egyszerű családi társasjátékot álmodott meg Szakály Andrea, aki civilben értékesítő, amivel szeretné visszahozni a beszélgetéseket a társas kapcsolatokba az étkezések alatt. Egy papír előkén 50 szám van, azokat összemaszatolva indulhat el a társalgás adott kérdések mentén. 5 millió forintot kért 40 százalékért cserébe.

A Cápák nem igazán hittek az ötletben, azt gondolták, amelyik családban nem beszélgetnek egymással, ott fel sem merül az igény egy ilyen játékra, ahol viszont igen, ott pedig nincs szükség rá.

Ezt egy eszköznek fel lehet használni, de rengeteg eszköz van ennek a problémának a megoldására. Elsősorban az elkötelezettségen múlik, hogy mennyire felelős a szülő. Aki viszont nem az, az nem fog rendelni egy ilyen csomagot: és itt van a disszonancia. A felvezetővel és a mondanivalóval egyetértek mélységesen, de a termék létjogosultságával nem.

- foglalta össze Eszter és ki is szállt.

21 darabot értékesített eddig a vállalkozó, a 17 darabos készlet 13 ezer forintba kerül. Moldován András meg is lepődött:

Mondjuk azzal nem lehet vádolni, hogy olcsón adja!

Egy Cápa sem fektetett be.

Füstbe ment tervek

Kunstár Sándor és Kunstár Sándorné a fából nem csak meleget, hanem színeket és ízeket is tudnak varázsolni. A füstölőfa létezéséről a legtöbb ember nem is tud, de elképzelésük szerint, ha kiteszik a terméküket a polcokra a faszén mellé, ugyanannyi fog fogyni belőle. Elmondásuk szerint 150-200 százalékos profitot tudnának realizálni a terméken: 500 forintba van nekik egy doboz füstölőfa, 1200 forintért tervezik átadni a kereskedőnek, aki 2500 forintért fogja árulni a terméket.

10 százalékos tulajdonrészt árultak a cégükből 5 millió forintért. Eddig egy félmillió forintos megrendelésük volt, és András szerint ez nem validálja a terméket. Azért jöttek a Cápákhoz, mert bár a gyártásban otthon vannak, a kisebb értékesítésben is, viszont önerőből nem tudnak bekerülni a nagy piacra, ahol ezt komoly mennyiségben lehetne értékesíteni..

Nem tudod, hogy kell eladni, mikor ennek a lényege az eladás lenne. Miért fizetne valaki azért, hogy neked dolgozhasson?

– kérdezte Moldován András.

Ez az ajánlat nem tetszett egyik Cápának sem, nem szálltak be.

Ha úgy jöttetek volna már ide, hogy ez benn van már jó néhány helyen, és szabad szemmel látható árbevételt produkál, akkor van tárgyalni való. Mi befektetők és nem értékesítő kollégák vagyunk.

- tette hozzá Dr. Varga Eszter.

Intimgyanta extrákkal

Nagy Krisztina intim gyantázással foglalkozik, és olyan üzleti modellel érkezett, ami egészen lenyűgözte a befektetőket. Egy kímélő módszert és az ehhez kapcsolódó bőrápolási rendszert fejlesztette ki, ami az érzékeny bőrű nők és férfiak számára nyújthat megoldást. 10 üzletből álló franchise hálózatot hozott létre, 180 milliós árbevétellel zárta a tavalyi évet, melynek 25 százaléka volt a tiszta haszon. 10 százalékért cserébe 100 millió forintot kért, melyet reklámra, egy oktatási központ kialakítására, instruktorok kiképzésére, kézikönyvekre költene. 5 éves megtérüléssel számolt Krisztina, hiszen mostantól évente duplázná a bevételeit.

A céged fantasztikus, jól növekszik organikusan mindenféle befektető nélkül, a cégértékelésed teljesen mellé ment szerintem, a cég ennek a töredékét éri. De el fog jutni odáig

- mondta Balogh Petya, majd kiszállt. Dr. Varga Eszter egyetértett, ő is kiszállt, majd Balogh Levente is.

Sárospataki Albert és Moldován András azonban bent maradtak és mindketten tettek ajánlatot: Albert 50 millió forintot ajánlott fel 25 százalékos tulajdonrészért cserébe, plusz egy 100 milliós, bármikor lehívható hitelkeretet, András pedig 20 százalékért kínált 25 milliót, és 75 milliós hitelkeretet. Óriási küzdelem alakult ki, mert Krisztina soknak találta a kért százalékokat, de végül András ajánlatát fogadta el