Ezért is rászállhat a magyar vállalkozókra a NAV: sokan megfeledkeznek róla, pedig a saját érdekük is lenne

Amennyiben üzleti partnerünk valamilyen adókijátszással érintett és az adóhatóság szerint nem ellenőriztük megfelelő mértékben, úgy az adóhatóság megtagadhatja az áfalevonási jogot és bírságot vethet ki. Mit tehetünk, hogy elkerüljük ezt a kockázatot? A válasz az adóhatósági és bírósági gyakorlatban található, általános és adott ügylettől függő, speciális ellenőrzés is létezik.

Jó hír, hogy az ellenőrzés alaplépései könnyen elvégezhetőek a nyilvános adatbázisok segítségével. Ezeknek a cégnyilvántartásban és az adóhatóság honlapján elérhető nyilvántartásokban található információk segítségével ellenőrizhető, hogy: létező cégről van-e szó; van-e érvényes adószáma; hány alkalmazottja van az adott cégnek; köztartozásmentes adózónak minősül-e, vagy van-e bármilyen nyilvántartott adótartozása? Amennyiben a partnerrel kapcsolatosan a fenti adatbázisok nem tartalmaznak negatív információt, úgy az ellenőrzés első fázisán már túl is vagyunk.

Speciális ellenőrzés

Vannak kissé specifikusabb és adott ügylettől függően esetről-esetre változó lépések is. „Először is elvárt az, hogy tudjam kivel állok kapcsolatban az üzleti tárgyalások során. Amennyiben nem a cég ügyvezetőjével, úgy ellenőrizni kell, hogy mi alapján jár el. Ez azt jelenti, hogy adott esetben el kell kérni a meghatalmazását. Fontos továbbá, hogy ismert piaci szereplőről van-e szó” – mondta Ramocsa Dávid, a Deloitte Legal adóperes ügyvédje.

Amennyiben egy, a piacon addig ismeretlen szereplővel kerülünk kapcsolatba, a hatóságok elvárják, hogy mélyebb vizsgálódást folytassunk le. Ebben a körben értékelik, ha referenciákat gyűjtünk be az iparágban az érintett cégről, illetve, ha alaposan utánajárunk annak, hogy a cég adottságai, tárgyi és személyi feltételei alapján képes-e a kínált szolgáltatás ellátására. Szélsőséges esetben a vizsgálat akár az üzleti partner alvállalkozójára is kiterjedhet.

Született már olyan bírósági ítélet, amely kimondta, hogy amennyiben valaki nagyon speciális szolgáltatást vesz igénybe, amely nyújtására nagyon kevesen képesek és tudja, hogy az üzleti partnere alvállalkozót vesz igénybe, úgy ebben az esetben az alvállalkozót is meg kell vizsgálnia

- ­ figyelmeztetett Ramocsa Dávid. Az adott szolgáltatás jellegének is lehet jelentősége: ha ez olyan terület, amelyet az adóhatóság kiemelten kockázatosnak tart, az ellenőrzés mélységének is ehhez kell igazodnia. Olyan humán erőforrás igényes területeken például, mint a takarítás vagy őrzésvédelem, elvárás annak ellenőrzése, hogy van-e elegendő munkavállalója a partnernek a feladat ellátására. Amennyiben nincs, az adóhatóság elvárása szerint annak is utána kell járni, hogy ennek a pótlására alvállalkozókat vagy munkaerő-kölcsönzést vesz-e igénybe a társaság.

A szektorspecifikus ellenőrzésen túl vannak olyan piacok, amelyeket az adóhatóság kiemelten kockázatosnak tart. Ilyen például a műtrágya, étolaj, cukor, elektronikai termékek, műanyag-granulátum kereskedelme. Amennyiben a partnerünk ezen a piacon tevékenykedik, úgy még mélyebb ellenőrzést vár el a hatóság. Fontos, hogy az ellenőrzési lépéseket mindig dokumentáljuk, ugyanis egy esetleges vita esetén ezeket nagyobb súllyal értékelik, mint egy szóbeli nyilatkozatot.