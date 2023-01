Üzleti ügyeiről vallott Schobert Norbi: mi lesz a bezárt boltjaival?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Több tényező is hátráltatta Schobert Norbi cégét az utóbbi években. A fitnesszguru elmesélte, hogy sztrókja után visszaéltek a helyzetével. Most viszont komoly pénzügyi partnert vont be az üzletbe, arra számít, jobbra fordulnak a dolgok.

Decemberben írtuk meg, hogy sürgősségi partnertalálkozót hívott össze Schobert Norbert, ahol bejelentette, hogy az egészségi állapotában bekövetkezett változások hatására a Norbi Update Zrt. operatív működésébe szakmai és pénzügyi partnert von be. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A fitnesszguru azóta először szólalt meg az ügyben: a Blikknek elmondta, boltjai megszenvedték a koronavírus-járvánnyal járó korlátozásokat, majd jött a sztrókja, és a cégen belül visszaéltek a helyzetével. A rezsiválság és az élelmiszer-infláció miatt még tovább csökkentette a boltjai számát, ugyanakkor most arra számít, hogy jobbra fordulnak a dolgok. Ennek az lett a vége, hogy egy komoly befektető állt a cégem mögé, teljes reorganizáció zajlik. Eddig kizárólag franchise-rendszerben működtünk, de mostantól lesznek saját boltok is. Rengeteg új termék jön, nem csak Update. Logisztikai váltás is történt. Komoly váltáson megy át a cég, és mindenben benne vagyok, a további részletekről azonban nem beszélhetek - mondta Schobert Norbi. Azt is ígérte, hogy több korábban bezárt bolt a napokban újra kinyit.

Címlapkép: Getty Images

