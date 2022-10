Új szabály hozhat komoly áremelést: rengeteg üzlet húzhatja le a rolót emiatt jövőre

Alig több mint két hónapja maradt a hazai vendéglátóhelyeknek, hogy ahol még hiányzik, beszerezzék a szükséges eszközöket, melyek segítségével csatlakoznak az NTAK rendszeréhez és valós időben tudnak adatokat szolgáltatni a forgalomról. A szakmai szervezetekkel az egyeztetések elindultak, de az éttermek, cukrászdák büfék tulajdonosai, üzemeltetői közül sokan még nem értik, miért is lenne szükség a beruházásra, hiszen amúgy is valamennyien a túlélésért küzdenek. A szükséges szoftver és hardver költsége a pár százezer forinttól a két-három millió forintig van jelenleg a piacon, az üzletek nagyságától és értékesítési stratégiáktól függően változhat az ár.

2023. január 1-től indul a vendéglátó üzletek és a turisztikai attrakciók adatszolgáltatási kötelezettsége a Nemzeti Turisztikai Adaszolgáltató Központ felé. A kezdetek azonban nem zökkenőmentesek: szektor a zord külső körülmények miatt egyszer már kapott haladékot, 2022. július 1.-i határidőt tolták el fél évvel.

A szakmai szervezetek hiába szeretnének újabb módosítást, nagyon úgy fest, az ügynökség most már nem enged. Az új rendszer bevezetése költséges és rendkívül munkaigényes feladat, hiszen minden adatot fel kell vinni az új rendszerbe, be kell tanítani a munkavállalókat a rendszer használatára.

Az NTAK a jelenlegi jogalkotói szándék szerint, habár reméljük, hogy ez még megváltozik addig, 2023. január elsején elindul. És még ha túl későn is, de végre elindultak az egyeztetések a szakmai szervezetekkel. Elküldtük az észrevételeinket a múlt héten, most dolgozzák fel és várjuk a válaszukat.

- mondta el a Pénzcentrumnak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke.

Mi az az NTAK? A Turisztikai Ügynökség honlapja szerint a szálláshelyek NTAK-csatlakozása után a rendszer bővítése azért kiemelten fontos, mert az adatszolgáltatásnak köszönhetően a teljes szektor forgalmi statisztikai adatairól valós kép áll így a rendelkezésükre. A naponta érkező statisztikai adatok egyedülálló lehetőséget biztosítanak a turisztikai marketingaktivitások tervezéséhez, az ágazatot érintő döntések előkészítéséhez. Az időzítés azonban talán még rosszabb is, mint a nyár lett volna.

Óriási az elutasítottság

A vendéglátók részéről óriási az elutasítottsága, ne felejtsük el, hogy ezek nagy része, 90 százaléka mikorvállalkozás formájában működik, azaz 10 fő alatti, így a többségüket extrán megterhelnék ezek a pluszköltségek. Mert az biztos, hogy nagyon komoly beruházást igényel azon helyek részéről, akik korábban az informatikai fejlesztést nem lépték meg.

Több százezer, de akár milliós tétel is lehet a szükséges szoftver és eszközpark beszerzése.

Becslések szerint az éttermek fele használ jelenleg éttermi szoftvereket, de a cukrászdák esetében ez mindössze 10-20 százalék:

A vendéglátó szektorban a cukrászdákat érintené talán legrosszabbul az NTAK bevezetése, mert a cukrászdák 80-90%-a nem használ még éttermi szoftvereket, csak online pénztárgépet. Az éttermeseknél ez az arány 50% körüli, tehát jó pár éttermet is érinteni fog a beruházás, új eszköz vásárlás. A Vendégem nevű ingyenes applikációt biztosítaná az MTÜ azoknak, akik nem rendelkeznek szoftverrel és nem tudnak beruházni több százezertől néhány millió forintig terjedő összegért olyan rendszerre, ami pénztárgép is egyben, illetve az NTAK is fut rajta. Jelenleg az ingyenes Vendégem szoftver nem tudja vezérelni az online pénztárgépet (elvileg dolgoznak még rajta), tehát dupla annyi időt igényel a pénztárban, mert egymás után kell mindkettő gépbe felvinni az adatokat.

- folytatta Erdélyi Balázs. Tehát vagy vészesen lelassul a kiszolgálás, vagy fel kell venni még egy embert, ami jelen körülmények között szinte lehetetlen. Mint ahogy arról beszámoltunk korábban a cukrászdák óriási vesztesei a mostani helyzetnek, hiszen nem elég, hogy itt az ősz, zárnak a teraszok, kevesebben térnek be egy gombóc fagylaltra, az energia- és az alapanyagárak drasztikus emelkedése kritikus helyzetbe sodorta őket is. Sok vállalkozás keresi most a megoldást a spórolásra, azonban a legtöbben így sem kerülhetik el az áremelést, létszámleépítést, a nyitvatartás rövidítését, sőt akár a részleges vagy teljes bezárást sem.

A cukrászdák részéről szinte 99%-os az NTAK elutasítása, nem tartják időszerűnek ebben a válságban a bevezetését, nincs rá sem megfelelő személyzet, sem felesleges idő a plusz adminisztrációs terhekre.

Az éttermeknél már vegyes a kép, de mint írtuk is, az informatikai parkjuk fejlettebb. Korábbi kérdőíves felmérésünkre érkezett válaszok között volt olyan étteremvezető, várja az új rendszer pozitív hatásait, és úgy gondolja ideje volt már bevezetni, de jól látszott félnek is az extra terhektől, emellett a pontos működését sem nagyon látják még át a válaszadók.

Sajnos szinte semmi konkrét információt nem kaptunk eddig az adatok szolgáltatásának a részleteiről. Nem tudjuk pontosan mire van szükség, hiszen a beszállítók részéről és az általunk kiállított számlák online rendszerben készülnek, és a pénztárgép is azonnal online szolgáltat adatot a bevételről. Tehát nem tudjuk mi az, amiről még adatok kellenének.

- írta az egyik kitöltő. Mások szerint bonyolult, rengetegplusz munkával jár amire a munka közben nincs idő, illetve a vendégkiszolgálás minőségének rovására megy. Ha ezt ki szeretnénk küszöbölni, plusz felszolgálót kell felvenni.

Hol az adóm?

Sokan állami beavatkozást sürgetnek a Pénzcentrum kérdőívét kitöltő vendéglátósok közül, és azt szeretnék, ha „csökkentenék a vendéglátó egységek energia árait, hogy ne zárjanak be és az emberek el tudjanak még menni ebédelni, vacsorázni, szórakozni, vagy kirándulni. Egy egész szektor fog kihalni, ami pedig hatalmas adó veszteséghez vezetne.”

Egy másik vélemény szerint „a vendéglátószektor magára van hagyva, a kamara, és egyéb érdekvédelem inkább gittegyletre hasonlít. Semmilyen támogatás nincs pl. napelemekre. És a 4% turisztikai hozzájárulást is fizetni kell, még itt xxx-ban is, pedig itt a turista olyan, mint a fehér holló.”

Azon régiókban, ahol nincs turizmus- hisz minden attrakció bezárt, követelném a turisztikai hozzájárulás azonnali eltörlését!

- írták.