Hihetetlen számok érkeztek: egyre több a milliárdos, tisztán magyar cég

Már a 9 ezret közelíti a tisztán hazai érdekeltségű, milliárdos árbevételt elérő vállalkozások száma Magyarországon, de nem volt minden szegmens ilyen szerencsés - derült ki az Opten elemzéséből.

Évről évre egyre több Magyarországon bejegyzett társas vállalkozás éves árbevétele éri el az 1 milliárd forintot, és ez a trend nem tört meg a koronavírus évei alatt sem, jelenleg mintegy 12 ezer vállalkozás tartozik már ebbe az elit klubba. Természetesen a multinacionális vállalatok aránya annál nagyobb, minél magasabb árbevételi szegmenst vizsgálunk, de az elmúlt években erős eltolódás mutatkozott minden szegmensben a tisztán hazai tulajdonosú vállalkozások irányába.

Csökkenő külföldi befolyás

Az 1 milliárd Ft éves árbevétel feletti szegmensben 10 évvel ezelőtt még 40 százalék felett volt a külföldi befolyással rendelkező vállalkozások aránya. Ez az arány folyamatosan csökkent az elmúlt évtizedben, és 2022-re ez az arány 25 százalékra csökkent. Szintén megfigyelhető a csökkenés a 100 millió Ft-os éves árbevételt elérő cégek körében, ebben a szegmensben 10 év alatt 17 százalékról 10 százalékra csökkent a külföldi cégek aránya.

Az arányok csökkenésén túl azonban fontos kiemelni, hogy abszolútértékben nem csökkent a külföldi érdekeltségű hazai cégek száma, a tisztán hazai érdekeltségű cégek száma viszont meredeken emelkedett a magasabb árbevételi szegmensekben is. Az 1 milliárd Ft éves árbevételt meghaladó szegmensben a tisztán hazai tulajdonosi körrel rendelkező társas vállalkozások aránya megduplázódott a 10 év során, és a 100 millió feletti szegmensben is több mint 75 százalékos a növekedés.

A teljes hazai cégbázisban 42 ezer társas vállalkozás tulajdonosai között találunk külföldi címmel rendelkező magánszemélyt vagy szervezetet, ami a teljes cégbázis 8,2 százaléka. A mikrovállalkozások között tehát jóval kisebb a külföldi befolyás szerepe, de ez teljesen természetes, hiszen külföldi cég alapítása, székhely/iroda fenntartása csak egy adott méret felett lehet költséghatékony, míg az adott ország állampolgárai sokkal könnyebben tudnak létrehozni és menedzselni vállalkozásokat.

Nem az infláció hatása az árbevétel növekedés

Bár a fogyasztói árindexek növekedésének hatására természetes módon is növekszik az egyes árbevételi limiteket elérő cégek száma, de a felső szegmensekben lévő cégek számának növekedése messze meghaladja az infláció mértékét, így a növekedés ténylegesen a hazai társas vállalkozások erősödését jelzi. A 10 évvel ezelőtti adatokhoz képest a fogyasztói árindex 45 százalékkal emelkedett, míg a 100 millió Ft feletti árbevételi szegmensben a cégszám 76 százalékot ugrott, de az 1 milliárd Ft feletti szegmensben igazán kimagasló a növekedés, ahol 120 százalék volt a cégszám növekedés.

Koronavírus nem múlt el nyom nélkül

A koronavírus különböző hullámai és az azokat kísérő gazdasági hullámzás azonban erős nyomot hagyott a korábbi trendben, és megosztotta a vállalkozásokat. 2021-ben – a 2020-as beszámolók alapján – kevesebb társas vállalkozás érte el az 1 milliárdos és a 100 milliós árbevételi limitet az azt megelőző évhez képest. Érdekes, de talán nem meglepő módon ebben az évben a külföldi tulajdonossal rendelkező vállalkozások aránya még növekedni is tudott a felső szegmensekben, azaz a multinacionális vállaltok valamelyest válságállóbbnak bizonyultak, mint a tisztán hazai tulajdonosi körrel rendelkezők.

2022-ben azonban – a 2021-es beszámolók alapján számolva – az 1 milliárd feletti szegmensben egyértelműen visszatért a korábbi trend, sőt kompenzálódott is a korábbi év hullámvölgye. Az idei évben több mint 8600 tisztán hazai tulajdonosi körű társas vállalkozás számolt be 1 milliárd Ft feletti árbevételről, és ez a szám még növekedni is fog, hiszen a nem naptári éves beszámoló időszakot választó vállalkozásoktól még jönnek majd 2021-es beszámolók. Így 2022-ben 9000 körülire tehető a tisztán a hazai tulajdonú milliárdos vállalkozások száma.

Nem pont ez a helyzet ugyanakkor a 100 millió Ft feletti árbevételi szegmensben. Jelenleg Magyarországon mintegy 71 ezer társas vállalkozás büszkélkedhet 100 millió Ft-ot meghaladó árbevétellel, ugyanannyi mint 2 évvel ezelőtt, tehát ezen a területen összességében még nem tért vissza a koronavírus előtti növekedő trend, annak ellenére sem, hogy a milliárdos vállalkozások száma növekedett.

Német és osztrák tulajdonosok eltűnőben

A hazai vállalkozások tulajdonosi körének változása ugyanakkor távolról sem egyenletes, ha a külföldi tulajdonosok országát is vizsgáljuk. Jelenleg az Ukrajnához köthető társas vállalkozások vannak a legtöbben, de korábban ez nem volt jellemző. Sokáig Németországból és Ausztriából került ki a legtöbb külföldi érdekeltségű hazai vállalat tulajdonosa, de a szerepük évről évre csökken a hazai cégbázisban, míg a Szlovákiához, Csehországhoz és Ukrajnához köthető cégek száma emelkedik. A román tulajdonsok aránya jelentősen csökkent az elmúlt évek során, de ez kevéssé a gazdasági folyamatokat tükrözi, inkább a romániai cégtemetők visszaszorulását, ami alapvetően jó hír.

Kereskedelem, energetika, ingatlan iparágakban sok a multi

Iparági eloszlást vizsgálva is erős eltérések látszanak az egyes ágazatok között. A kereskedelem és az ingatlanügyletek szektort érdemes kiemelni a lista egyik végéről, ahol mind abszolútértékben, mind arányaiban magas a külföldi tulajdonsok súlya. Ezen felül szintén magas a multinacionális vállalatok aránya az olyan beruházásigényes területeken, mint az energetika, vagy éppen a bányászat.