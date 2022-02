Így rúgták ki a Cápák közöttben a TikTok Szellő Istvánját: "Idejössz pizsamában hazudozni?"

Utolsó előtti részéhez érkezett az RTL Klubon futó Cápák Között című üzleti showműsor: a ma esti adás sem volt mentes kínos pillanatoktól, ugyanakkor komoly tanulságokkal szolgált minden jelenlegi és jövőleli vállalkozónak.

Utolsó előtti részéhez érkezett az RTL Klubon futó Cápák Között című üzleti showműsor: a mai adás sem volt befektetésekben gazdag, tanulságokból viszont annál többet tartogatott. Az este legfontosabb üzenete: annak, aki befektetőket szeretne szerezni a vállalkozása részére, jól csengő marketingszöveg helyett inkább a számokkal kell meggyőznie őket. Ahhoz, hogy valaki lenyűgözze a dörzsölt Cápákat, egy jó beszélőkénél többre van szüksége.

Legyen divat a cider!

Gál Andrea és férje 100 százalékban almából gyártanak cidert családi vállalkozásban, és azért ment a Cápákhoz, hogy nagyvállalkozó lehessen. Kézművesként mindent a saját kezükkel csinálnak, 2019-ben 3 ezer litert adtak el, a bevételük 4,5 millió forint volt. 2020-ban azonban csak 1500 litert, ám 20 millió forintért cserébe 5 százalékot ajánlott fel a cégből. Ebből a pénzből elsősorban az üzemet szeretnék fejleszteni. A fogyasztói ára egy 3 dl-es üvegnek 1000 forint körül van.

Gál Andrea cidert kínál az RTL Klub Cápák között című műsor befektetőinek Fotó: RTL Magyarország

Petya szokásához híven már az első kérdésével rátapintott a lényegre, arra volt ugyanis kíváncsi, hogy a legyártott cider mennyiségének mekkora részét adták el. Mint kiderült, a tartályokban folyamatosan áll a termék, akár több éve is. 2021-ben már csupán 3 millió forint volt az árbevételük.

És szokás szerint ismét Andrásnak fogyott el a türelme a leghamarabb: "Kedves vagy, láthatóan hozzáértő, de üzletileg teljesen komolytalan az általad említett 400 milliós cégérték." Andrea nem értette az összefüggéseket, melyre a Cápák világítottak rá: "5 százalékért 20 millió forintot kért, ami bizony azt jelenti, hogy eszerint a cég 400 milliót ér."

Ezeket az összefüggéseket érdemes tudni, mielőtt valaki a befektetők elé áll. A másik gond pedig, hogy ők a termelési kapacitást akarják növelni, holott a meglévő készletektől sem tudnak megszabadulni. András ezekkel a szavakkal szállt ki:

Elmondom mi az, ami nem jó: nem jó a cégértékelés, végtelen téves feltételezés, hogy egy misszióban fektetne be valaha bárki is, bármilyen pénzt. És végtelenül téves gondolta az, hogy érdemes ennek a gyártásába egyetlen egy fillért is befektetni, addig, amíg a meglévő kapacitás lefedéséről szó sincs.

Pizsamás cápa a Cápák előtt

Viniczai Benedek egy híraggregátor oldal ötletével állt a befektetők elé, ami a mesterséges intelligencia segítségével gyűjti össze, kategorizálja és viszi a fogyasztó elé a híreket. Úgy mutatkozott be, mint a TikTok Szellő Istvánja. 2021 augusztusában indultak, és elmondása szerint már 28 ezer ember követi náluk a híreket. Minden egyes átkattintásért fizetnek neki a hírforrások 1 forintot, ami már hatszorosan térül meg elmondása szerint. Médiabirodalom felépítéséhez kért pénzt a befektetőktől: 30 millió forintért 10 százalékot ajánlott fel a cégből Benedek, amit online kampányra, marketingre költene el.

Aztán persze kiderült, hogy nem 28 ezer fogyasztja az oldalukon keresztül a híreket, hanem ennyi követőjük van összesen a közösségi oldalakon – a két dolog nagyon nem ugyanaz. Feltették a kérdést:

Egy forint bevételed volt már Benedek?

Erre a kérdésre nem volt a válasz, így Moldován András a hatszoros megtérülés elméletet itt végképp elutasította:

Idejössz pizsamába hazudozni? Miért kell ezt velünk csinálni, mond meg? Felnőtt emberek vagyunk mindahányan! Valamivel, amiről érdemes beszélni, jöttél ide?

Mivel hírforrásokkal még nem ült le "nagyon" tárgyalni, csak integrálta őket a platformjára, így tulajdonképpen semmit nem tud felmutatni a befektetőknek a vízióján, a tervein kívül. Ha élnének már a szerződések, akkor napi 2500 forintnyi bevétele lenne, hiszen egy kattintás egy forint bevételt hozna neki - de még egyelőre ez sem működik.

Viniczai Benedek az RTL Klub Cápák között című műsor befektetői előtt Fotó: RTL Magyarország

Arra a kérdésre, hogy hány kattintásnál érheti ez az üzlet meg, mik a pontos számok, mennyit költene marketingre, mikortól lenne nullszaldós a vállalkozása, tulajdonképpen nem tudott válaszolni. Petya szerint van ráció az elképzelésben, ugyanakkor nagyon felbosszantotta, hogy Benedekből lehetetlenség volt számokat, konkrétumokat kiszedni. Sorra kiszállt mindenki, nem tartották befektethetőnek ebben a formában.

Angyalok és macik

Nádas-Laber Zsuzsa marketing-, és kommunikációs szakember, de pandémia alatt született néhány ötlete, amelyeket elkezdett megvalósítani: konkrétan halott szeretteink ruháiból készít játékmackókat. Nála ez nem csak egyfajta küldetés, hanem terápia is.

2021 áprilisában indult a vállalkozás, 20 ezer forintba kerül egy ilyen kegytárgy, és mivel folyamatosan nő a megrendelések száma, fejlődnie kell. Ehhez keres most befektetőket. 15 millió forintért cserébe 10 százalékot adna.

Nádas-Laber Zsuzsa az RTL Klub Cápák között című műsor befektetői előtt Fotó: RTL Magyarország

Havi 50 mackót varrnak Zsuzsáék, és a millió forintnyi bevételük keletkezik ebből. A Cápák egyetértettek abban, hogy ebben van üzleti potenciál:

a születésben, a házasságban, a halálban van pénz.

Ennek ellenére mégsem fektettek bele, hiszen a téma nehézsége miatt: nyilván senki nem szeretne közel kerülni a halálhoz, nem szeretne ezzel foglalkozni a mindennapjaiban még üzleti szempontból sem. Ahogy Levente megjegyezte, "ez nehéz kenyér!" Sorra kiszállt minden Cápa, habár komoly elismeréssel nyilatkoztak Zsuzsáról.

A divat pénz

Adorján Ramóna és Zajkás Benedek a folyamatosan növekvő, és szinte kiaknázhatatlan esküvői piacra törnének be, saját esküvői ruhamárkájukkal. Elképzelésük szerint 2030-ra elérnék a 700 millió forintos bevételt, most 12 millió forintot kérnek 12 százalékért cserébe, melyet marketingre, eszközeik bővítésére költenének.

Mint megtudhattuk, 300 és 500 ezer forintba kerülnek a ruhák, 50-200 órányi kézi munka van benne. Rami és Benedek legnagyobb meglepetésére, a Cápák szerint alacsonyra árazták a termékeket, legalább kétszer annyiért kellene adniuk őket.

Adorján Ramóna és Zajkás Benedek az RTL Klub Cápák között című műsor befektetői előtt Fotó: RTL Magyarország

2021-ben 7 millió forint volt a bevételük, András szerint azért ilyen olcsó, mert alulárazták a ruhákat:

Ez egy 20 milliós árbevétel volt, amiből 13-at kidobtál az ablakon. A szerénykedésnek nincs helye ebben az iparágban.

Levente ennek ellenre tett egy ajánlatot még Szabina előtt, 6 millió forintért cserébe 10 százalékot adna - tipikus félajánlat. Szabina nem adta meg a másik felét, ő 12 millió forintért cserébe 30 százalékot kért. A vállalkozók ezt ígéretesebbnek találták, de szerették volna lealkudni 25 százalékra, ám nem sikerült nekik. Levente viszont miután ki lett kosarazva, visszaszállt, 12 és fél százalékot kért, István is beszállt mellé ugyanennyivel, mert nem szerette volna, hogy üres kézzel menjenek el. A Cápák ajánlatát a vállalkozók elfogadták.

A Cápák között következő részének tartalmából

Veszélybe kerül Moldován András látása a következő adásban? Bár a Cápák között 10. részében bemutatásra kerülő termék nem okoz látásproblémát, András mégis a szemét fájlalja, ezért a Cápatársak viccelődve némaságot okozó szer felől érdkelődnek a vállalkozónál. További részletek jövő hét vasárnap 18:50-kor az üzleti showműsor következő részében az RTL Klubon.

Figyelem! Elindult a jelentkezés a Cápák között 5. évadába

Ha üzleti ötleted megvalósításához, vagy vállalkozásod fellendítéséhez befektetőt keresel, jelentkezz az RTL Klub üzleti showműsorába az rtl.hu/capakkozott/jelentkezz oldalon!

Fotók: RTL Magyarország