Rengeteg új vállalkozó rohan a vesztébe: ezen csúsznak el, messze nem minden a tőke

Az elmúlt két év nem a stabilitásról szólt, munkahelyek szűntek meg, emberek ezrei mondtak fel, elindult az infláció és a járvány sem hagyott alább. A változások mentén azonban egyre többen jönnek rá arra, hogy mi az, amit igazán szeretnének, és mivel foglalkoznának, így nem csoda, hogy sokan kezdenének saját vállalkozásba. Mutatjuk, hogy indítható saját vállalkozás akár kevés pénzzel is.

Sokan vágnak bele egy saját vállalkozásba, azonban zömük már az első évben elbukik. Az Opten adatai alapján az előző évekhez hasonlóan 2022 januárjában is tömegesen döntöttek a magyar vállalkozók cégük megszüntetése mellett, az év első hónapjában 1762 végelszámolási eljárás került közzétételre. Mi a kulcsa annak, hogy akár pénz nélkül is sikeres vállalkozást indítsunk, és ne bukjunk el az első akadály előtt? Hogyan kerülhet el bennünket a csődhullám?

Összeszedtünk pár tippet ami segíthet abban, hogy akár pénz nélkül is sikeres vállalkozást indíthass. Bár sokan nyúlnának egyből külső tőkéhez és finanszírozáshoz, a sikeres vállalkozók szerint gyáltalán nem ez a siker biztos kulcsa. A szakértők kifejtették, az első, és legfontosabb az, hogy ismerjük a piacot, és a leendő vásárlói körünket: így megtudhatjuk, tényleg szükség van a szolgáltatásunkra, termékünkre? Ha nem vagyunk ebben biztosak, kérdezzük meg a célközönséget, így biztosra mehetünk abban, hogy piaci rést töltünk be.

Ezt hangsúlyozta az Entrepreneur magazinban is Greg Fisher. Elmondása szerint a sikeres vállalkozás alapja nem a külső tőke, sokkal fontosabb, hogy első körben abból építkezzünk, amink van. Egy vállalkozás indításakor vegyük sorba azokat az eszközöket, amelyek a rendelkezésünkre állnak, a tudást, a szakmai tapasztalatot, és a lista alapján láthatjuk azt, hogy mi az, amit az adott eszközökkel már el tudunk kezdeni. Fontos az is, hogy magát a reklámozást jóval korábban kezdjük el, mint a termék forgalmazását, valamint hogy éljünk az ingyen elérhető lehetőségekkel is, akár önképzésről van szó, akár terjeszkedésről. Miután leírtuk, hogy mi az, amivel mi rendelkezünk, gondoljuk át a kapcsolati tőkénket is. Sok vállalkozó szerint a saját kapcsolati hálónk fogja meghatározni azt, hogy mekkora lesz a vállalkozás, hiszen ez új piacokat is jelenthet. Gondoljuk át, kiket ismerünk, és ki tudna segíteni abban, hogy vállalkozásunk elinduljon.

Kiemeli, hogy egy új vállalatnál törekedjünk arra, hogy működjön a koncepciónk, gyorsan reagáljunk a változásokra, maradjunk rugalmasak és figyeljük azt, hogyan tudnánk hasznot kovácsolni egy akár kellemetlen meglepetésből is. Bár egy saját vállalkozásnál alapvetően több olyan feladat van, amit szívesen látunk el, ne hagyjuk a kellemetlen feladatokat sem a lista végére, hiszen egy elmúlasztott ügyintézés, bejelentés később sokkal többe kerülhet.

Azzal, hogy az elinduláshoz nem kell nagy mennyiségű külső tőke Oleg Campbell is egyetért. A Forbes magazinnak elmondta, hogy ő is azt vallja, hogy a külső tőke helyett sokkal fontosabb a gyors reakció, az adaptáció, valamint a tervezés. Persze, ez mellett jó, ha folyamatosan reagálunk a piaci változásokra, és tanulunk, képezzük magunkat. Kiemelte, hogy számára is a siker titka az, ha felmérjük a piacot, és kiderítjük, hogy az ötletünkre valóban szükség van, ezt követően pedig elkezdjük reklámozni ezt. Elmondása szerint az internetnek hála szinte végtelenített mennyiségű tudás, anyag, forrás és vevő áll a rendelkezésünkre, így egy új vállalkozás kezdetekor ezekre támaszkodjunk.

Mielőtt belevágunk egy új vállalkozásba, ne egyből a külső tőkéhez nyúljunk, hanem építkezzünk abból, ami van, legyen ez a saját eszköz tárunk, tudásunk, képességeink. A folyamatos tervezéssel, dokumentációval pedig rengeteg költséget megspórolhatunk, ráadásul amit el tudunk végezni, azt végezzük el mi. Ha majd sikeres lesz a cégünk, törekedhetünk a tökéletességre, és arra, hogy legyenek alkalmazottaink, addig pedig kezdjük kicsibe.

Az a kritikus első év

Hiába azonban a jó ötlet, ha a megvalósításon elcsúszik a kezdő vállalkozó. Márpedig ez nem ritka eset, korábban írtunk arról, hogy az elmúlt 3 évre visszatekintve elég látványosan körvonalazódik az a gyakorlat, hogy az év elején tömegesen indítanak végelszámolást a társas vállalkozások tulajdonosai az előző naptári év zárását követően.

Ez természetes is, egyrészt azért, mert decemberben az ünnepek környékén kevéssé az adminisztráció és a cégeik megszűntetése foglalkoztatja a vállalkozókat, így sok végelszámolás tolódik át januárra. Másrészt a naptári év zárása adminisztrációs szempontból ideális időpont a vállalkozási tevékenység befejezésére amúgy is, ha egy vállalkozó erre már elszánta magát. Így a kiugró januári értékeknek van természetes oka, ugyanakkor érdekes módon ez a gyakorlat csak az elmúlt években vált általánossá.

2020-ban és 2021-ben is 2000 felett volt a januárban induló végelszámolások száma, ahhoz képest a mostani 1762-es végelszámolási érték még alacsonynak is mondható. Ez a fajta szezonalitás 2020 előtt egyáltalán nem volt jellemző. Az elmúlt 5 évet nézve a most januári végelszámolási érték a 3. legmagasabb havi adat volt, de hosszabb időtávra visszanézve nem számít kirívónak. 2010-2012 között a 2-3 ezres havi végelszámolási értékek átlagosnak számítottak, azóta sokat csökkent az így megszűnő cégek száma.

Decemberben összesen 2600 cégtörlés került közzétételre, ami már megközelíti a 2019-es átlagos havi törlési adatokat, de még mindig alacsonyabb, mint a COVID előtti időszakban regisztrált értékek. Ez azért érdekes, mert a COVID alatt szüneteltetett kényszertörlési eljárások újraindulása egyelőre nem okozott komolyabb cégtörlési hullámot, így vélhetően egyelőre bent maradt a cégbázisban néhány tízezer, adminisztrációs kötelezettségeit sem teljesítő, elhagyott cég.

A januári cégalapítási számok is viszonylag rendhagyónak számítanak. Mindösszesen 2054 cégalapítás került közzétételre az év első hónapjában, amely alacsony értéknek számít. 2021-ben minden egyes hónapban magasabb volt a havi cégalapítási érték, és ez a magas cégtörlési aránnyal együtt azt jelenti, hogy januárban csökkent a hazai cégek száma, amire már nagyon régóta nem volt példa.