Óriási bajban a magyar cégvezetők: ha ezeket nem fogadják meg, szinte garantált a bukás

Az elmúlt két év a bizonytalanság jegyében telt az üzleti világban. A globális járvány gyökeresen felforgatta a kereskedelmet, a munkavégzést és a pénzügyi világot is, de talán egyetlen egy szektor sem nézett szembe annyi nehézséggel, mint a kisvállalkozások. A Visa szakértői öt fontos trendet mutattak be, amelyek 2022-ben a kis- és középvállalkozások világára alapvető hatást gyakorolnak.

A Visa 2021-es felmérése szerint a globális mikro- és kisvállalkozások több mint fele (54%) arról számolt be, hogy az előző év kihívást jelentett számukra, és még mindig nem tudtak a pandémia előtti állapothoz visszatérni. A világjárvány miatt megváltozott viselkedésformák állandósulásával új trendek rajzolódnak ki. Világossá vált, hogy azok a kisvállalkozások, amelyek bátran vágtak bele a digitalizációba és az online értékesítésbe, sokkal jobban vészelik át a pandémia időszakát. Ezek a folyamatok már nem csak a túlélésről szólnak, hanem a vállalkozói szellem fellendülését, valamint egy új, a digitalizációba már beleszülető vállalkozói generáció megjelenését is jelenthetik.

Ebben segített ez a kezdeményezése is, amelynek célja, hogy világszerte 50 millió kisvállalkozást segítsen a digitális átállásban, hiszen a megfelelő eszközök birtokában magabiztosan tudnak majd megfelelni az új vásárlói elvárásoknak.Hogyan szerezhetnek tehát a versenytársakkal szemben előnyt az innovatív vállalkozások az előttünk álló évben?

A COVID-19 alapjaiban változtatta meg a kiskereskedelmet – újradefiniálta az online és a bolti vásárlás közötti határokat, valamint megnyitotta a többcsatornás kereskedelem világát. Az utóbbi években a mobilfizetési megoldások megjelenése pedig tovább erősítette ezt a trendet. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a tavalyi év harmadik negyedévének végére a mobiltárcákba regisztrált kártyák száma már meghaladta az 1,1 milliót Magyarországon. Ezen folyamatok miatt a kisvállalkozások egyre kevésbé engedhetik meg maguknak, hogy leragadjanak a régi fizetési módoknál. A hazai vásárlói kör bővítése, a kényelmes és egyszerű vásárlás biztosítása érdekében kulcsfontosságúvá válik az új módszerek integrálása, legyen szó akár az üzletben történő, akár az online vagy az applikáción belüli fizetésről.

A világjárványról azt jósolták, hogy a környezettudatosságot háttérbe szorítja majd a vásárlói döntések során, de ennek éppen az ellenkezője történik. Az Európai Bizottság fogyasztói felmérése is azt erősítette meg, hogy a fogyasztók zöldebb döntéseket hoznak: a vásárlók nagyobb része tisztában van vásárlásainak környezeti hatásával, 2/3-uk pedig környezetbarát termékeket vett még akkor is, ha ezek drágábbak voltak. Jó hír, hogy a magyar fogyasztók környezettudatos elköteleződése sem marad el lényegesen az európai átlagtól.

Az Y és Z generáció továbbra is kiemelt érdeklődést mutat[4] az etikusan és fenntartható módon beszerzett kézműves termékek, valamint a környezetbarát módon előállított élelmiszerek és italok irányába. A kisvállalkozások sok szempontból ideálisak arra, hogy megfeleljenek a tudatos fiatal fogyasztók igényeinek, különösen a világméretű járvány alatt. A Bizottság tanulmánya szerint az emberek 81%-a emellett a korábbinál közelebb vásárolt otthonához, illetve erősebben támogatta a helyi vállalkozásokat – ami a felmérés alapján elmondható a magyar fogyasztókról is (76%).

A gördülékeny fizetés központi szerepben

Az ügyfelek egyre nagyobb figyelmet fordítanak a fizetési élmény gyorsaságára, biztonságára és kényelmére egy olyan világban, ahol a tranzakciók a készpénz helyett egyre inkább kártyák és digitális eszközök használatával zajlanak. A vásárlók pedig elvárják, hogy minden interakció egyszerűen és zökkenőmentesen történjen. Egy nemrégiben készült tanulmány szerint az emberek átlagosan 68%-a hagyta félbe az online vásárlást a tranzakció befejezésének nehézségei miatt – sokan a bonyolult vagy hosszadalmas fizetési folyamatra hivatkoztak, ezért egyáltalán nem vásároltak vagy máshol vették meg a terméket.

A bolti vásárlások terén pedig Magyarországon is folytatódik az érintésmentes fizetés előretörése. A fizikai kereskedői elfogadóhelyeken üzemelő POS terminálok száma 2021 harmadik negyedévének végére már elérte a 236 ezret az MNB adatai szerint. A mobiltárcás technológia térnyerésének köszönhetően a hazai kibocsátású kártyákkal lebonyolított mobiltárcás vásárlási tranzakciók darabszáma és értéke is 110% körüli növekedést mutatott 2020 harmadik negyedévéhez lépest.

A fizetés azonban nem csak egy üzlet nyélbe ütéséről szól. A kisvállalkozók számára ez az utolsó lehetőség, hogy a vásárlás során ügyfeleikben pozitív benyomást hagyjanak, legyen szó akár pénztári, akár online fizetésről, ezért érdemes a lehető legegyszerűbb és leggyorsabb megoldásokra törekedni.

A Világbank szerint a kkv-k a vállalkozások mintegy 90%-át teszik ki és a foglalkoztatás több mint 50 százalékáért felelősek globálisan. Magyarországon a KSH legutóbbi felmérése szerint a vállalkozások 99% kis- és középvállalkozás volt, míg ezek a vállalatok a szférában foglalkoztatottak közel kétharmadának biztosítottak munkalehetőséget. Az elmúlt két év digitális átállásának és a fejlődő technológiának köszönhetően a kisvállalkozásoknak egyedülálló lehetőségük van arra, hogy termékeiket és szolgáltatásaikat világszerte eljuttassák a vásárlókhoz. Régebben csak a nagyvállalatok tudtak növekedésük során más országok ügyfeleihez is eljutni, de a fizetési technológiák megjelenése lehetővé teszi, hogy a kis- és középvállalkozások is kilépjenek az országhatárok keretei közül.

Sok szó esett már arról, hogy a mesterséges intelligencia (Artificial Intelligence, AI), a gépi tanulás (Machine Learning, ML) és a mélytanulás (Deep Learning, DL) miként alakítja át az üzleti folyamatokat a hitelezési döntésektől a készletgazdálkodásig. Ahogy a szoftver- és hardverköltségek csökkennek, egyre több olyan megoldás válik elérhetővé a kisvállalkozások számára, amelyek a mesterséges intelligenciát és a gépi tanulást használják. Miért fontos ez? Az AI által működtetett szolgáltatások nagyobb hatékonyságot, több védelmet és végső soron nagyobb nyereséget jelenthetnek. A kisvállalkozások sok tekintetben már most is alkalmazzák a mesterséges intelligenciát. Az olyan szervezetek, mint a Visa, AI-t és mélytanulást használnak a kisvállalati tranzakciók valós idejű engedélyezési döntései során, a pénzügyi szolgáltató cégek pedig az ügyfelek számára részletfizetési hitelek nyújtásához használják a technológiát. Egy olyan évben, amelyet új elvárások és tapasztalatok határoznak meg, jó hír, hogy a technológia új lehetőségeket nyit meg a globális digitális gazdaságban a legkisebb méretű vállalkozás előtt is.