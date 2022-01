Ezt sokan elhibázzák adózáskor: akár félmilliós bírságot is kiszabhat érte a NAV

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Egyre több adatot kér be elektronikusan a cégektől a rohamléptekkel digitalizálódó Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A NAV-hoz későn vagy hiányosan feltöltött információk miatt kiróható bírságok mértéke elérheti akár a félmillió forintot is – hívja fel a figyelmet az EY. Az, hogy valaki nem felkészült technikailag, nem mentség többé a hivatal számára. Jó hír a hazai vállalatoknak, hogy a pontos és teljeskörű adatszolgáltatáshoz ma már számos szoftveres megoldás is elérthető.

A legfontosabb hírek, a napi hírzaj nélkül.

Elindult a Pénzcentrum heti hírlevele, a Turmix. Iratkozz fel

Az elmúlt években az adódigitalizáció terén végbement robbanásszerű fejlődés eredményeként a NAV egyre több információt vár el az adózóktól annak érdekében, hogy célzott ellenőrzéseket tudjon végezni, és gyorsabban feltárhassa az esetleges kockázatokat. A fejlesztések további előnye, hogy a NAV Online Számla rendszerében összegyűjtött adataikat a vállalatok többek között üzleti célú elemzésekre is használhatják, ezzel is hatékonyabbá téve működésüket. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A robosztus fejlesztésekkel párhuzamosan a hivatal elvárásai is emelkedtek. A hiánytalan online adatszolgáltatás viszont számos társaságnak még mindig komoly adminisztrációs terhet jelent – hangsúlyozta Kocsis-Kelemen Zsófia, az EY adótanácsadással foglalkozó üzletágának associate partnere. A szakértő hozzátette, hogy annak érdekében, hogy minél egyszerűbben és hatékonyabban lehessen ennek a kötelezettségnek eleget tenni, az EY különféle digitális megoldásokkal tud segíteni az adózóknak, amivel minden vállalat könnyedén megfelelhet vagy ellenőrizheti, hogy megfelel-e a NAV elvárásainak. Az ilyen célszoftverek jelentősen leegyszerűsítik és felgyorsítják a bejelentési, ellenőrzési és javítási folyamatokat, ezáltal nem csak megtakarítást érhetnek el a cégek, de a bírság veszélyét is csökkentik. A megkésve vagy rossz minőségben, például hiányosan vagy hibásan feltöltött számlák súlyos pénzbírsággal járhatnak akár már az első figyelmeztetés után. Emellett, a bejövő számlák ellenőrzése is elvárható a társaságoktól az Európai Unió Bíróságának döntései és az adóhivatal gyakorlata alapján. Ez azt jelenti, hogy egy vállalkozásnak nem csak az általa kiállított számlákról történő adatszolgáltatás helyességét szükséges ellenőriznie, hanem a beszállítóin keresztül beérkező belföldi számlák jelentésének ellenőrzése is kiemelt jelentőségű. A kiállított számlák esetén tehát elengedhetetlen a korábban lejelentett adatok proaktív áttekintése, és a nem megfelelő (warning jelzésű) vagy formailag hibás (error jelzésű) adatszolgáltatások javítása. Míg a bejövő belföldi számlák esetén az ellenőrzés dokumentálása mellett, eltérés azonosítása esetén a beszállítókkal javasolt felvenni a kapcsolatot a javítás érdekében.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK