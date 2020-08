Megvan a legjobb hekkezők listája: Balaton, Velencei-tó, Római-part - mutatjuk a térképen

A nyári strandszezon elengedhetetlen kelléke a parti büfében kapható lángos, palacsinta, főtt kukorica majdszolása, és a belföldön nyaralók közül sokak számára a vízparti falatozás elképzelhetetlen sült hekk nélkül. Miközben - bár a pandémia kissé alávágott - javában zajlik a gasztroforradalom, és 2020-ban egy újragondolt disznótoros költemény, és a tokhalgombócos erőleves az Év Strandétele, az örök klasszikusok még mindig tartják magukat. Letaszíthatja valaha a lángost, a hekket valaha egy újhullámos streetfood a trónjáról? Ki tudja, viszont addig is mutatjuk a legjobb halazókat, hekkezőket az országban.

Hogyha strandételről van szó, mi ugrik be mindenkinek elsőre? Egy jó sajtos-tejfölös lángos, vagy paprikás lisztbe forgatott aranybarnára sült hekk, citrommal, kenyérrel? Miután a 2020-as lángoshelyzet már terítékre került, most utánajártunk, hol lehet a legjobb hekket enni az országban.

A Beachfood forradalom már javában zajlik, amelynek része az is, hogy a hagyományos - avagy retro - fogásokat, mint például a hekk is, újragondolják. Bár akár a klasszikus paprikás-lisztes, akár újragondolt köntösben készítik, a hekk soskak kedvence marad, és egyfajta ikon is a strandételek között. A Csodadahelyek Magyarországon csoportban vetődött fel a kérdés, melyek az ország legjobb halazói, és az alábbi toplista alakult ki:

Vendéglő a Pisztrángoshoz - Lilafüred

Sáfrány Pisztrángudvar - Szilvásvárad

Kánya Zoli halsütője és halfüstölője, Balatonszepezd

Oszi bácsi keszegsütödéje, Szigliget

Horgász büfé, Orfű

Adri büfé, Esztergom

Kovács Kocsma, Fertőrákos

Party Sörkert, Római-part

Tardosi Malomvölgy Büfé

Azonban még számos ajánlás érkezett ezeken túl is, kiderült, hogy Magyarország szinte egész területén akad közeli hely, ahol lehet enni egy jó hekket, még vízpart sem kell hozzá. Ezeket a helyeket az alábbi térkép mutatja:

Jócskán akadnak tehát helyek a Balatonnál, Velencei-tónál, Budapesten - de az ország sok más pontján is, ahová érdemes betérni egy hekkre.

Címlapkép: Getty Images