Megbénítja a világot a koronavírus: egyre több helyen van jelen, és nő a halottak száma

Kilencszáznyolcra nőtt a koronavírus okozta betegség halálos áldozatainak a száma Kínában - jelentette hétfőn a Nemzeti Egészségügyi Bizottság. Vasárnap a nap végére 97-el emelkedett a halottak száma az előző naphoz képest. A járvány gócpontjában, Hupej tartományban 91-el nőtt a számuk, és a halálestek zöme a tartomány székhelyén, Vuhanban történt, ahol további 73 ember halt bele a kórba.

Szerte Kínában 3062 újabb fertőzésre derült fény, ezzel a fertőzöttek száma 40 171-re nőtt az országban. Hupejben egy nap leforgása alatt újabb 2618 emberről derült ki, hogy megkapta a fertőzést, és ezzel a számuk 29,6 ezerre nőtt vasárnap. Kínán kívül 24 országban jelent meg az újfajta koronavírus.

Nagy-Britanniában koronavírus okozta újabb fertőzést észleltek az egészségügyi hatóságok: a páciens érintkezésben volt más angliai személyekkel, akik Franciaországban kapták el a kórt. A hatóságok nagy erőkkel kutatnak azok után, akik szintén egy helyen tartózkodtak a már megállapított fertőzöttekkel - mondta vasárnap Chris Witthy kormánytanácsos. Párizs szombaton értesítette Nagy-Britanniát, hogy a területén öt fertőzött brit személyt találtak: négy felnőttet és egy gyereket.

Spanyolországban vasárnap közölték, hogy rábukkantak az országban egy második koronavírussal fertőzött személyre, mégpedig egy brit állampolgárra, akit Mallorcán kórházba vittek. Őt már pénteken elkülönítették, mert lázas tüneteket észleltek nála. Az első koronavírusos személy Spanyolországban egy német turista volt. Őt a Kanári-szigeteken kezelik.

Hongkongban elengedték a karanténból a World Dream üdülőhajó több mint 3600 utasát, miután a vizsgálatokban kiderült, hogy nem fertőzöttek. A hajót szerdán zárták le. A Jokohama japán kikötővárosban feltartóztatott másik üdülőhajón, a brit Diamond Pricessen viszont 70 fertőzött utast találtak. A hajó továbbra is karanténban van. Vuhanból, a járvány gócpontjából vasárnap hazaszállítottak a Fülöp-szigetekre 30 személyt. Őket 14 napra karanténban fogják megfigyelni.

Elindult Kínába a WHO szakértői csoportja

Egy hónappal az után, hogy megjelentek az első hírek a kínai Vuhan városában rohamosan terjedő újfajta koronavírusról, elindult vasárnap Kínába az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi szakértői csoportja, hogy segítse az ottani szakembereket a járvány vizsgálatában. Az WHO "előőrsének" genfi indulásáról Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója tájékoztatott vasárnap este a Twitteren.

Gebrejeszusz január végén Pekingben járt, tárgyalt Hszi Csin-ping kínai elnökkel és kormánytagokkal, és megállapodott velük abban, hogy WHO nemzetközi szakértői csoportot küld Kínába. Közel két hétig tartott azonban, amíg a pekingi kormány áldását adta a csoport összetételére. Azt nem tudni, hogy kik a tagjai, mindössze az vált ismertté a Reuters hírügynökség szerint, hogy Bruce Aylwad, a válsághelyzetek kezeléséhez értő kanadai epidemiológus vezeti.

Dél-Korea megtiltja az óceánjárók kikötését

Dél-Korea hétfőn ideiglenes hatállyal megtiltotta az óceánjáró luxushajók kikötését, megakadályozandó az új típusú koronavírus terjedését. A szöuli kormány azért hozta meg a korlátozó intézkedést, mert a ragályos kór miatt rendkívül sebezhetővé válhatnak az üdülőhajók, amelyeken sok utas és a személyzet napokat, heteket tölt el egy zárt térben. Ennek jegyében a hatóságok most megtiltották két luxushajó betérését kedden az ország délkeleti részén fekvő Buszan kikötőjébe. A tiltás ellenére az ilyen hajók a dél-koreai kikötőkben vételezhetnek üzemanyagot és élelmiszert.

A nagy hajózási cégek eddig a dél-koreai kikötőkbe szándékoztak átirányítani azokat a hajóikat, amelyek kínai kikötőkbe tartottak. A koronavírus terjedésével kapcsolatos dél-koreai aggodalmakat táplálta az az értesülés is, hogy újabb utasok fertőződtek meg Japánban, a Jokohama partjainál veszteglő Diamond Princess üdülőhajón. Ez alkalommal további hatvan embernél mutatták ki a kórt.

