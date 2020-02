Koronavírus: vizsgálják az Olaszországból hazatért diákokat, tovább gyűrűzik a fertőzés

Több kínai tartomány csökkentette a készültségi fokozatát a biztató adatok nyomán, mindeközben az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) közlése szerint az "alacsonytól mérsékeltig" terjed az új koronavírus kockázata az Európai Unióban a vírus gyors olaszországi terjedése után. Megkezdődött a vizsgálata annak a tizenegy középiskolás lánynak, két tanáruknak és a két sofőrnek is, akik Olaszországból tértek haza és a koronavírus miatt karanténba kerültek. További megbetegedéseket és haláleseteket regisztráltak Dél-Koreában és Örményország két hétre lezárni készül Iránnal közös határát tekintettel a koronavírus-járványra. A tőzsdén is érezteti hatását a járvány terjedése: tovább csökkenhet a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe hétfőn, mert a nemzetközi befektetői hangulat elromlott a koronavírus Kínán kívüli gyorsuló terjedése miatt. Összefoglaló.

Megkezdődött a vizsgálata annak a tizenegy középiskolás lánynak, két tanáruknak és a két sofőrnek, akik Olaszországból tértek haza és a koronavírus miatt karanténba kerültek - mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa hétfő reggel. A főorvos elmondta, a diákok és a felnőttek is jól vannak, panasz- és tünetmentesek, lázuk nincsen. Emlékeztetett, hogy az országos tisztifőorvos 14 napra rendelte el a karantént, így addig valamennyien a kórházban maradnak.

Hangsúlyozta, nem azt kell nézni, hogy honnan érkeztek, hanem, hogy voltak-e veszélynek kitéve; a diákoknak Milánó mellett, egészen közel volt a szállásuk ahhoz a területhez, amelyet az olasz hatóságok hermetikusan lezártak, ezért van szükség a karanténra.

Folyamatosan ellenőrizzük őket, egészségügyi felügyelet alatt állnak, reméljük, nem lesz semmi baj

- mondta és hozzáfűzte: az ilyen járványokat csak drasztikus intézkedésekkel lehet megfékezni vagy lassítani, így valószínű az is, hogy további hasonló intézkedések lesznek Olaszországban. Szólt arról is, hogy az a három magyar, aki (egy óceánjáró hajóról hazaérkezve) korábban került karanténba, továbbra is jó állapotban van. A vizsgálatok alapján nincs nyoma annak, hogy bármely vírusfertőzéstől szenvednének. Nekik péntekig, illetve szombatig kell a kórházban maradniuk.

"Alacsonytól mérsékeltig" terjed a járvány kockázata az EU-ban

A vírus további terjedésének a kockázata az EU-ban, az euróövezet országaiban és Nagy-Britanniában alacsony, de bizonyos tényezők miatt nem lehet kizárni - közölte kockázatértékelésében az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC). Az intézmény szerint bár a vírus több Európán kívüli országban is jelen van, most valószínűbb, hogy más országokból, nem Kínából érkező utazók révén terjed. Andrea Ammon, az ECDC igazgatója közölte, hogy a következő napokban további megbetegedésekre számítanak Olaszországban és feltehetően az EU más részeiben.

Az újabb kockázatbecslést hétfőn teszik közzé - közölte a Stockholm melletti Solnában működő uniós intézmény. Olaszországban a hét végén jelentősen nőtt a fertőzések száma. A hatóságok több mint 150 esetről tudnak, a COVID-19 nevű vírusnak vasárnap estig 3 áldozata volt.

Több kínai tartomány csökkentette a készültségi fokozatát

A járvány által második leginkább sújtott kínai tartomány, a dél-kínai Kuangtung hétfőtől kezdve a legmagasabb, 1-es fokozatú közegészségügyi vészhelyzetet 2-es fokozatra mérsékelte hétfőtől. A mintegy 113 milliós, sűrűn lakott tartományból vasárnap éjfélig 1345 fertőzöttet és hat halálozást jelentettek, miközben a gyógyultak száma elérte a 772-őt. Az egy nappal korábbi adathoz képest három új fertőzöttet diagnosztizáltak ugyaneddig.

Kuangtungon kívül az észak-kínai Sanhszi tartomány is 2-es, míg Kanszu, Liaoning, Kujcsou és Jünnan tartományok 3-as fokozatra enyhítették a készültséget, amelynek Kínában négy szintje van, és fokozatonként különböző intézkedéseket ír elő. A kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság hétfőn közölt adatai szerint vasárnap éjfélig Kína szárazföldi részén 409 új beteget diagnosztizáltak. Az új típusú koronavírus összes fertőzöttjének száma ezzel 77 150-re emelkedett a szárazföldi Kínában, ahol újabb 150 halálozással a járvány immár 2592 életet követelt.

Az új esetek közül 398-at jelentettek a járvány gócpontjának számító közép-kínai Hupej tartományból, közülük 348-at a tartomány székhelyéről, Vuhanból. A több mint egy hónapja lezárt tartományon kívül a szárazföldi Kína többi részén ezzel szemben 11-re mérséklődött a napi új fertőzöttek száma, és a napi halálozások közül mindössze egy történt Hupejen kívül. A bizottság ugyanakkor arról is beszámolt, hogy vasárnap éjfélig 1846 újabb páciens gyógyult meg az egy nappal korábbi adathoz képest, amivel a gyógyult betegek száma 24 ezer fölé emelkedett Kínában.

Az egy napon belül jelentett gyógyultak száma immár hatodik egymást követő napon haladta meg az új fertőzöttekét.

Az országos adat szerint a jelenleg még kezelés alatt álló betegek száma hétfőig 50 ezer alá csökkent, közülük a páciensek csaknem egyötödének az állapota súlyos. A fertőzésgyanús esetek száma vasárnap éjfélig 3434 volt. Kínai tudósok szerint az új típusú koronavírus a korábbi feltételezésekkel szemben mégsem a január 1-én bezárt vuhani hal-és húspiacról eredhetett. A Kínai Tudományos Akadémia alá tartozó Hszisuangpanna Trópusi Botanikus Kert, valamint a Kínai Agykutatási Intézet kutatói 12 országból származó, összesen 93 darab SARS-CoV-2 minta genomszekvenálását végezték el a vírus forrásának felkutatására. Az intézet internetes oldalán csütörtökön közzétett tanulmány szerint bár a vírus valóban gyorsan terjedt a szóban forgó vuhani piacon, erre nem itt volt az egyetlen példa, ugyanis december 8-án és január 6-án is nagy mértékű terjedést regisztráltak.

A szakértők elemzése szerint lehetséges, hogy a vírus emberről emberre terjedése már december elején vagy november végén megkezdődhetett, a forgalmas piac pedig löketet biztosított a járvány további terjedésének. Az új típusú koronavírus forrása felkutatásának azért van nagy jelentősége, hogy a járványt ellenőrzés alá vonhassák, és megakadályozzák a vírus terjedésének újabb fellendülését - fogalmaztak a kutatók.

Hsziang Ni-csüan, a kínai járványügyi központ kutatója pedig szombaton a CCTV kínai állami hírcsatornának adott interjúban rámutatott: a fertőzöttek már a tünetek megjelenése előtt két nappal képesek tovább adni a vírust másnak. Ennek megfelelően mindazoknak, akik a betegség felfedezése előtti 48 órában kapcsolatba kerültek egy fertőzöttel, 14 napra karanténba kellene magukat helyezni. A vuhani hatóságok pedig szombaton bejelentették: 14 napra karanténba helyezik a felgyógyult pácienseket is, miután néhány esetben kimutatták a vírus jelenlétét a gyógyultnak minősített fertőzötteknél.

További megbetegedéseket és haláleseteket regisztráltak Dél-Koreában

Újabb 161 megbetegedést és két további halálesetet jelentettek hétfőn a dél-koreai hatóságok, amelyek az előző napon a legmagasabb szintű készültséget vezették be az új koronavírus miatt. Egészségügyi tisztségviselők a médiának megerősítették, hogy az új adatok alapján immár 763-ra emelkedett a fertőzöttek száma, és a további két halálesettel együtt eddig összesen hét ember halt bele a betegségbe.

Mun Dzse In elnök vasárnap egy kormányülésen hangsúlyozta: Dél-Korea vízválasztóhoz érkezett a betegség történetében, és a következő napok kritikusak lesznek a helyzet kezelése szempontjából. Arra buzdította a kormányt és a helyi hatóságokat, hogy ne féljenek a lehető leghatározottabban fellépni a vírus terjedésének megakadályozása érdekében, és ne hagyják, hogy a szabályozások korlátozzák őket ebben. A megbetegedések többségét Dél-Korea negyedik legnagyobb városában, a Szöultól mintegy 300 kilométerre délkeletre fekvő, 2,5 millió lakosú Teguban regisztrálták, de a fővárosból, Szöulból is jelentettek eseteket.

A szöuli városvezetés betiltotta a rendezvényeket, és felfüggesztette egy keresztény szekta miséit, hogy megfékezze a vírus terjedését.

Az osztrák hatóságok felfüggesztették a vasúti átkelést az olasz határon

Az osztrák hatóságok vasárnap felfüggesztették a vasúti átkelést az Olaszországgal közös határon, miután a Velencéből induló, Münchenbe tartó nemzetközi járaton két utasnál a fertőzés tüneteit állapították meg az új koronavírussal. Karl Nehammer osztrák belügyminiszter az ORF állami rádió szerint bejelentette: az Eurocity 86-os járat részét képező olaszországi vonatot vasárnap este még a határ olaszországi oldalán állították meg, miután két női utasnál a fertőzés jelei mutatkoztak. A szerelvény mintegy háromszáz utassal vesztegel a határon, ők a hírek szerint szabadon mozoghatnak olasz területen.

A hírügynökségi jelentések szerint maga az olasz vasúti társaság tájékoztatta a megbetegedés tüneteiről az osztrák államvasutakat (ÖBB), amely internetes honlapján azt írta, hogy a Brenner-hágó jelenleg zárva van a vasúti forgalom előtt. Ausztria legdélibb tartományának, Karintiának a helyi vezetése a nap folyamán korábban azt javasolta a lakosoknak, hogy ne utazzanak a két észak-olasz tartományba, Lombardiába és Venetóba, ahol vasárnaptól az olasz hatóságok rendkívüli korlátozó intézkedéseket vezettek be a járvány terjedése miatt.

Az olasz fegyveres erők katonái ellenőrzik a vasárnaptól kéthetes vesztegzár alá helyezett észak-olaszországi önkormányzatokból kivezető utakat, az érintett térségben leállították a vasúti és a helyi tömegközlekedést, valamint kaszárnyákat készítettek elő, ahol a fertőzés esetleges terjedésével további embereket tudnak karanténba helyezni.

Lombardiában vasárnap egy újabb koronavírusos beteg vesztette életét, aki súlyos rákbetegségben szenvedett, ezzel háromra emelkedett az olasz halálos áldozatok száma. E tartományban 90-re emelkedett az új koronavírus fertőzöttjeinek száma, az itt azonosított újabb fertőzöttekkel országosan 130 fölé emelkedett a koronavírusos esetek száma. A fertőzés másik gócpontjában, Veneto tartományban a korábbi 17-ről már 24-re nőtt a betegek száma, Emilia Romagnában 9, Piemontéban 6, Lazióban 2 fertőzött van.

Örményország átmenetileg lezárni készül Iránnal közös határát

Örményország két hétre lezárni készül Iránnal közös határát tekintettel a koronavírus-járványra - jelentette be vasárnap Jerevánban Nikol Pasinján miniszterelnök. A kormányfő Twitter-üzenetében jelezte: két hétre felfüggeszti a légi közlekedést a két ország között, és beszüntetni a szárazföldi átjárást Megri határátkelőnél. Egyúttal bejelentette, hogy hétfőn délelőtt összeül Jerevánban a koronavírus-járvány terjedésének megelőzéséért felelős bizottság, amelyen áttekintik, milyen további intézkedésekre lesz szükség. Pasinján

ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az országban egyelőre "nincs ok a pánikra".

Vasárnap Törökország is lezárta átmenetileg Iránnal közös határát a betegség terjedése miatt. Az iráni hatóságok vasárnap bejelentették, hogy három újabb halálos áldozata és 15 fertőzöttje van az új koronavírusnak. A halálos áldozatok száma így nyolcra nőtt, ezzel a fertőzés gócpontjának számító Kínán kívül eddig Iránban vesztették életüket a legtöbben a tüdőgyulladást okozó járványban.

Terjed a járvány a tőzsdén is

A határidős indexjegyzések és a tőzsdén kívüli forgalomban kialakult árfolyamok alapján hétfőn akár egy százalékot meghaladó csökkenéssel is nyithatnak a főbb értékpapírpiacok, a londoni, a frankfurti és a párizsi. A koronavírus európai terjedése megemelte az értékőrzős befektetési eszközök iránti keresletet, az arany ára hétfőn két százalékot is meghaladó mértékben emelkedett, a spot ár unciánként 1678,58 dolláron 2013 februárja óta a legmagasabb szintre. Az európai kereskedés kezdete előtt másfél órával a spot ár 1662,85 dolláron állt unciánként, 1,19 százalékos emelkedéssel.

Az eurót 0,21 százalékkal jegyzik gyengébben 1,0820 dolláron. Az olaj ára csökkent, a Brent 2,30 százalékkal hordónként 56,61 dollárra, a WTI 2,17 százalékkal 52,22 dollárra.

Tovább csökkenhet a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe hétfőn, mert a nemzetközi befektetői hangulat elromlott a koronavírus Kínán kívüli gyorsuló terjedése miatt. Józsa Bence kommentárja szerint a vezető részvények közül az OTP visszaesett a 15 500 forintos szint alá, ami ismét ellenállást jelent, míg a támasz a 15 000 forintos szint.

A Mol árfolyama pénteken át tudta törni a 2680 forintot, ezután a 2750 forintos szint jelentheti a következő ellenállást. A Richter visszaesett a 7100-as szintről, a következő potenciális megálló 7000 forintnál húzódik. A Magyar Telekom emelkedett pénteken, itt az elemző szerint a 435 és 440 forintos szinteket érdemes figyelni.

A szakértő jelezte, hogy a Goldman Sachs a korábbi 3600 forintról 3400 forintra csökkentette a Mol 12 hónapos célárfolyamát, és továbbra is vételre ajánlja az olajpapírt. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 10,72 pontos, 0,02 százalékos csökkenéssel, 45 781,35 ponton zárt pénteken, a részvénypiac forgalma 11,7 milliárd forint volt. A Mol 40 forinttal, 1,51 százalékkal 2696 forintra erősödött, 4,0 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 40 forinttal, 0,26 százalékkal 15 320 forintra csökkent, forgalmuk 4,9 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 1,50 forinttal, 0,34 százalékkal 437,50 forintra nőtt, forgalma 319,3 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 70 forinttal, 0,98 százalékkal 7055 forintra esett, a részvények forgalma 2,2 milliárd forintot ért el.

Címlapkép: Getty Images