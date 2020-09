Koronavírus összefoglaló: így terjed a járvány Európában

Egyre kevesebb intenzív ágyat tartanak fenn a fertőzötteknek Németországban, pedig emelkedik a fertőzöttek száma. Újabb negatív rekordok dőltek meg Franciaországban és Dániában, és Belgiumban átlépte az ezret a fertőzések napi átlaga. A szomszédos Hollandiában is romlott a járványhelyzet. Nagy-Britanniában is négyhavi csúcson az új fertőződések száma. Több mint 2000 új fertőzött van Csehországban is és Lengyelországban napi rekordot döntött a fertőzöttek száma. Ukrajnában pedig ismét csaknem háromezer új beteget regisztráltak. Romániában már több mint 4400 halálos áldozatot követelt a járvány. Jó hír, hogy tovább csökkent az új fertőzöttek száma Horvátországban és Szlovéniában és stagnál a fertőzöttek száma a Nyugat-Balkánon.

Németország



A fertőzésszám emelkedése ellenére egyre kevesebb intenzív kórházi ágyat tartanak fenn Németországban az új típusú koronavírus (SARS-Cov-2) miatt súlyosan megbetegedő embereknek - írta a Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) című vasárnapi német lap. Baden-Württemberg tartomány kormánya a héten elrendelte, hogy a kórházakban az eddigi 35 százalék helyett csak az intenzív ágyak 10 százalékát kötelező fenntartani a vírus által okozott betegség (Covid-19) súlyos eseteinek.

A 11 millió lakosú tartományban az ország számos térségében már régóta követett gyakorlatot veszi át. A tartományi rangú fővárosban, Berlinben például már június óta 10 százalékon van a koronavírus-járvány miatt ellátásra szoruló betegeknek fenntartott ágyak aránya az intenzív osztályokon, Alsó-Szászországban pedig július közepe óta. Bajorországban és Brandenburgban nyár eleje óta nincs is ilyen kvóta. Hamburgban augusztusban szüntették meg, Szász-Anhaltban szeptember elején.

Az intenzív és baleseti ellátási terület szakmai szervezetének (DIVI) legutóbbi, szombati adatai szerint az országszerte üzemeltetett mintegy 30 ezer intenzív ágy közül csupán 257 ágyon kezelnek Covid-19-ben szenvedő beteget. A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) vasárnap ismertetett adatai szerint az utóbbi 24 órában 1345 új SARS-Cov-2-fertőzést regisztráltak, a teszttel igazolt esetek száma így 271 415-re emelkedett. A járványnak két új halálos áldozata van, számuk ezzel 9386-ra emelkedett.

Franciország



Újabb negatív rekordot döntött Franciaországban szombaton az egy nap alatt regisztrált új koronavírus-fertőzöttek száma: 13 498 esetet jegyeztek fel, ezzel már több mint 442 ezer fertőzöttet tartanak számon. Május végén, két héttel a zárlat feloldása után még csak 272 volt az új koronavírusos esetek egy hétre számított napi átlaga, ezzel szemben jelenleg ez az érték 9700 fölött van.

Járványügyi szakértők szerint a számok két okból emelkedtek ilyen drasztikusan: maga a vírus is gyorsabban terjed, illetve jelenleg hatszor annyi tesztet végeznek, miután a kormány ingyenessé tette a vizsgálatot. Franciaországban eddig 31 274 ember halt bele a Covid-19 betegség szövődményeibe.

Nagy-Britannia

A legfrissebb adatsor szerint több mint négy hónapja nem mért szintre emelkedett szombaton a szűrővizsgálatokkal kimutatott új koronavírus-fertőzések száma Nagy-Britanniában. A brit egészségügyi minisztérium összesítése szerint a szombat este zárult 24 órában 4422 fertőzésről számoltak be a szűréseket végző laboratóriumok.

Ez május 8. óta a legmagasabb napi koronavírus-fertőződési adat.

A minisztérium által közzétett grafikus kimutatás szerint a naponta újonnan kiszűrt koronavírus-fertőzések számának mozgó hétnapi átlaga is 3500 felett jár. Júliusban és augusztusban nem érte el az ezret a teszttel igazolt új koronavírus-fertőzések napi számának egy hétre vetített átlaga.

A brit egészségügyi minisztérium szombat esti ismertetése szerint az előző egy napban 27-en haltak meg a koronavírus okozta Covid-19 betegségben. A halálozások napi száma is emelkedik, de messze jár a nagy-britanniai koronavírus-járvány április eleji tetőzésétől. Akkoriban voltak olyan időszakok, amikor naponta több mint 1200-an haltak meg koronavírus-betegségben.

Nagy-Britanniában szombatig 17 995 470 koronavírus-tesztet végeztek el, ezek közül 390 358 lett pozitív. A halálos áldozatok száma 41 759. Egybehangzó szombati brit médiaértesülések szerint Boris Johnson miniszterelnök a hétvégén a kormány tudományos tanácsadóival és gazdasági szakértőivel igyekszik összeállítani egy olyan intézkedési csomagot, amellyel további súlyos gazdasági károk nélkül meg lehet fékezni a koronavírus-járvány újból gyorsuló nagy-britanniai terjedését.

Belgium

Belgiumban átlépte az ezret az új igazolt koronavírusos fertőzöttek napi átlaga - írta szombaton a helyi sajtó. A belga nemzeti közegészségügyi intézet legfrissebb statisztikái szerint az elmúlt héten naponta átlagosan 1071 ember koronavírus-tesztje lett pozitív. A fertőzés egyre gyorsabban terjed, az új esetek napi száma 77 százalékkal nőtt az utolsó két hét alatt. A heti rekordot hétfőn mérték, amikor 1717 új fertőzést regisztráltak az egészségügyi hatóságok.

A közegészségügyi intézet szerint a járvány helyi megjelenése óta mintegy 2,8 millió, az utolsó hét napban pedig naponta mintegy 32 300 tesztet hajtottak végre. Jelenleg 390 beteg szorul kórházi ápolásra, 5 százalékkal több, mint pénteken, illetve 78 embert kezelnek intenzív osztályon, kilenccel többet, mint előző nap. A hét folyamán naponta átlagosan 41 embert vittek kórházba, ez meghaladja az előző héten jelentett napi 22 kórházi felvételt, valamint több mint kétszerese az azt megelőző hét 15,7-es átlagának.

Az elmúlt héten, naponta átlagosan 2,7 halálesetet jelentettek, ez az adat lényegében megegyezik az előző héten feljegyzett számokkal. A járvány helyi megjelenése óta Belgiumban 9937 ember halt meg a betegség következtében. A fertőzések gócpontja továbbra is a flamand régió.

Hollandia

A szomszédos Hollandiában is romlott a járványhelyzet. A holland közegészségügyi szolgálat szombati adatai szerint az elmúlt hét napban 8265 új esetet igazoltak, míg az azt megelőző héten ez a szám még 5427 volt. A kormány péntek este korlátozó intézkedéseket jelentett be. Mark Rutte miniszterelnök azt mondta: a helyzet riasztó, ezért van szükség az újabb rendelkezésekre, mivel el kell kerülni a teljes lezárást.

A vasárnap életbe lépő intézkedések értelmében a vendéglátóegységeknek hajnali 1 órakor be kell zárniuk, valamint a rendelkezések tiltják az 50-nél több főre kiterjedő társadalmi eseményeket. Ez utóbbi alól kivételt jelentenek a vallási célú összejövetelek, a temetések, a tüntetések és a színházi előadások. A 17,5 millió lakost számláló országban eddig több mint 90 ezer esetet regisztráltak, és csaknem 6300 ember lett a Covid-19 betegség áldozata.

Dánia



Dániában szintén csúcsot döntött az új esetek száma szombaton: 589 új fertőzöttet diagnosztizáltak az utóbbi 24 órában, ami február óta a legmagasabb emelkedésnek számít. Részben itt is a fokozott tesztelés következménye lehet a számok megugrása, de az utóbbi hetekben több gócpontot is észleltek elsősorban Koppenhágában.

Dániában nemrég új korlátozásokat vezettek be: a vendéglátóhelyek csak este 10-ig lehetnek nyitva, és valamennyi bárban szájmaszkot kell viselni. A rendezvények létszámát ismét 50 főben korlátozzák. A járvány kirobbanása óta nagyjából 22 ezer ember kapta el a koronavírust a hivatalos adatok szerint, és 635-en haltak meg a fertőzés okozta szövődmények miatt.

Horvátország



Horvátországban az elmúlt 24 órában 197-el nőtt, és elérte a 14 922-öt az azonosított fertőzöttek száma. Pénteken még 212 esetről számoltak be. Négy idős, krónikus beteg hunyt el, így a járvány halálos áldozatainak száma 249-re nőtt, 12 536-an viszont már meggyógyultak. Kórházban kezelnek 281 beteget, közülük 21-en vannak lélegeztetőgépen.

Az aktív betegek száma 2138, és 9475 ember van hatósági karanténban.

Szlovénia

Szlovéniában a kormány által közzétett adatok szerint pénteken 111-el 4420-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Pénteken még 114 új esetről számoltak be. Az újonnan fertőzöttek többsége a 25-54 éves korosztályból került ki, míg kilenc fertőzést 85 évesnél idősebb embernél igazoltak.

Egy haláleset történt, így a járvány eddigi elhunytjainak száma 142-re nőtt. A diagnosztizált betegek közül 66-an vannak kórházban, közülük tizenhármat ápolnak intenzív osztályon. A múlt hét óta megkétszereződött a kórházi ellátásra szoruló betegek száma. Az aktív fertőzöttek száma 1255.

Románia

Romániában újabb 42 koronavírusos beteg haláláról számoltak be a hatóságok szombaton, ezzel meghaladta a 4400-at a járvány halálos áldozatainak száma. A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) szombati jelentésében szereplő halálesetek száma néhány százalékponttal haladja meg utóbbi két hét átlagát, amely augusztus közepe óta meghaladta a 40-et, és csak az utóbbi tíz napon kezdett valamelyest csökkenni.

Az utóbbi 24 órában újabb 1333 embernél mutatták ki a koronavírust, ami nagyjából megfelel az utóbbi két hét átlagának, és csaknem 400-zal elmarad a héten regisztrált újabb rekordtól. Romániában eddig több mint 111 ezer embert diagnosztizáltak koronavírussal, közülük több mint 89 ezren meggyógyultak, így az ismert aktív fertőzöttek száma 18 ezerre tehető. Jelenleg kevesebb mint 7000 koronavírusos beteget kezelnek a kórházakban, a súlyos esetek száma pedig szeptember eleje óta 500 alatt ingadozik: szombaton 461 fertőzöttet ápoltak az intenzív terápián.

Nyugat-Balkán

Hetek óta stagnál a koronavírussal újonnan megfertőződtek napi száma a Nyugat-Balkánon az érintett országok átlagát tekintve. A térségben szombatról vasárnapra 792-vel nőtt az igazolt fertőzöttek és 18-al a halálos áldozatok száma. Vasárnapra a regisztrált fertőzöttek száma Szerbiában 83-al 32 840-re, Koszovóban 63-al 15 002-re, Észak-Macedóniában 139-el 16 557-re, Bosznia-Hercegovinában 320-al 25 214-re, Montenegróban pedig 187-el 7898-ra nőtt.

Szerbiában az utóbbi 24 órában eggyel 740-re, Koszovóban hárommal 614-re, Észak-Macedóniában hattal 689-re, Montenegróban szintén eggyel 134-re, Bosznia-Hercegovinában pedig héttel 757-re emelkedett a halálos áldozatok száma.

Csehország



Szombaton 2046 új koronavírus-fertőzést mutattak ki a laboratóriumok Csehországban, ami a járvány kezdete óta az eddig legmagasabb hétvégi napi szám - derült ki az egészségügyi minisztérium honlapján vasárnap délelőtt közölt kimutatásból. Az elvégzett tesztek száma, amely a hétvégi napokon mindig jóval alacsonyabb, mint a munkanapokon még nem ismeretes. A munkanapokon az elvégzett tesztek átlagos száma túllépte a 20 ezret.

Az aktív fertőzöttek jelenlegi száma megközelítette a 24 ezret. Bár a betegség az esetek többségében enyhe lefolyású, a kórházakban már 516 személyt kezelnek, közülük 94 állapota súlyos, azaz lélegeztetőgépen vannak. Szombatig 499 ember halt meg a fertőzéssel kapcsolatban. A fertőzések száma szeptember elejétől emelkedik gyorsuló mértékben. A legrosszabb helyzet Prágában van, ahol százezer lakosra már 216 igazolt fertőzés esik.

Az úgynevezett szemaforrendszerben, amelyben színekkel jelölik a járványhelyzetet az egyes régiókban, a cseh főváros pénteken az országban egyedüliként megkapta a piros színt, ami a legsúlyosabb helyzetet, a járvány ellenőrizhetetlen közösségi terjedését jelenti. Prágában ezért hétfőtől bezárnak az egyetemek és a főiskolák, és áttérnek a távoktatásra. Eredetileg ez az intézkedés a középiskolákat is érintette volna, de az oktatási intézmények és a szülők tiltakozása miatt a középiskolai távoktatás bevezetését Prágában egyelőre visszavonták.

A járvány közösségi terjedését jelző narancssárga régióból, amely a pirostól egy fokkal alacsonyabb szintű, szombaton 13 volt, míg a kisebb kockázatot jelző zöld járásból három tucat van. A problémamentességet jelző, fehér színű járásokból már csak néhány maradt, elsősorban Észak-Morvaországban. Csehországban 70 járás van.

Országos szinten új intézkedésként péntektől kezdve az általános iskolák felső tagozatú (6.-9. osztály) tanulói és tanítói az órákon is kötelesek védőmaszkot viselni. Az új koronavírus-esetek több mint egyötödét ugyanis az utóbbi időben az iskolákban mutatták ki. Andrej Babis miniszterelnök és további vezető cseh politikusok szombaton elismerték, hogy a járványhelyzet súlyos, ezért hétfőtől felújítják az országos válságstáb tevékenységét is.

Lengyelország

Lengyelországban napi rekordot döntött a fertőzöttek száma: 1002 új esetet regisztráltak az elmúlt napban - közölte a varsói egészségügyi minisztérium a Twitteren. A halottak száma tizenkettővel növekedett. Az országban 78 330 fertőzöttje és 2282 halálos áldozata van a koronavírusnak. Eddig 63 861-en épültek fel a Covid-19-ből.

Az egészségügy minisztérium közölte, hogy 1977 fertőzésgyanús embert kórházban kezelnek, 118 864-en karanténban, 11 494-en pedig járványügyi felügyelet alatt vannak. A lengyel hatóságok az elmúlt napokban szigorítottak a koronavírus-tesztek elrendelésére vonatkozó szabályokon.

Törökország



Törökországban meghaladta a 300 ezret a regisztrált fertőzöttek száma szombatra. Egy nap alatt 1538 új esetet jegyeztek fel, a járványhoz köthető halálesetek száma pedig 7445-re emelkedett. Recep Tayyip Erdogan török államfő pénteken arról beszélt, hogy szigorúbb intézkedéseket kell hoznia a kormánynak a járvány megfékezése érdekében.

Törökországban nemrég az orvosok tiltakoztak amiatt, hogy a hatóságok által közölt hivatalos adatok nem tükrözik a koronavírus terjedésének valódi mértékét.

Ukrajna



Nem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, az elmúlt napon 2966 új esettel 175 678-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma, az elhunytaké 41 újabb halálos áldozattal 3557-re emelkedett, a napi halálesetek számát tekintve pedig Ukrajna már második az európai országok között - derült ki az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által vasárnap közzétett adatokból, amelyeket az egészségügyi minisztérium is megerősített.

77 512-en gyógyultak meg. Jelenleg már 94 609 beteget kezelnek koronavírus-fertőzéssel, számuk 2167-tel nőtt egy nap alatt. A héten szerdán regisztrálták a járvány kezdete óta a legtöbb új fertőzöttet, 3584-et, az eddigi legtöbb napi halálos áldozatot, 76-ot pedig kedden.

Területi bontásban előző nap a legtöbb új beteget, 424-et - továbbá öt halálos áldozatot - a kelet-ukrajnai Harkiv megyéből jelentették, a második legtöbbet, 343-at és négy elhunytat pedig az ország legfertőzöttebb területének számító fővárosból, Kijevből. Utóbbiban az azonosított fertőzöttek száma elérte a 19 483-et, az elhunytaké a 316-ot.

Az elmúlt 24 órában a legtöbb elhunytat, nyolcat az ország második legfertőzöttebb régiójában, Lviv megyében jegyezték fel, ahol már így is jó ideje a legtöbb a halálesetek száma, eddig 521-en haltak bele a betegségbe a megyében, az igazolt fertőzöttek száma 18 317.

Kárpátalján az azonosított fertőzöttek száma 9154-re, az elhunytaké eggyel 291-re emelkedett, eddig 4110-en győzték le a kórt.

Oroszország

Az igazolt új koronavírusos fertőzöttek száma az elmúlt nap alatt 6065-tel 1 097 251-re emelkedett Oroszországban a szombaton közölt hivatalos adatok szerint. A napi növekmény két hónap után most haladta meg ismét a hatzeret. Az előző két hét során az újonnan diagnosztizált esetek száma 5100 és 5500 között ingadozott, újabb növekedés ezen a héten indult el. Az országban szeptember 4-től haladta meg ismét az ötezret a napi növekmény.

A terjedés üteme nem haladta meg a 0,5 százalékot. Az új fertőzöttek 24,1 százaléka tünetmentes. Oroszország a negyedik helyen áll a világon a kimutatott új koronavírus-fertőzöttek számát tekintve az Egyesült Államok (6 725 044), India (5 308 014) és Brazília (4 495 183) után. Az aktív esetek száma 666-tal 171 450-re nőtt. A halálos áldozatok száma 144-gyel 19 339-re, a felépülteké pedig 5255-tel 906 462-re emelkedett.

Az országban a járvány kezdete óta több mint 42,4 millió, az elmúlt napon pedig mintegy 361 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával mintegy 239 ezer embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.

Címlapkép: Getty Images