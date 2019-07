Így védekezz a betörők ellen a nyaralás alatt: ezt sokan elrontják

Javában zajlik a nyaralási főszezon. Ilyenkor otthonok tömegei maradnak őrizetlenül, akár több hétre is, és válnak a betörők célpontjává. A főváros, Pest Megye, Borsod-Abaúj Zemplén és Baranya megye továbbra is a betörések melegágya, bár a rendőrségi statisztikák országszerte a lakásbetörések számának meredek csökkenését mutatják. A nyári időszakban, illetve a hosszú hétvégéken azonban így is megugrik az ilyen jellegű bűncselekmények száma a biztosítók tapasztalatai alapján.

Kis Sándor, az A-Z Ablakszerviz.hu Kft. tulajdonosának tapasztalatai szerint egész évben folyamatosak a megkeresések, ráadásul nincs olyan ingatlan, amely biztonságban van: a második kerületi villák és kispesti panellakások egyaránt betörések áldozatává válhatnak. A szakértő elmondta, hogy a betörők jellemzően a szomszédok által nem látható, könnyen elérhető nyílászárókon keresztül hatolnak be, de sokszor a kamerák sem riasztják el őket, ha elég vonzónak találják a zsákmányt, sőt, akár erkélyajtókon, emeleteken keresztül is betörnek. A cég tulajdonosa azt is hozzátette, hogy a legtöbben az üvegek betörésétől félnek, emiatt sokan választanak biztonsági fóliát az ablakukhoz. Azonban, mivel az üvegtörés hangosabb, mint a toknál való behatolás, ritkábban választják ezt a taktikát a bűnözők.

Az ablakok, erkélyajtók befeszítése, a bejárati ajtók hengerzár-törése, zár felfúrása tartozik a leggyakoribb betörési formák közé.

Elsősorban az ajtó és ablak szerkezetének betörésbiztos vasalattal, -zárral történő, úgynevezett mechanikai megerősítése a cél, hiszen ezt rongálják meg "legszívesebben" a betörők. A nyílászáró-javításokkal foglalkozó szakértő elmondta, a betörésbiztonságnak ideális esetben három elemre kell épülnie, hogy a lehető legjobban akadályozzuk a betörőket. Ezek a fent említett nyílászárók szerkezetét erősítő mechanikai-fizikai védelem, a biztonsági üvegezés, és az elektronikus védelem, mint például a riasztó- és kamerarendszerek, illetve a kiszálló egységgel rendelkező biztonsági szolgálat. Valójában azonban így is csak perceket nyerhetünk. Egy "gyakorlott" besurranó tolvaj nagyjából 15 másodperc alatt tud kinyitni egy átlagos felszereltségű bejárati ajtót. Ez az idő 3-4 percre is növekedhet megerősített védelemmel. Kis Sándor szerint viszont ez nem elhanyagolható tényező, hiszen növeli a tettenérés és a felelősségre vonhatóság esélyét.

Tipikus hibák

külön "felhívás keringőre", ha közösségi média-felületeken nyilvánosan közzé tesszük, hogy épp nyaralunk, azaz nem tartózkodunk otthon.

nagy felelőtlenség az ablakok buktatott állapotban hagyása, akár éjszakára, akár nyaralás idejére, hiszen így könnyen hozzáférhetővé válik a vasalat, amit a betörők könnyen megrongálhatnak.

bár a földszinti, könnyen elérhető nyílászárók az elsődleges célpontok, ne feledjük, hogy rácsokon vagy féltetőkön akár a második emeletig is felmászhatnak a betörők. Érdemes tehát az emeleti nyílászárók betörésbiztonságára is figyelmet fordítani.

sokan hagyjuk a bejárati ajtó zárjában a kulcsunkat éjszakára. Ha így teszünk, a betörők az ajtóprofil megrongálása után egyszerűen benyúlhatnak a résen, és maguk fordíthatják el a kulcsot a zárban!

Betörésbiztos tippek, trükkök