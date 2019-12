Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.12.24)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most kedden (2019.12.24).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most kedden (2019.12.24).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Kedden napközben keleten készülhetünk még többfelé esőre, nyugat felől viszont egyre több helyen felszakadozik a felhőzet és süt ki a nap. Késő délutántól növekedhet meg újra nyugat felől a felhőzet, a Dunántúlon este ismét kialakulhat gyenge eső, zápor. Erős, viharos marad az északnyugati szél. Hajnalban 2-7 fok, délután 5-11 fokot mérhetünk.



Karácsony első napján a felhőátvonulások mellett elszórtan alakulhatnak ki záporok. Az északi hegyvidékeken a hajnali és esti órákban akár hózápor is előfordulhat. Középen és nyugaton erős, helyenként viharos lesz az északnyugati szél. Hajnalban -3, +5, napközben 5-10 fok valószínű.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Kedden napközben a Dunától keletre kell még esőtől vizes, csúszós utakra számítani. Az északnyugati szél sokfelé megerősödhet, a Dunántúlon viharos lökésekre továbbra is készülni kell, melyek jelentősen csökkentheti a járművek menetstabilitását. A szeles, változékony időben figyelmetlenebbek, frusztráltabbak lehetünk az utakon, vezessünk óvatosan, tartsunk nagyobb követési távolságot! Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Kedden megszűnik a fronthatás, a szeles idő miatt azonban még sokan tapasztalhatnak kellemetlenségeket. Az erős, viharos szél hatására görcsös fejfájás, ingerlékenység, nyugtalanság, valamint alvászavarok is kialakulhatnak. A kialvatlanság miatt napközben fáradékonyabb lehet és a figyelme, valamint a munkavégző képessége is lecsökken. Egyeseknél izomgörcsök, keringési problémák, vérnyomás-ingadozás is előfordulhat. Csökken a hő- és komfortérzet, nagy lesz a megfázásveszély. Öltözzünk melegen, rétegesen, és fordítsunk figyelmet immunrendszerünk erősítésére! Fogyasszunk sok zöldséget, gyümölcsöt, valamint vitaminban gazdag ételeket!

Hójelentés

Többnyire eső fog esni. A napokban átvonuló csapadék az esti, hajnali órákban hegycsúcsainkon átmenetileg havazásba válthat, máshol eső lesz jellemző.

Címlapkép: Getty Images