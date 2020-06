Hiába küszködnek idén a hazai szállodák: nem lettek olcsóbbak a szobák

A szállodák többsége, főleg vidéken készen áll a magyar családok fogadására, nem csak a személyzet van a helyén, de a biztonsági követelményeknek is megfelelnek. A piaci szereplők bíznak egy jó szezonban, ám a szobaárak terén nem kelnek versenyre egymással, a tavalyi árakon vagy azok felett dolgoznak.

Magyarországon a belföldi turizmus fog elsőként helyreállni, azt gondoljuk, hogy a belföldi utazók száma és költésük is magasabb lesz mint tavaly volt - jelentette ki a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója még májusban. Tehát sokan arra számítanak, hogy a belföldi forgalom menti meg a magyar turizmust idén.

Tárt kapukkal: a hazai szállodák készen állnak

"A szállodák többsége a pünkösdi hosszú hétvégére készülve, május 29-én nyitott meg, a még zárva tartó (nem felújítás alatt álló) szállodák pedig most júniusban tervezik a nyitást, gyakorlatilag ezekben a pillanatokban" - mondta el a Pénzcentrumnak Tatár György, a Szállodák.hu igazgatója. Jó szezont jósolnak a piaci szereplők is:



"A nyári szezont illetőn optimisták vagyunk, az eddig beérkező foglalások egy jó szezont vetítenek előre. Minden reményünk megvan rá, hogy a tavalyit megközelítő foglaltságot érjünk el a nyáron üzemelő szállodáinkban" - tudtuk meg a Hunguest Hotels Kommunikációs Igazgatóságától érkezett válaszból.



A nemzetközi utazásokkal szemben óriási bizalmatlanságot tapasztalnak, így egyértelműen a belföldi turizmus élénkülésére számítanak a cég képviselői is.

Szép lassan minden kinyit

A szallodak.hu portál vonatkozásában igen nagy volt az érdeklődés már a pünkösdi hétvégére is, főként a vidéki szállodákat keresték a vendégek: Balatonfüred, Eger és Siófok voltak a legnépszerűbbek. Megváltoztak a foglalási szokások, hiszen a korábban kevésbé jellemző last minute ajánlatkérés és foglalás, aznapi vagy másnapi érkezéssel, 1-2 éjszakás ott tartózkodással volt a legjellemzőbb.

Arra a kérdésre, hogy mi lesz akkor, ha esetleg mégsem tudnak kinyitni, a Hunguest Hotels illetékesei azt válaszolták, első körben

felajánlják vendégeiknek egy már újranyílt szállodába az átfoglalás lehetőségét, amennyiben nem kíván ezzel élni, visszatérítik az előleget.

De úgy számolnak, hogy a tervezett menetrendnek megfelelően ki tudjuk nyitni azokat a szállodákat, amelyeket erre kijelöltünk. Az előkészületek gőzerővel folynak. Május 15-én a szegedi Forrás és a mátraházai Lifestyle Hotel Mátra nyitotta meg kapuit a vendégek előtt. A tervek szerint július 1-én megnyílik az egerszalóki Saliris Resort - Spa & Conference Hotel és bükfürdői Hunguest Hotel Répce Gold.

"A Danubius Hotels május végétől, a pünkösdi időszaktól kezdve megnyitotta vidéki szállodáit. Fokozatosan érkeznek be a foglalások, az áprilisi mélyponthoz képest most már kezdenek bizakodni, foglalni a vendégek. Cégünk rugalmas foglalási feltételeket biztosít, díjmentessé tette a lemondást és az átfoglalást, hogy elősegítse a döntést, hogy az minél kevesebb kockázatot jelentsen a vendégeknek.

A nyári időszakra egyre élénkebb az érdeklődés, de úgy látjuk, hogy jellemzőbbek a last minute foglalások a jelenlegi helyzetben

- mondta el a Pénzcentrumnak Gál Judit, a Danubius Hotels marketing és kommunikációs igazgatója, majd hozzátette, a budapesti szállodáink esetében más a helyzet, itt ezért is várnak még a nyitással. Ezek a szállodák főként a nemzetközi turizmusra és a konferencia-rendezvény turizmusra épülnek. Sajnos Magyarországon még nincs benne a köztudatban az a világ más részén természetes igény, hogy a fővárosban is eltöltsünk kulturális, vagy sport élményekkel teli hétvégét. Reméljük, egyre többen választják majd a kikapcsolódásnak ezt a módját is, élénkítve a belföldi turizmust. Ám a Danubius budapesti szállodái közül néhány a nyár folyamán nyithat, a nyitás időzítésével a kereslet alakulásának megfelelően szeretnének rugalmasan reagálni:



"Vendégeink biztos pihenését rugalmas és kiszámítható ajánlatainkkal garantáljuk. A döntéshozatalban segítséget nyújt, hogy a foglalások akár az érkezést megelőző nap 18 óráig ingyenesen módosíthatók, szükség esetén pedig lemondhatók."

Fő a biztonság

A hazai vendéglátóhelyek fokozottan ügyelnek a biztonságra, fertőtlenítésre, a dolgozók maszkot és kesztyűt hordanak. A közösségi terekben törekednek a megfelelő távolságtartás megteremtésére jelölésekkel, az asztalok megfelelő távolságú elhelyezésével, a svédasztalos étkezéseknél a felszolgáló/szakács kollégák segítenek az ételek kiszolgálásában. A visszajelzések szerint a vendégek többsége is betartja a szabályokat és elfogadó, hiszen az ő biztonságuk érdekében történtek a változások - számolt be a tapasztlatoktól Tatár György. Kiemelte, hogy

a tapasztalatok szerint nagyjából ugyanazokkal az árakkal dolgoznak a szállodák, maximum 10-15 százalék kedvezményt biztosítanak bizonyos esetekben (nyitási akció).



Inkább a rugalmas foglalási és lemondási feltételek lettek fontosabbak, azt keresik a vendégek, ahol nem kell előleget fizetniük, vagy csak 20-30 százalékot és pár nappal érkezés előtt kötbérmentesen lemondható a foglalás.

A Hunguest Hotels szobáit főszezonban az eredetileg tervezett árakon értékesítik, ami néhány százalékkal van a tavaly nyári felett - tudtuk meg.

A Danubius Hotels szállodáiban sem lesznek olcsóbbak a szobák, mint 2019-ben, hiszen az üzemeltetés a szigorúbb biztonsági, higiéniai intézkedések miatt megnövekedett költséget jelent. Emiatt hosszútávon nem számíthatunk a szállodaiparban árcsökkenésre:

"Az a tapasztalatunk, hogy a vendégek most sokkal inkább tartják fontos szempontnak a biztonságos, élménygazdag pihenést, mint a kedvezményeket. Emellett természetesen különböző kedvezmények nálunk is elérhetőek, akár 15-25 százalékos kedvezménnyel is foglalhatnak vendégeink legalább három napos tartózkodás esetén" - mondta el Gál Judit.

