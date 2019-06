Erre kevesen számítottak: brutál útiköltségek a magyarok kedvenc üdülőhelyein

Egyre többet utaznak nyáron a magyarok is a határon túlra. Idén nyáron is abszolút kedvenc Horvátország: a 2019-ben külföldi nyaralást tervezők csaknem harmada déli szomszédunkat célozza meg, de más dél-európai, tengerparttal rendelkező országok és Ausztria is a népszerű úti célok között lesznek - derült ki egy külföldi nyaralási terveket és utazási szokásokat vizsgáló friss kutatásából. Sokan autóval indulnak útnak, főként ha a hazánkkal szomszédos országokba utaznak. Ebben az esetben érdemes tájékozódni a különböző útdíjakról, és a benzinárról is. A Pénzcentrum összegyűjtötte, milyen díjakra, árakra számíthatunk határainkon túl, ha autóval megyünk nyaralni.

A kutatásból az is kiderült, hogy a magyarok takarékosan utaznak: 61 százalékuk a külföldi utazásukra szánt éves keretösszeget igyekszik személyenként 100 ezer forint alatt tartani. A nyaralási büdzsé összeállításához érdemes figyelembe venni az útdíjakat és benzinárakat is, ha kocsival utazunk. Mutatjuk, mire számíthattok a szomszédos országokban.

Ausztria

Az osztrák autópályák kiváló állapotban vannak, viszont arra érdemes számítani, hogy viszonylag kevés a pihenőhely és a benzinkút. Cserébe sok tágas parkoló van. Az autópályákon matricás elektronikus rendszer van, a matricát legegyszerűbben az üzemeltető honlapján vehetjük meg.

A 10 napos matrica 9,20 euró (≈2982 forint), ha hosszabb - több mint három hetes - utat tervezünk, vagy nyáron többször utaznánk az országba, akkor vehetünk két hónapos matricát is 26,80 euróért. (≈8688 forint). Ausztriában átlagosan a 95-ös benzin ára 382 forint/liter, a gázolaj 363 forint, az LPG 252 forintba kerül a holtankoljak.hu aktuális adatai szerint.

Horvátország

A horvát autópályák egészen újak és jó minőségűek. Mivel fizetőkapus rendszer van, ezért ott a nyári szezonban lehet majd torlódásra számítani. Az útdíj körülbelül 40 kuna (≈1751 forint)/100 km.

Horvátországban átlagosan a 95-ös benzin ára 446 forint/liter, a gázolajé 424, az LPG ára 198 forint/liter.

Románia

A román utak bár nem érik el a nyugati színvonalat, meglepően jó állapotban vannak. Fontos tudni, ha ide utazunk nyaralni, hogy Romániában nem csak az autópályákat, hanem a teljes úthálózatot csak matrica ellenében használhatjuk!

Romániában elektronikus útdíjrendszer működik: a heti használatért 3 eurót (≈972 forint), a haviért 7 eurót (≈2268 forint), hosszabb, vagy többszöri út esetén ideális három havi használatért 13 eurót (≈4216 forint) kell fizetnünk. Romániában átlagosan a 95-ös benzin ára 403 forint/liter, a gázolaj 421 forint, az LPG 188 forintba kerül.

Szerbia

Mivel Szerbia még nem csatlakozott az EU-hoz, erre kisebb a forgalom. A pálya jó minőségű és elegendő benzinkút, parkoló is van útközben. A szerb autópályán kapus rendszer van érvényben, az első fizető kapu Szabadkánál található, így ha csak addig utazunk, nem kell fizetni az úthasználatért.

A pályahasználat díja 5-6 euró (≈1621-1945 forint)/100 km. Szerbiában átlagosan a 95-ös benzin ára 418 forint/liter, a gázolaj 447 forint, az LPG 220 forintba kerül.

Szlovákia

A szlovák autópályák minősége nem sokban tér el a magyartól, viszont nincs túl sok megállóhely és azok sem túl tágasak. Autópálya-matricára akkor lesz szükségünk, ha Rajkánál lépjük át a határt. A matricát megvehetjük közvetlenül a határ szlovák oldalán, egy kisebb épületben: a szlovák autópálya-kezelő ügyfélszolgálati irodája, de van lehetőség internetes vásárlásra is, ha esetleg túlhajtunk az értékesítési helyen, vagy sok benzinkúton is megvásárolhatjuk.

A 10 napos matrica 10 euró (≈3243 forint), a havi 14 euró (≈4540 forint). Szlovákiában átlagosan a 95-ös benzin ára 383 forint/liter, a gázolaj 342 forint, az LPG 198 forintba kerül.

Szlovénia

Az utak minősége jó, de benzinkút, pihenőhely viszonylag ritkán fordul elő. A szlovén határt leggyakrabban Tornyiszentmiklósnál, illetve a pincei határátkelőnél lépik át a magyarok, ahol a MOL benzinkútnál megvásárolható a szlovén autópályamatrica. A 3,5 tonnánál könnyebb járművekre, legfeljebb 1,3 méteres tengelytáv esetén az alábbi matricaárak vonatkoznak: a heti matrica 15 euró (≈4864 forint), a havi 30 euró (≈9728 forint), tehát ha két hétnél tovább tartózkodunk kint, érdemesebb a havit választani.

Szlovéniában átlagosan a 95-ös benzin ára 432 forint/liter, a gázolaj 419 forint, az LPG 211 forintba kerül.

Ukrajna

Az európai úthálózathoz tartozó ukrán utak közül csak néhány rövid szakasz 2x2 sávos gyorsforgalmi út vagy autópálya. Ukrajnában nincsenek fizetős autópályák, utak. Ukrajnában átlagosan a 95-ös benzin ára 330 forint/liter, a gázolaj 317 forint, az LPG 146 forintba kerül.

Azt se felejtsük el, hogy amikor jövünk visszafelé, megvegyük a magyar autópálya matricát, ha addigra lejár, illetve tervezzük meg, hogy még a határ előtt - vagy a határt elhagyva akarunk tankolni. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. e-matrica viszonteladói pontokat ábrázoló térképéről könnyen tájékozódhatunk, hol vehetjük meg hazafelé a magyar matricát.