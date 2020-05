Döntött az EU: 2021-től csak ilyen abroncsok kerülhetnek az autókra

A gumiabroncsok címkéinek ezentúl energiafelhasználási és tapadási adatokat is tartalmaznia kell - közölte ma délután azEurópai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája.

Az autó- és teherautó-gumikra vonatkozó új címkézési szabályok célja, hogy a vásárlók tudatosan döntsenek az üzemanyagot megtakarító, biztonságosabb és kevesebb zajt okozó abroncsok mellett.

A címkéken 2021-től kötelező lesz feltüntetni az üzemanyaghatékonyságot, a nedvestapadást, és a külső gördülési zajszintet

A becslések szerint a szabályozás 10 millió tonnával csökkenti a széndioxid-kibocsátást

A gyártók 9 milliárd eurós forgalomnövekedéssel számolhatnak

A tagállami szakminisztereket tömörítő Tanáccsal már leegyeztetett, szerdán elfogadott új szabályozásnak köszönöhetően a gumiabroncsok címkéin ezentúl fel kell tüntetni az abroncs üzemanyag-hatékonyságát, nedvestapadási indexét, és külső gördülési zajszintjét.

A címkéknek a későbbiekben a kilométerben kifejezett maximális élettartamra, a kopásra, az újrafutózott abroncsra és a havon és jégen mért tapadásra vonatkozó adatokat is tartalmazniuk kell. A kilométerben kifejezett élettartammal és a kopásállással kapcsolatos információ feltüntetése akkor válik majd kötelezővé, ha megjelennek a megfelelő tesztelési módszerek. A környezetre káros mikroműanyagok jelentős része a gumiabroncsok kopásából származik.

Az új címkeszabályok a nehézgépjárművek ún. C3 abroncsaira is vonatkoznak, amelyek eddig nem tartoztak az Unió címkézési szabályainak hatálya alá. A címkéket a fogyasztók számára jól láthatóan kell elhelyezni mindenhol, ahol gumiabroncsokat árulnak, így az online boltokban is. A címkéken egyszerűen olvasható QR-kódokat is fel kell tüntetni.

A felülvizsgált gumiabroncs-címke egyszerű, de hatékony eszköz, amellyel a fogyasztói szokások megváltoztatásán keresztül hozzájárulhatunk a biztonságosabb és tisztább környezethez. A rendelet biztosítja, hogy a vásárlók egyértelmű, lényegretörő és egymással összehasonlítható információhoz jussanak a gumiabroncsok kiválasztásakor

- nyilatkozta Henna Virkkunen. A finn képviselő hozzátette: "A természetbe jutó mikroműanyagok nagy része a gumiabroncsokból származik. A probléma kezelése érdekében a rendelet a gumik életkorára és kopására is kiterjed, ezeket a paramétereket attól kezdve kell majd feltüntetni a címkén, hogy a megfelelő tesztelési módszer elérhetővé válik."

A Tanács és a Parlament közötti, és a Parlament által ma jóváhagyott megállapodást most a Tanácsnak hivatalosan is el kell fogadnia. Ezt követően 2021. május elsejével léphet életbe a jogszabály.