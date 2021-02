Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. február 25.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2021. február 25.

Névnap

Géza

Deviza árfolyam

EUR: 359.69 Ft

USD: 295.32 Ft

CHF: 326.09 Ft

GBP: 418.14 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 43183.45

OTP: 13100 Ft

MOL: 2162 Ft

RICHTER: 8620 Ft

Országos középtávú előrejelzés

Február 25. csütörtök: A délelőtti órákban a legtöbb helyen feloszlik a köd, és naposra fordul az idő, ám néhol - főként északkeleten - tartósabban megmaradhat a köd, illetve a rétegfelhőzet. Csapadék nem valószínű. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de a Dunántúlon megélénkül a déli szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 20 fok között alakul, de a tartósabban borult, ködös északkeleti tájakon csak 9, 14 fokot mérhetnek. Késő estére 2 és 10 fok közé hűl le a levegő.

Február 26. péntek: A köd napközben a legtöbb helyen feloszlik, kisüt a nap, de főként északkeleten helyenként tartósabban is megmaradhat a köd, illetve a rétegfelhőzet, ott néhol szitálás is előfordulhat. Kora este átmenetileg még több helyütt képződhet köd. Késő este, éjszaka észak felől hidegfront szakadozott felhőzete érkezhet. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 19 fok között várható, de a tartósabban ködös vidékeken ennél hidegebb is lehet.

Február 27. szombat: Felhőátvonulások várhatók, eleinte több, majd kevesebb felhővel, általában többórás napsütéssel. Főként éjjel, délelőtt nyugaton elvétve, a keleti országrészben szórványosan előfordulhat záporeső. Sok helyütt élénk, néhol időnként erős lökések kísérik az északnyugati, északi szelet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 6, a csúcshőmérséklet 8 és 15 fok között alakul.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Éjszaka ismét párássá válik a levegő, foltokban köd képződik. Emiatt a hajnali, reggeli órákban sokfelé rosszak lesznek a látási viszonyok. Szitálás, ónos szitálás miatt csúszósak lesznek az utak. Napközben fokozatosan javulnak a látási viszonyok.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Anticiklon alakítja időjárásunkat, fronthatás nem veszi igénybe a szervezetünket.

Akciók

